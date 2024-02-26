Le sanzioni dell’UE contro la Russia sono state “eluse in maniera massiccia” tramite Paesi terzi, rileva uno studio

Le sanzioni dell’UE contro la Russia vengono “eluse in modo massiccio” attraverso paesi terzi, ha rivelato uno studio pubblicato lunedì (26 febbraio), corroborando le crescenti preoccupazioni che gran parte delle esportazioni europee verso altre giurisdizioni vengano infine reindirizzate verso la Russia.

Una recente ricerca della IÉSEG School of Management con sede a Lille ha trovato “prove statistiche che le sanzioni dell’UE vengono massicciamente aggirate” per i cosiddetti “articoli ad alta priorità”, che sono soggetti a restrizioni sulle esportazioni dell’UE e includono apparecchiature e componenti tecnologici con potenziali applicazioni militari.

Il rapporto ha rilevato che le esportazioni dell’UE di tali articoli verso la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti (EAU), il Kazakistan e altri Paesi “amici del Cremlino” sono aumentate di 2,979 miliardi di euro, ovvero dell’81,55%, nel periodo ottobre 2022 – settembre 2023 rispetto al periodo precedente. il periodo dell’anno precedente.

Nel periodo fino a settembre dello scorso anno, le esportazioni dell’UE di tali beni verso la Russia sono diminuite di 3,231 miliardi di euro, ovvero del 95,44%.

Da questo punto di vista, il calo delle vendite dell’UE di tecnologia avanzata e prodotti a duplice uso a Mosca è stato considerato quasi interamente compensato da un forte aumento delle esportazioni degli stessi beni verso i Paesi dell’Asia occidentale e centrale.

L’aumento nella vendita di tali beni è stato particolarmente pronunciato in Kirghizistan, dove le esportazioni sono balzate addirittura del 1682,47%. Forti aumenti sono stati osservati anche in Kazakistan (333,18%) e Turchia (72,45%) – un membro della NATO che ha continuato a mantenere stretti legami con la Russia dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Picchi di acquisti non collegati al picco di domanda interna

Lo studio della IÉSEG ha raffreddato l’idea che gli aumenti osservati fossero guidati da un improvviso picco della domanda interna.

“L’aumento di questi acquisti da parte di Paesi terzi è troppo grande per essere interamente causato da un aumento della domanda locale, per cui si può sospettare che una grande parte sia stata successivamente esportata in Russia”, afferma il rapporto.

Questa tendenza si rifletterebbe nei modelli aggregati osservati nel corso delle successive tornate di sanzioni dell’UE.

“Dopo l’implementazione delle sanzioni, il crollo delle vendite di articoli ad alta priorità verso la Russia da parte dell’UE è stato correlato con un’impennata atipica delle loro esportazioni verso alcuni altri paesi”, osserva il rapporto.

Eric Dor, direttore degli studi economici presso IÉSEG e autore dello studio, ha dichiarato a Euractiv che tali riesportazioni probabilmente stanno anche alimentando la macchina da guerra industriale della Russia.

“L’elusione delle sanzioni sta, ovviamente, sostenendo questa produzione [di equipaggiamento militare] fornendo alla Russia gli articoli necessari”, ha detto Dor. “Quindi l’UE sta contribuendo controvoglia a questo sforzo bellico della Russia”.

Un portavoce della Commissione ha detto a Euractiv che l’UE “ha esortato i paesi terzi a vietare la riesportazione di tali merci verso la Russia poiché quasi certamente verranno utilizzate dall’esercito russo sul campo di battaglia in Ucraina”.

Il ruolo delle “importazioni grigie”

“Penso che sia importante capire che l’economia russa è resiliente perché è, per la maggior parte, ancora un’economia di mercato”, ha detto a Euractiv Janis Kluge, associata senior dell’Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza (SWP).

La capacità di riaggiustamento dell’economia di mercato del Paese ha favorito uno “sforzo decentralizzato” da parte di “migliaia di manager [di imprese]”, ha osservato, per trovare il modo di aggirare le sanzioni e “far funzionare le cose” – rivelandosi così uno dei fattori chiave dietro la relativa “resilienza” della Russia alle sanzioni occidentali – il 13° pacchetto delle quali è stato annunciato all’inizio di questa settimana.

“Sono comparsi nuovi commercianti specializzati nell’importazione di queste merci attraverso paesi terzi”, ha detto Kluge. “È nata un’intera industria che si dedica all’elusione delle sanzioni, perché è un business da miliardi di dollari”, ha affermato.

Il dato si riferisce a quanto riportato dal governo russo lo scorso dicembre, quando fu confermato che beni per un valore di oltre 70 miliardi di dollari erano stati importati nel Paese attraverso le cosiddette importazioni “parallele” o “grigie”, aiutando le importazioni totali del 2023 ad aumentare leggermente superare i livelli pre-sanzioni per raggiungere i 300 miliardi di dollari, secondo Mosca.

Le importazioni parallele, in cui i prodotti vengono commercializzati al di fuori delle reti di distribuzione stabilite dai produttori e fornitori originali, hanno inoltre consentito alla Russia di limitare le importazioni da paesi “ostili” al 29%, dal 50% nel 2021, ha inoltre riferito il governo russo.

Il meccanismo di commercio parallelo della Russia lo scorso anno ha spinto l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE, Josep Borrell, ad ammettere i limiti dei pacchetti di sanzioni dell’UE – che in termini di esportazioni si applicano solo alle esportazioni dirette delle società europee verso la Russia e non hanno un effetto extraterritoriale.

“Abbiamo assistito a un aumento anomalo di paesi terzi che importano beni vietati dall’UE, compresi prodotti ad alta tecnologia. Ad esempio, secondo quanto riferito, le esportazioni dell’UE di veicoli verso la Russia sono diminuite del 78% nel 2022, mentre le esportazioni dall’UE al Kazakistan sono aumentate del 268%”, ha affermato.

Nei suoi pacchetti di sanzioni più recenti, la Commissione europea si è concentrata sempre più sul divieto del commercio delle aziende europee con imprese di paesi terzi – come Cina, India e Turchia – che si è scoperto aiutino Mosca a eludere le restrizioni dell’UE.

Alcuni si aspettano che il 14° pacchetto di sanzioni della Commissione estenda le restrizioni dalle singole aziende a settori più ampi, come una delle possibili strade per contrastare l’elusione in modo più efficace.

“La Commissione sta lavorando duramente per reprimere [l’elusione delle sanzioni dell’UE] ” ha detto a Euractiv un portavoce della Commissione.

