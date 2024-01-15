La direttrice dell’FMI avverte sul rischio di un aumento del debito nei Paesi in cui si terranno le elezioni nel 2024

Il 2024 sarà un anno “molto duro” per la politica fiscale – soprattutto per i Paesi in cui si organizzazioni elezioni – ha dichiarato la direttrice del Fondo monetario internazionale (FMI) Kristalina Georgieva all’AFP prima di partire per il Forum economico mondiale (World Economic Forum, WEF) a Davos, in Svizzera.

“Sarà un anno molto difficile, perché la politica fiscale deve ricostituire le riserve e affrontare il debito accumulato in molti Paesi”, ha affermato Georgieva.

“Circa 80 Paesi avranno le elezioni, e sappiamo cosa succede con la pressione sulla spesa durante i cicli elettorali”, ha continuato la direttrice dell’FMI.

Miliardi di persone in decine di Paesi in tutto il mondo si recheranno alle urne quest’anno, dall’India agli Stati Uniti, all’Unione europea, facendo pressione sui governi affinché aumentino la spesa o taglino le tasse per ottenere il sostegno popolare.

Il Fondo monetario internazionale dovrebbe pubblicare le sue previsioni economiche aggiornate alla fine di questo mese che dimostreranno che l’economia globale è sostanzialmente “sulla buona strada” per soddisfare le previsioni precedenti, secondo Georgieva.

L’economia globale è “pronta per un atterraggio morbido”, ha affermato Georgieva, aggiungendo: “La politica monetaria sta facendo un buon lavoro, l’inflazione sta diminuendo, ma il lavoro non è ancora finito”.

“Quindi ci troviamo nella situazione più difficile di non allentare né troppo velocemente né troppo lentamente”, ha sottolineato.

Negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha recentemente mantenuto i tassi di interesse al livello più alto degli ultimi 22 anni e ha previsto ben tre tagli dei tassi di interesse quest’anno, mentre anche la Banca centrale europea (BCE) ha smesso di aumentare i tassi di interesse.

Questi passaggi hanno portato gli operatori a diventare più ottimisti riguardo alla possibilità di un allentamento della politica monetaria nei prossimi mesi, che può agire per rilanciare la crescita economica.

La preoccupazione del Fondo monetario internazionale, ha detto Georgieva, è che i governi di tutto il mondo spendano molto quest’anno e minino i progressi compiuti nella lotta contro l’inflazione elevata.

“Se la politica monetaria si restringe e la politica fiscale si espande, andando contro l’obiettivo di ridurre l’inflazione, il viaggio potrebbe durare più a lungo”, ha aggiunto.

Lagarde: Tassi di interesse della BCE ai massimi La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì (11 gennaio) che i tassi di interesse nell’Eurozona hanno raggiunto il loro picco dopo essere aumentati rapidamente per rispondere alla crescente inflazione dello scorso anno.

Penso che siamo al punto …

L’indagine di Davos prevede un anno di incertezza

L’economia globale si trova ad affrontare un anno di prospettive di crescita contenute e di incertezza derivante dai conflitti geopolitici, dalle rigide condizioni di finanziamento e dall’impatto dirompente dell’intelligenza artificiale, secondo quanto rilevato da un sondaggio tra i migliori economisti pubblicato lunedì (15 gennaio).

Condotto ogni anno prima dell’incontro annuale del WEF, il sondaggio coinvolge 60 tra i migliori economisti a livello mondiale, provenienti dai settori pubblico e privato, tenta di delineare le priorità per i politici e i leader aziendali.

Circa il 56% degli intervistati prevede un indebolimento delle condizioni economiche globali complessive quest’anno, con un elevato grado di divergenza a livello. Se da un lato la maggioranza degli intervistati prevede una crescita moderata o più forte in Cina e negli Stati Uniti, dall’altro buona parte degli economisti concorda sul fatto che l’Europa assisterà a una crescita debole o molto debole.

Le prospettive per l’Asia meridionale, l’Asia orientale e il Pacifico sono più positive, con una maggioranza molto elevata che prevede una crescita almeno moderata nel 2024.

Riflettendo i commenti delle principali banche centrali del mondo che suggeriscono che i tassi di interesse hanno raggiunto il picco, un buon 70% degli intervistati prevede tuttavia un allentamento delle condizioni finanziarie con il calo dell’inflazione e l’allentamento dell’attuale tensione nei mercati del lavoro.

Si ritiene che l’intelligenza artificiale abbia lasciato un segno ineguale sull’economia mondiale: mentre il 94% si aspetta che l’AI potrebbe aumentare significativamente la produttività nelle economie ad alto reddito nei prossimi cinque anni, solo il 53% prevede lo stesso per le economie a basso reddito.

Separatamente, il WEF ha pubblicato uno studio sulla “qualità” della crescita economica in 107 economie in cui ha concluso che la maggior parte dei paesi sta crescendo in modi che non sono né sostenibili dal punto di vista ambientale né socialmente inclusivi.

“Riaccendere la crescita globale sarà essenziale per affrontare le sfide principali, ma la crescita da sola non è sufficiente”, ha affermato Saadia Zahidi, amministratore delegato del World Economic Forum.

Il WEF ha affermato che sta lanciando una campagna per definire un nuovo approccio alla crescita e aiutare i politici a bilanciarlo con le priorità sociali, ambientali e di altro tipo.

[a cura di Georgi Gotev]

