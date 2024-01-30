La Francia ribadisce “un fermo no” all’accordo UE-Mercosur, mentre aumentano le proteste degli agricoltori

Il primo ministro francese Gabriel Attal e i parlamentari di tutti gli schieramenti politici hanno ribadito l’opposizione della Francia all’accordo UE-Mercosur, con una reazione politica tempestiva, mentre gli agricoltori che si oppongono strenuamente all’accordo hanno intensificato le proteste e hanno in programma di “assediare Parigi”.

Negli ultimi giorni le proteste degli agricoltori si sono diffuse in tutto il continente europeo, tra cui Polonia, Spagna, Germania, Romania, Francia e ora Belgio.

Secondo gli agricoltori in protesta, i salari bassi, le ingenti tasse e la burocrazia, le prescrizioni degli standard comunitari e, in ultimo, gli accordi di libero scambio dell’UE con altri Paesi o gruppi di Paesi extra-UE rappresentano la condanna a morte dell’agricoltura europea così come la conosciamo.

Nei prossimi giorni la Commissione europea dovrebbe presentare una valutazione dell’impatto generale degli accordi commerciali firmati dall’UE, da quello con la Corea del Sud (firmato nel 2011) in poi.

L’UE ha appena ratificato un accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda, ne ha firmato uno con il Kenya e si appresta a firmarne altri due con il Cile e il Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay).

In particolare, l’accordo UE-Mercosur sta ricevendo una dura opposizione da alcuni Stati membri, tra cui Francia e Irlanda, e dal Parlamento europeo. Le critiche si concentrano sulle quantità di prodotti agricoli che si prevede di importare nell’UE ogni anno: 99.000 tonnellate di carne bovina, 25.000 tonnellate di carne suina e 180.000 tonnellate di pollame e zucchero.

La Commissione europea e i membri del Mercosur vorrebbero “firmare l’accordo al prossimo vertice ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio, dal 26 al 29 febbraio, si dice nelle sale della Commissione” dopo il fallimento dello scorso luglio, ha dichiarato a Euractiv France Maxime Combes, economista e leader dell’opposizione all’accordo.

Inoltre, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha dichiarato il 23 gennaio, a margine di un Consiglio informale dei ministri del Commercio dell’UE, che si stanno “negoziando ulteriori accordi con India, Indonesia, Australia, Mercosur, Thailandia e altri”.

“In effetti, la conclusione dei negoziati con il Mercosur è a portata di mano prima della fine di questo mandato. Lavoriamo per cogliere questa opportunità, che è di grande importanza geopolitica”, ha aggiunto.

Venerdì (26 gennaio), il governo francese ha ribadito la sua opposizione all’accordo nella sua forma attuale.

I parlamentari francesi hanno espresso la stessa opposizione in una lettera al Presidente Emmanuel Macron e in un’altra, visionata da Euractiv France, alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

No al Mercosur

L’accordo di libero scambio tra l’UE e il Mercosur è sul tavolo dei negoziati da circa 20 anni e i negoziatori hanno trovato un terreno comune nel 2019, prima che le prese di posizione dell’allora presidente brasiliano Jair Bolsonaro smorzassero le relazioni.

In seguito, con l’ascesa al potere del socialista Luiz Inacio Lula da Silva nel 2023, sono tornate le speranze di una rapida firma dell’accordo.

Ma ora è la Francia a opporsi all’accordo.

“La Francia è chiaramente contraria alla firma del trattato Mercosur, come lo è stata fin dal primo giorno, per voce del presidente della Repubblica”, ha dichiarato venerdì (26 gennaio) il primo ministro Gabriel Attal durante una visita alla regione francese dell’Alta Garonna.

Nel febbraio dello scorso anno, il presidente Macron aveva dichiarato che avrebbe respinto l’accordo se fosse entrato in vigore senza le cosiddette “clausole specchio” – che richiedono che gli obblighi imposti dall’UE ai propri agricoltori si riflettano in qualche modo sugli agricoltori dell’area Mercosur – senza specificare come avrebbero potuto essere inserite nell’accordo.

Nel tentativo di attenuare le preoccupazioni, la Commissione europea aveva proposto che l’accordo fosse accompagnato da uno strumento aggiuntivo contenente misure ambientali e sociali. Ma né gli oppositori dell’accordo né i leader sudamericani erano soddisfatti di questo approccio.

I deputati francesi chiedono un “fermo no”

In seguito ai commenti di Attal, più di 100 parlamentari della maggioranza presidenziale di Macron hanno inviato una lettera alla Presidente della Commissione von der Leyen, chiedendo “un fermo ‘no’ dell’UE a questo accordo così com’è”, ha dichiarato a Euractiv France Pascal Lecamp, membro del partito di Macron e firmatario della lettera.

I decisori francesi hanno indicato tre questioni essenziali: “condizionare l’accordo UE-Mercosur al rispetto degli impegni delle parti in materia di clima; non portare a un aumento della deforestazione importata all’interno dell’UE; e condizionare l’accesso dei prodotti agroalimentari al mercato dell’UE al rispetto degli standard sanitari e ambientali europei attraverso clausole e misure speculari”.

Non è la prima volta che i parlamentari votano contro l’accordo: lo scorso giugno hanno adottato con ampio margine una risoluzione contro l’accordo, seguiti dai senatori il 16 gennaio.

Oltre alla lettera alla von der Leyen, i deputati di tutti gli schieramenti hanno invitato Macron a “dire ‘no’ alla conclusione dell’accordo” in una lettera inviata il 23 gennaio.

Anche il Rassemblement National (RN) di estrema destra di Marine Le Pen, a cui non è stato chiesto di aderire all’iniziativa, si è detto contrario all’accordo.

“Ci opponiamo all’accordo fintanto che non verrà creata un’eccezione agroculturale, ovvero, più in generale, la possibilità di escludere alcuni prodotti dagli accordi, a seconda del loro impatto sull’agricoltura francese”, ha dichiarato a Euractiv France il portavoce del RN, Andrea Kotarac.

Il partito chiede addirittura una moratoria sul libero scambio, ha aggiunto.

Dubbio sull’opposizione di Macron

Per porre fine all’accordo Mercosur nella sua forma attuale, sarebbe necessario riaprirlo, cosa che la Commissione europea si rifiuta categoricamente di fare, così come la Germania, il Portogallo e la Spagna, mentre l’opposizione di principio dell’Austria all’accordo comincia a vacillare.

I deputati francesi esortano quindi Macron a “fare pressione sulla Commissione europea e sui nostri vicini affinché ascoltino la ragione”, seguendo l’esempio dei deputati ed europarlamentari olandesi.

Allo stesso tempo, gli oppositori dell’accordo dubitano che il governo francese sia abbastanza forte da far sentire la propria voce.

“Se la Francia sta facendo tutto ciò che è ‘necessario’, perché i negoziati ad alto livello si sono svolti in Brasile il 25-26 gennaio?” ha chiesto l’economista francese Maxie Combes a X.

Lecamp ha detto a Euractiv France che Macron aveva già “dato tutto il suo appoggio alla non firma dell’accordo” lo scorso luglio, in occasione di un vertice tra l’UE e i Paesi sudamericani. “Non ci sono dubbi sulla posizione del Presidente Macron”.

Il ministro degli Esteri e degli Affari europei Stéphane Séjourné, da parte sua, ha sottolineato venerdì su X che “continuerà la mia battaglia per un commercio con regole eque: reciprocità degli standard e clausole specchio efficaci”.

