L’UE spera di superare l’opposizione degli Stati Uniti alla “corte” dell’OMC in vista del vertice di Abu Dhabi

In vista del vertice chiave dei membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che si terrà ad Abu Dhabi alla fine di febbraio, l’UE spera di riformare il “meccanismo di risoluzione delle controversie” dell’organizzazione, un’istituzione simile a un tribunale paralizzata dagli Stati Uniti.

La 13° Conferenza ministeriale dell’OMC (MC13), considerata l’ultima occasione di riforma dell’organizzazione prima di una potenziale rielezione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si svolgerà nella capitale degli Emirati Arabi Uniti dal 26 al 29 febbraio 2024.

L’UE, sostenitrice dei principi del libero scambio e della cooperazione multilaterale, desidera preservare l’importanza dell’OMC. Si spera per questo di risolvere la paralisi del più alto organo decisionale dell’organizzazione, il cosiddetto “organo d’appello”, che non funziona dal 2019 poiché gli Stati Uniti bloccano la nomina di nuovi giudici.

“L’UE ha un interesse fondamentale ad avere un’OMC forte e riformata, che possa rispondere efficacemente alle sfide e ai problemi commerciali del 21° secolo”, ha detto martedì (23 gennaio) ai giornalisti Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea responsabile della politica commerciale.

“Le norme esistenti dell’OMC, che ancora governano la maggior parte del commercio globale, sono la nostra migliore barriera contro la frammentazione economica globale”, ha aggiunto.

Negli ultimi anni, i grandi blocchi economici, in particolare Cina e Stati Uniti, hanno utilizzato sempre più sussidi e norme protezionistiche per favorire le industrie nazionali, preoccupando gli economisti che considerano la divisione globale del lavoro cruciale per la crescita economica.

“È necessario fermare l’ulteriore erosione delle regole commerciali”, ha affermato Dombrovskis, aggiungendo che “ci aspetteremmo che [la conferenza ministeriale] dia risultati sulla riforma della risoluzione delle controversie, o per lo meno, ci avvicini a quell’obiettivo e offra una chiara prospettiva per trovare una soluzione”.

L'UE è pronta a difendere la legalità della sua tariffa sul clima presso l'OMC Bruxelles (EuroEFE) – Lunedì (22 gennaio) l’Unione Europea ha dichiarato di essere pronta a difendere la compatibilità della tassa sulle importazioni di carbonio da Paesi terzi con le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), qualora i Paesi che hanno espresso …

Il 75% del commercio globale è ancora governato dall’OMC

Ancora oggi, il 75% del commercio globale segue le regole stabilite dall’OMC, che includono il commercio tra l’UE e i paesi terzi con cui l’UE non ha un accordo di libero scambio, come Stati Uniti, Cina, Brasile e India.

Tuttavia, in caso di presunta violazione delle norme, i paesi possono opporsi solo in quello che viene chiamato un “panel”, il primo passo del sistema di risoluzione delle controversie, ma non possono appellarsi alla decisione presa dal panel, in quanto l’organo d’appello, normalmente il potenziale secondo passo non funziona.

“Come sapete, il multilateralismo è sotto pressione. In effetti, alcuni lo mettono del tutto in discussione”, ha detto ai giornalisti il ​​ministro degli Esteri belga Hadja Lahbib (MR/Renew Europe).

“È quindi fondamentale che attori come l’Unione Europea facciano tutto il possibile per massimizzare davvero le possibilità di successo di una conferenza ministeriale di questo tipo”, ha detto Lahbib a proposito dell’incontro dell’OMC ad Abu Dhabi.

A tal fine, il Belgio ha invitato il segretario generale dell’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a una riunione informale dei ministri responsabili della politica commerciale di tutti i paesi dell’UE lunedì e martedì a Bruxelles.

“Abbiamo ribadito i nostri forti impegni a favore dell’OMC”, ha detto Lahbib.

L'esperta economica tedesca sconsiglia di denunciare gli USA per i sussidi verdi Monika Schnitzer è il capo del Consiglio tedesco degli esperti economici. Secondo lei, se l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) denunciasse gli Stati Uniti per l’Inflation Reduction Act (IRA) e i suoi sussidi, l’effetto potrebbe rivelarsi un boomerang nonostante le violazioni …

Gli USA bloccano il processo di riforma

Ma l’ostacolo più grande alla riforma del sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC sono gli Stati Uniti, ha affermato Claudia Schmucker, capo del Centro di geopolitica presso il Consiglio tedesco per le relazioni estere (DGAP), un think tank che fornisce consulenza al governo tedesco.

“Poiché l’OMC viene dichiarata morta più e più volte nell’attuale contesto geoeconomico, la gente dice che deve fare qualcosa altrimenti prima o poi diventerà irrilevante”, ha detto Schmucker a Euractiv.

“All’[ultima conferenza ministeriale del 2022], gli Stati hanno concordato di decidere sul futuro dell’organo d’appello entro il 2024”, ha affermato, aggiungendo che “si è sempre pensato che questa conferenza ministeriale del 2024 sarebbe stata il punto critico per renderlo accadere”.

“Il problema sono gli Stati Uniti”, ha affermato, sottolineando la loro fondamentale opposizione a un sistema internazionale di risoluzione delle controversie che possa creare giurisprudenza a livello dell’OMC. Ha aggiunto che molti negli Stati Uniti si lamenterebbero anche del fatto che le passate decisioni dell’organo d’appello avevano favorito la Cina.

In vista del vertice, i funzionari statunitensi inizieranno a gestire le aspettative sottolineando che “tutto il 2024” potrebbe ancora essere utilizzato per raggiungere un accordo, ha affermato Schmucker. Tuttavia, con la possibilità di rielezione dell’ex presidente Donald Trump, sostenitore della rottura delle barriere commerciali dell’OMC come le tariffe unilaterali, i sostenitori dell’OMC sperano in un accordo prima di novembre.

Se Trump verrà eletto, “probabilmente nulla sarà più possibile”, ha detto Schmucker.

“Ad essere onesti, non ci aspettiamo alcun accordo importante, ma lo speriamo”, ha detto Schmucker. “Ecco perché c’è questa urgenza in questo momento perché speriamo che gli americani si muovano un po’.

Leggi qui l’articolo originale.