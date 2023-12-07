Le autorità UE in Cina mentre l’Italia abbandona l’iniziativa della Nuova via della seta

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si trovano giovedì (7 dicembre) a Pechino per il vertice Cina-UE organizzato per la prima volta in presenza dal 2019. Il vertice si tiene mentre l’Italia ha comunicato mercoledì alla Cina il mancato rinnovo dell’accordo sulla Nuova via della seta in una battuta d’arresto per le relazioni di Pechino con il blocco UE.

Nella giornata di giovedì von der Leyen e Michel sono stati ricevuti dal presidente cinese Xi Jinping con il quale hanno discusso delle principali sfide nel rapporto tra il blocco UE e il gigante asiatico, in particolare il commercio e la postura a livello internazionale.

In un messaggio sul suo profilo X la presidente della Commissione europea ha sottolineato che con il presidente Xi vi è stato “uno scambio positivo e sincero” che ha riguardato “le principali sfide in un mondo con crescenti attriti geopolitici. Gestire le nostre relazioni è una priorità”.

La presidente dell’esecutivo europeo ha aggiunto che le parti hanno “concordato di avere un interesse comune ad avere relazioni commerciali equilibrate”, oltre ad aumentare gli scambi “people2people”.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1732638520420741591

Quella di von der Leyen e Michel è l’ultima occasione di incontri faccia a faccia con i vertici di Pechino prima delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo anno che potrebbero portare a cambiamenti nella leadership politica del blocco europeo.

Entrambe le parti hanno cercato di minimizzare le aspettative prima del vertice, con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi che ha avvertito lunedì i diplomatici degli Stati membri dell’UE con sede a Pechino che l’Europa dovrebbe scegliere “pace e stabilità” piuttosto che una “nuova Guerra Fredda”.

Un funzionario europeo, citato da Reuters, ha detto ai giornalisti a Bruxelles all’inizio di questa settimana che “non c’è un solo risultato eccezionale che coronerà il vertice”, aggiungendo che non ci sarà una dichiarazione congiunta.

Le relazioni tra Unione europea e Cina si sono fortemente raffreddate dopo la guerra in Ucraina a fronte della posizione ambigua di Pechino nei confronti della Russia. Tuttavia, la politica più assertiva portata avanti dal presidente Xi Jinping soprattutto sul piano commerciale aveva già incrinato i rapporti, con l’UE che considera le relazioni economiche “squilibrate”, affermando che il suo deficit commerciale di quasi 400 miliardi di euro (431,7 miliardi di dollari) con la Cina riflette le restrizioni sulle imprese dell’UE.

La Cina si è già opposta a un’indagine antisovvenzioni dell’UE sui veicoli elettrici cinesi e alla politica di “riduzione del rischio” dell’UE volta a ridurre la dipendenza dalle importazioni cinesi, in particolare di materie prime critiche.

L’Italia esce dalla Nuovo via della seta

In un altro colpo alle relazioni UE-Cina, è l’uscita dell’Italia dall’iniziativa Belt and Road (la Nuova via della seta), fortemente sostenuta da Xi Jinping. Con una nota, il ministero degli Affari esteri italiano ha comunicato all’ambasciata di Pechino la volontà di non prorogare l’adesione alla Via della seta dopo il termine fissato al 22 marzo 2024.

Più di 100 paesi hanno firmato accordi con la Cina per cooperare sulle infrastrutture e sui progetti edilizi della Nuova via della seta quando il programma è stato lanciato nel 2013. L’allora primo ministro italiano Giuseppe Conte sperava di poter rilanciare il commercio italiano ha firmò l’accordo nel marzo del 2019. Tuttavia, in questi due anni l’intesa non ha dato i risultati sperati, mettendo l’Italia anche in cattiva luce con il resto dell’Europa e degli alleati occidentali essendo stato l’unico Paese del G7 a sottoscrivere gli accordi con Pechino.

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani “l’accordo sulla Via della Seta “non era vantaggioso”. Infatti, “Germania e Francia hanno avuto un fatturato superiore al nostro”. Parlando mercoledì ai giornalisti, Tajani ha osservato che ora l’Italia sta studiando le modalità per rafforzare il rapporto con Pechino. “Non c’è nulla di negativo nei confronti della Cina. Procediamo come abbiamo sempre proceduto, tutto va avanti”, ha affermato.

Le esportazioni italiane verso la Cina sono state pari a 16,4 miliardi di euro (17,7 miliardi di dollari) lo scorso anno rispetto ai 13 miliardi di euro del 2019. Al contrario, le esportazioni cinesi verso l’Italia sono aumentate a 57,5 ​​miliardi di euro da 31,7 miliardi di euro nello stesso periodo, secondo i dati italiani.

I principali partner commerciali dell’Italia nella zona euro, Francia e Germania, lo scorso anno hanno esportato molto di più verso la Cina, nonostante non facessero parte della BRI, che è modellata sulla vecchia Via della Seta che collegava la Cina all’Occidente.

Nel tentativo di mantenere i rapporti strategici, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato Pechino a settembre e il presidente Sergio Mattarella si recherà in Cina nel 2014. La stessa Meloni ha detto di voler andare a Pechino, ma non è stata fissata alcuna data.