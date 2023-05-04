La “dottrina Sullivan” e la strategia globale degli USA

Esattamente 200 anni fa il Presidente Monroe enunciava la celebre strategia isolazionista Usa che, tuttavia, aprì la strada all’egemonia sull’intero continente americano, grazie all’accordo di non-intervento dell’allora potenza egemonica globale, la Gran Bretagna. Qualche giorno fa il Consigliere di Biden per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan ha esposto la strategia Usa per i prossimi decenni.

Una strategia fondata sullo strettissimo legame tra economia e sicurezza nazionale, che passa naturalmente per il rafforzamento di partnership strategiche globali per contrastare quelli che Sullivan considera tentativi di destabilizzazione di Russia e Cina all’ordine mondiale. Una strettissima connessione, quella fra dinamiche economiche e sicurezza nazionale, evidente a tutti, ma raramente esposta pubblicamente con tale chiarezza.

Un discorso molto lucido e realistico, in questa fase storica. Che mira a riportare le catene del valore nel quadro di un sistema di relazioni internazionali più stabili rispetto al passato e che coinvolga partner politicamente affidabili. Ed a riportare ‘in casa’ le produzioni strategiche, oltre che a consolidare alleanze con aree del mondo che possiedono risorse naturali essenziali per sostenere innovazione tecnologica, transizione ecologica, intelligenza artificiale: tutti i settori sui quali si gioca la supremazia globale dei prossimi anni.

Anche il riferimento all’intenzione di utilizzare al massimo gli investimenti esteri delle Multilateral Development Banks (MDBs) rivela la volontà di estendere il vecchio Washington Consensus a nuovi strumenti ed aree; una strategia che il FMI ha già intrapreso inserendo qualche settimana fa cinque nuove MDBs nella lista delle istituzioni che possono detenere e trattare i diritti speciali di prelievo, la moneta del FMI. A ricordarci che la cooperazione è uno degli strumenti di politica estera, difesa e sicurezza più importanti.

In questo nuovo quadro, l’offerta alla UE è chiara: se ci date una mano in questa impresa potremmo (quasi) considerarvi come partner paritari. Interessante la sottolineatura, a questo proposito, del discorso congiunto di Biden e Ursula von der Leyen di qualche settimana fa e il comune sforzo per fronteggiare l’inflazione.

Un discorso che rilancia le ambizioni egemoniche Usa, obiettivamente indebolitesi dopo la crisi finanziaria del 2008, le cui sorti Putin è riuscito miracolosamente a risollevare con l’invasione dell’Ucraina. La recente scelta di India e Cina di condannare per la prima volta l’operazione speciale come invasione potrebbe segnalare anche la preoccupazione per essere state trascinate in un nuovo ordine internazionale che rischia di essere penalizzante per tutti.