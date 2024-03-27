Le sanzioni secondarie statunitensi funzionano: la Russia fatica a riscuotere i pagamenti petroliferi

Le compagnie petrolifere russe devono far fronte a ritardi fino a diversi mesi nel pagamento di greggio e carburante poiché le banche in Cina, Turchia ed Emirati Arabi Uniti (EAU) diventano più diffidenti nei confronti delle sanzioni secondarie statunitensi, hanno detto otto a Reuters fonti vicine al dossier.

I ritardi nei pagamenti riducono le entrate del Cremlino e le rendono irregolari, consentendo a Washington di raggiungere il suo duplice obiettivo di sanzioni politiche: interrompere il denaro che va al Cremlino per punirlo per la guerra in Ucraina senza interrompere i flussi energetici globali.

Diverse banche in Cina, negli Emirati Arabi Uniti e in Turchia hanno rafforzato i requisiti di conformità alle sanzioni nelle ultime settimane, provocando ritardi o addirittura il rifiuto dei trasferimenti di denaro a Mosca, secondo otto fonti bancarie e commerciali.

Le banche, caute nei confronti delle sanzioni secondarie statunitensi, hanno iniziato a chiedere ai propri clienti di fornire garanzie scritte che nessuna persona o entità inclusa nell’elenco SDN (Special Designated Nationals) statunitense sia coinvolta in un accordo o sia beneficiaria di un pagamento.

Le fonti hanno chiesto di restare anonime a causa della delicatezza della questione e perché non possono parlare con i media.

Negli Emirati Arabi Uniti, le banche First Abu Dhabi Bank (FAB) e Dubai Islamic Bank (DIB) hanno sospeso diversi conti legati al commercio di beni russi, hanno riferito due fonti.

La banca Mashreq degli Emirati Arabi Uniti, Ziraat e Vakifbank in Turchia e le banche cinesi ICBC e Bank of China elaborano ancora i pagamenti ma impiegano settimane o mesi per elaborarli, hanno affermato quattro fonti.

La banca del Mashreq ha rifiutato di commentare. Le banche FAB e DIB degli Emirati Arabi Uniti, Ziraat e Vakifbank della Turchia, ICBC cinese e Bank of China non hanno risposto alle richieste di commenti.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che esistono problemi di pagamento quando gli è stato chiesto delle notizie secondo cui le banche in Cina hanno rallentato i pagamenti.

“Naturalmente, la pressione senza precedenti da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea sulla Repubblica popolare cinese continua”, ha detto Peskov in una teleconferenza quotidiana con i giornalisti.

“Ciò, ovviamente, crea alcuni problemi, ma non può diventare un ostacolo all’ulteriore sviluppo delle nostre relazioni commerciali ed economiche (con la Cina)”, ha affermato Peskov.

Ordine esecutivo statunitense

L’Occidente ha imposto una serie di sanzioni alla Russia dopo aver invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Trattare con il petrolio russo non è illegale finché viene venduto al di sotto del limite di prezzo imposto dall’Occidente di 60 dollari al barile.

Le esportazioni di petrolio russo e i relativi pagamenti sono stati interrotti nei primi mesi di guerra, ma in seguito si sono normalizzati quando Mosca ha dirottato i flussi verso l’Asia e l’Africa lontano dall’Europa.

“I problemi sono tornati da dicembre, dopo che le banche e le aziende hanno capito che la minaccia delle sanzioni secondarie statunitensi è reale”, ha detto una fonte commerciale.

La fonte si riferiva a un ordine esecutivo del Tesoro americano pubblicato il 22 dicembre 2023, che avvertiva che avrebbe potuto applicare sanzioni in caso di elusione del tetto massimo russo sulle banche straniere e le invitava a rafforzarne la conformità.

È diventato il primo avvertimento diretto sulla possibilità di sanzioni secondarie contro la Russia, mettendola alla pari con l’Iran in alcune aree commerciali.

A seguito dell’ordine degli Stati Uniti, le banche cinesi, degli Emirati Arabi Uniti e turche che lavorano con la Russia hanno aumentato i controlli, iniziato a chiedere documentazione aggiuntiva e formato più personale per assicurarsi che gli accordi fossero conformi al limite di prezzo, hanno affermato fonti commerciali.

Ulteriori documenti possono includere anche dettagli sulla proprietà di tutte le società coinvolte nell’operazione e dati personali delle persone che controllano le entità, in modo che le banche possano verificare qualsiasi esposizione all’elenco SDN.

Alla fine di febbraio le banche degli Emirati Arabi Uniti hanno dovuto aumentare i controlli sui pagamenti poiché è stato loro chiesto di fornire dati alle banche corrispondenti statunitensi e al tesoro americano se hanno transazioni che vanno in Cina per conto di un’entità russa, secondo una fonte bancaria che ha familiarità con la questione.

“Ciò ha significato ritardi nell’elaborazione dei pagamenti verso la Russia”, ha detto una delle fonti.

Una fonte ha affermato che un pagamento è stato ritardato di due mesi, mentre un’altra ha affermato che i ritardi ammontavano a due o tre settimane.

“È diventata dura…A volte ci vogliono settimane prima che una transazione diretta tra yuan e rubli venga eseguita”, ha riferito una delle fonti del settore commerciale.

