La Commissione UE rinvia la reintroduzione dei dazi sull’acciaio a dopo le elezioni statunitensi

La Commissione europea manterrà la sospensione dei dazi su acciaio e alluminio statunitensi fino a marzo 2025 con l’obiettivo di fornire il tempo per raggiungere un accordo sui prodotti green di settore, secondo un annuncio dell’esecutivo europeo pubblicato martedì (19 dicembre).

L’UE aveva inizialmente imposto i dazi come reazione ai dazi dell’era Trump sull’acciaio e sull’alluminio dell’UE prima che la Commissione e l’amministrazione guidata da Joe Biden concordassero una sospensione tariffaria per due anni nell’ottobre 2021.

La sospensione di due anni aveva lo scopo di fornire il tempo per stringere un accordo su un percorso comune di transizione verso un’industria dell’acciaio e dell’alluminio più verde e combattere la sovrapproduzione globale.

I sussidi cinesi all’acciaio sono stati visti come un pericolo per le industrie siderurgiche statunitensi ed europee, strategicamente cruciali per l’industria della difesa, tra gli altri settori.

Tuttavia, i due partner transatlantici non sono riusciti a trovare un’intesa sull’accordo.

L’amministrazione americana ha sostenuto l’esenzione dei suoi produttori di acciaio dalla tassa sul carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) dell’UE e premeva affinché Bruxelles insieme a Washington imponesse un dazio esterno comune per i produttori di acciaio stranieri.

La Commissione, tuttavia, ha ritenuto ciò inaccettabile, ritenendo la proposta americana contraria ai principi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), preferendo invece l’adozione da parte degli Stati Uniti di un qualcosa di simile alla CBAM.

Questo disaccordo ha esaurito di fatto i due anni di tempo che l’UE e gli Stati Uniti si erano concessi con le tariffe reciproche dell’era Trump tornate in vigore in momento difficile per l’amministrazione Biden per essere indulgente con l’UE.

Nel 2024, Biden dovrà probabilmente combattere una campagna di rielezione contro Donald Trump, che gode di una buona posizione nei sondaggi e probabilmente abbraccerà la sua posizione isolazionista sulla politica commerciale.

Inoltre, l’industria siderurgica statunitense è concentrata nei principali stati contesi tra i due contendenti, il che la rende un importante “collegio elettorale”.

Nella sua comunicazione ufficiale, nel frattempo, la Commissione rimane in silenzio su questo ragionamento, anche se i tempi della proroga fino a marzo 2025 coincidono con il momento in cui entrerà probabilmente una nuova (o rinnovata) amministrazione statunitense.

In una dichiarazione, il vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis ha affermato che la decisione ha fornito all’UE e agli Stati Uniti “lo spazio necessario per continuare a perseguire l’eliminazione totale e permanente di 232 dazi sulle esportazioni dell’UE, oltre a lavorare per affrontare la sovraccapacità globale e decarbonizzazione delle industrie dell’acciaio e dell’alluminio”.

“Siamo impegnati a garantire che il commercio transatlantico di acciaio e alluminio non sia distorto e che i nostri esportatori siano trattati equamente”, ha affermato.

A loro volta, gli Stati Uniti estenderebbero anche la sospensione dei dazi fino a una quota basata sui volumi commerciali storici. Tuttavia, gli Stati Uniti devono ancora attuarlo formalmente.

Bernd Lange, presidente della commissione commercio del Parlamento europeo, ha reagito alla decisione attraverso la piattaforma online X, definendola “una soluzione non perfetta, ma pragmatica”.

“Prorogando la scadenza, abbiamo versato un anticipo e fatto la nostra parte. Adesso è il turno degli americani”, ha detto.

Lange ha anche chiesto la ripresa della causa dell’UE contro gli Stati Uniti presso l’OMC, che ha definito “non un’escalation ma solo un modo logico di procedere”.

Non è chiaro quanto ciò aiuterebbe la causa dell’UE, dato che gli Stati Uniti stanno attualmente bloccando l’organo d’appello dell’OMC e ignorando apertamente il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio.

