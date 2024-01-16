Per ottenere fondi Kyiv potrebbe vendere obbligazioni garantite dal pagamento dei danni di guerra da parte di Mosca

Mentre gli Stati Uniti e l’UE stanno lottando per continuare a emettere assegni all’Ucraina, si sta facendo strada un piano di riserva secondo il quale Kyiv potrebbe raccogliere fondi vendendo obbligazioni garantite da future richieste di danni di guerra contro Mosca.

L’ipotesi giunge mentre gli Stati Uniti stentano ad approvare un nuovo pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari a sostegno dell’Ucraina a cui si aggiungono le difficoltà dell’UE nel convincere l’Ungheria a sostenere un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro.

In questo contesto, secondo quanto riporta il Financial Times, anche l’ipotesi di sequestrare i beni congelati della Russia sta facendo lenti progressi. Non solo gli avvocati stanno discutendo se la confisca sarebbe legale, ma i politici si chiedono se sarebbe saggio.

In questo contesto, secondo quanto afferma il giornalista economico Hugo Dixon in un’opinione pubblicata sulla Reuters¸ l’emissione di “obbligazioni di riparazione” eviterebbe questi problemi. L’Ucraina venderebbe titoli che ripagherebbero se – e solo se – ricevesse un risarcimento dalla Russia per i danni causati dalla guerra. Anche i pagamenti degli interessi potrebbero aumentare e diventare pagabili solo se Kyiv otterrà un risarcimento.

Gli obbligazionisti non avrebbero alcun diritto contrattuale sulle riserve congelate del Cremlino. Ma dato che è improbabile che la Russia paghi volontariamente, questi beni sarebbero la fonte più probabile di denaro per pagare i danni.

Come osservato da Dixon, considerato che le riserve maturano interessi, potrebbero essere utilizzate per pagare sia il capitale che le cedole delle obbligazioni. Ciò sarebbe diverso dalla confisca, perché i beni verrebbero trasferiti solo se un legittimo meccanismo di risarcimento stabilisse prima che i danni sarebbero dovuti all’Ucraina.

Secondo in questo modo, l’Ucraina avrebbe un modo plausibile per riscuotere eventuali danni concessi fino al valore delle riserve. Potrebbe quindi emettere obbligazioni di riparazione fino a 300 miliardi di dollari. Tuttavia, Kyiv potrebbe ottenere un tale ammontare solo se gli Stati Uniti, i governi dell’UE e altri alleati fossero disposti ad acquistare i suoi titoli.

Una strada lunga e tortuosa

Secondo un conteggio della Banca Mondiale, lo scorso febbraio il costo della ricostruzione del paese aveva raggiunto i 411 miliardi di dollari e continuerà a salire.

Il principio giuridico secondo cui un paese dovrebbe “riparare integralmente il danno causato da un atto illecito a livello internazionale” è ben consolidato. C’è anche un precedente recente in cui uno Stato ha agito in tal modo. Dopo che l’Iraq invase il Kuwait nel 1990, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituì una commissione di risarcimento che costrinse Baghdad a pagare 52 miliardi di dollari di danni. Il denaro proveniva dal dirottamento di una parte delle entrate petrolifere dell’Iraq.

Tuttavia, come sottolinea Dixon, la comunità internazionale troverà più difficile imporre la propria volontà alla Russia. Infatti, occorre affrontare il problema del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui la Russia è membro permanente con diritto di veto. In questo contesto, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – che ha meno potere del Consiglio di Sicurezza ma dove nessuno Stato ha diritto di veto – ha già affermato che è necessario un meccanismo di riparazione internazionale. Ha inoltre invitato i membri a istituire un registro delle rivendicazioni contro la Russia.

In risposta, il Consiglio d’Europa, un gruppo intergovernativo impegnato nella promozione dello stato di diritto, sta istituendo un registro. Finora non è stata presa alcuna decisione su quale organo debba giudicare sulle richieste. Ma il sostegno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dà legittimità alle azioni volte a ritenere la Russia responsabile dei suoi danni di guerra.

Secondo Dixon, il processo per ottenere risarcimenti da parte della Russia sarà comunque tortuoso. L’Iraq ha effettuato il pagamento del risarcimento finale solo nel 2022, oltre 30 anni dopo aver invaso il Kuwait. L’Ucraina ha bisogno però di risorse in questo momento. In questo contesto le obbligazioni di riparazione potrebbero risolvere questo problema di tempistica.

Occorre considerare che le obbligazioni sarebbero molto rischiose, portando gli investitori a chiedere un forte sconto. Tuttavia, anche se un processo giudiziario riconoscesse all’Ucraina il risarcimento dei danni, i governi occidentali potrebbero essere riluttanti a trasferire il titolo delle riserve russe a Kyiv. La stessa Ucraina potrebbe anche accettare di abbandonare le richieste di risarcimento nei confronti di Mosca come parte di un futuro accordo di pace.

Come osserva Dixon, questo è il motivo per cui gli investitori di riferimento ideali sarebbero i governi occidentali che hanno molto da perdere se l’Ucraina non riesce a tenere a bada l’assalto della Russia.

Per l’analista economico, i Paesi occidentale sono anche ben posizionati per mitigare i rischi delle obbligazioni. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno il potere di determinare se i beni congelati della Russia verranno utilizzati a titolo di risarcimento e avranno anche una grande voce in capitolo sulla forma di qualsiasi accordo di pace. Se i governi occidentali concluderanno che il Cremlino dovesse recuperare le sue riserve, sarà perché concludono che i più ampi guadagni della pace sminuiscono i costi della rinuncia a 300 miliardi di dollari.

Nel frattempo, la base legale per utilizzare le riserve della Russia per ripagare le obbligazioni di riparazione sarebbe forte se l’Ucraina affidasse le richieste di risarcimento danni contro Mosca ai governi occidentali che hanno acquistato le obbligazioni, sottolinea a Reuters, Lee Buchheit, un esperto legale veterano in debito sovrano. I governi potrebbero fare affidamento sul principio di diritto comune della “compensazione”, in base al quale le attività di un’entità possono essere utilizzate per pagare i suoi debiti.

Se i governi occidentali non fossero disposti ad acquistare tutte le obbligazioni di riparazione, l’Ucraina potrebbe dividere le obbligazioni in più tranche, suggerisce Daleep Singh, capo economista globale presso PGIM Fixed Income.

I governi potrebbero acquistare le tranche più rischiose, lasciando agli investitori abituali il compito di acquistare quelle meno rischiose. Ciò ridurrebbe lo sconto che l’Ucraina dovrebbe accettare sulla vendita delle obbligazioni.

Le obbligazioni di riparazione non sono l’unica idea innovativa su come ottenere denaro a Kyiv adesso. Ma non puntano sulla confisca dei beni di Mosca, che è la base di molte altre proposte. Se gli alleati dell’Ucraina non riuscissero a emettere altri mega-assegni, i bond potrebbero rappresentare un buon piano di riserva.

[Modificato da Simone Cantarini]

Leggi qui l’articolo originale in inglese.