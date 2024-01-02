La danese Maersk eviterà la rotta del Mar Rosso fino a nuovo avviso dopo gli attacchi dei ribelli Houthi

Il colosso del trasporto container, Maersk, ha annunciato che eviterà nuovamente il Mar Rosso “fino a nuovo avviso” a causa dei continui attacchi condotti dai ribelli sciiti yemeniti Houthi.

La decisione di Maersk rappresenta una grave battuta d’arresto per la coalizione navale guidata dagli Stati Uniti e formata lo scorso mese proprio per garantire la sicurezza nella regione contro gli attacchi dei miliziani, sostenuti dall’Iran, che controllano dal 2014 la capitale yemenita Sana’a e il nord dello Yemen.

Il 31 dicembre 2023, Maersk ha annunciato la sospensione di tutte le sue attività nel Mar Rosso per 48 ore, dopo il tentativo degli Houthi avvenuto il 30 dicembre di abbordare la portacontainer Maersk Hangzhou. Elicotteri militari statunitensi partiti dalla portaerei Eisenhower e dal cacciatorpediniere Gravely hanno respinto l’assalto e ucciso 10 aggressori.

Un portavoce degli Houthi ha affermato che il gruppo armato ha effettuato l’attacco perché l’equipaggio della nave si è rifiutato di ascoltare le chiamate di avvertimento, confermando la morte di dieci miliziani.

“A seguito dell’incidente del 30 dicembre che ha coinvolto la nostra nave, Maersk Hangzhou, abbiamo deciso di sospendere tutti i transiti attraverso il Mar Rosso/Golfo di Aden fino a nuovo avviso”, ha affermato Maersk in una nota.

“È in corso un’indagine sull’incidente e continueremo a sospendere tutti i movimenti di merci nell’area mentre valutiamo ulteriormente la situazione in continua evoluzione”, ha aggiunto la compagnia danese, sottolineando che “nei casi in cui sia più opportuno per i nostri clienti, le navi verranno reindirizzate e continueranno il loro viaggio attorno al Capo di Buona Speranza”.

Fino alla sospensione della navigazione, Maersk aveva più di 30 navi portacontainer pronte ad attraversare il Canale di Suez attraverso il Mar Rosso, mentre altri 17 viaggi sono stati sospesi.

Insieme alla compagnia danese anche la rivale tedesca Hapag-Lloyd hanno annunciato martedì che continuerà ad evitare la rotta del Mar Rosso almeno fino al 9 gennaio.

Dal Canale di Suez transita circa un terzo del carico globale delle navi portacontainer e la rotta intorno al Capo di Buona speranza, oltre ad allungare i tempi di percorrenza, costerà alle compagnie circa 1 milione di dollari in più di carburante per ogni viaggio.

Le preoccupazioni per la potenziale interruzione dell’approvvigionamento in Medio Oriente dopo l’ultimo attacco del Mar Rosso hanno fatto salire i prezzi del petrolio nella prima sessione di negoziazione del 2024.

Gli Houthi hanno iniziato ad attaccare le spedizioni internazionali a novembre, per sostenere il gruppo palestinese Hamas nella sua guerra contro lo Stato di Israele nella Striscia di Gaza, alimentando i rischi di un allargamento del conflitto.

Gli attacchi dei ribelli hanno spinto i principali gruppi marittimi, tra cui Maersk e Hapag-Lloyd, a smettere di utilizzare le rotte del Mar Rosso, intraprendendo invece il viaggio più lungo attorno al Capo di Buona speranza.

Il 18 dicembre 2023, gli Stati Uniti hanno lanciato un’alleanza marittima internazionale chiamata Operazione Prosperity Guardian con l’obiettivo di proteggere le navi che incrociano nel Mar Rosso. L’avvio dell’operazione aveva spinto Maersk ad annunciare il 24 dicembre la ripresa della rotta attraverso il Mar Rosso.

L’operazione ha visto il sostegno iniziale di Francia, Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Norvegia, Grecia, Canada, Bahrein e Seychelles. Tuttavia, Parigi ha precisato che le navi militari già presenti nell’area per scortare i mercantili resteranno comunque sotto il controllo francese, mentre la Spagna ha affermato di non poter partecipare a operazioni che non organizzate in ambito UE o NATO. Anche l’Italia ha precisato che l’invio della Fregata europeo multi missione (FREMM) Virginio Fasan nell’operazione antipirateria Atalanta, in programma per febbraio, è stato anticipato, lasciando però intendere che l’assetto navale resterà nell’ambito dell’operazione europea.

L’Iran invia il cacciatorpediniere Alborz nel Mar Rosso

Pur negando di appoggiare i ribelli sciiti Houthi, l’Iran ha inviato nel Mar Rosso il cacciatorpediniere Alborz che lo scorso primo gennaio ha attraversato lo stretto di Bab al-Mandab. Secondo i media iraniani e la stessa Marina militare di Teheran, lo spiegamento della nave è una operazione di routine, ricordando che dal 2009 le navi militari iraniane sono presenti nella regione per mantenere la sicurezza delle linee di navigazione e combattere la pirateria.

Israele è in guerra contro il movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco lanciato dal gruppo islamista lo scorso 7 ottobre, in cui hanno perso la vita oltre 1.200 persone, mentre oltre 200 sono state rapite. Dall’inizio delle operazioni israeliane a Gaza oltre 22.000 palestinesi sono morti, di cui almeno 9.000 bambini.

Le azioni lanciate dai ribelli Houthi sono in stretta connessione con quanto sta avvenendo in Medio Oriente. I ribelli sciiti hanno ribadito più volte il loro sostegno ad Hamas, annunciando di prendere di mira qualsiasi nave diretta ai porti israeliani finché Israele non porrà fine al genocidio dei palestinesi.

Da allora gli Houthi hanno catturato la nave Galaxy Leader che vede tra i suoi proprietari anche un uomo d’affari israeliano e ne hanno preso di mira molte altre che attraversavano il Mar Rosso.

Gli attacchi degli Houthi e il dispiegamento del cacciatorpediniere iraniano nel Mar Rosso giungono, inoltre, nel contesto dell’assassinio del comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) Sayyed Razi Mousavi in ​​Siria ucciso il 25 dicembre 2023 in un raid israeliano sulla località di Sayyidah Zaynab.