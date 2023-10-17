La Cina accoglie Orbán come unico leader dell’UE al vertice della Belt and Road

Quando la Cina lanciò la sua Belt and Road Initiative 10 anni fa, pubblicizzò enormi spese per le infrastrutture che la collegavano all’Europa occidentale, che solo nel 2019, secondo l’allora ministro delle Finanze britannico, aveva “un enorme potenziale per diffondere prosperità e sviluppo sostenibile”.

Dieci anni dopo, il leader più anziano dell’UE che dovrebbe partecipare al terzo vertice della Belt and Road (BRI) del 17-18 ottobre è il populista ungherese Viktor Orbán, arrivato a Pechino domenica (15 ottobre) e si unirà agli ospiti tra cui il russo Vladimir Putin e un ministro dei talebani afghani.

Lo scetticismo occidentale nei confronti della pietra angolare simbolo delle ambizioni del presidente Xi Jinping di estendere l’influenza globale della Cina deriva dall’incapacità della Cina di placare le preoccupazioni sulle sue intenzioni e dal fatto che ci sia effettivamente un divario che questa infrastruttura potrebbe colmare, aggravato dalla preoccupazione per la mancanza di trasparenza, secondo gli analisti.

Tali dubbi occidentali hanno coinciso con la leadership assertiva di Xi e con un deterioramento dei legami in materia di commercio, diritti umani, COVID-19 e Taiwan. L’Italia, l’unica nazione del G7 ad aderire al progetto, sta ora cercando una via d’uscita.

“Torniamo al 2013 – la Cina era in assoluta ascesa – Xi Jinping prevedeva un guadagno inaspettato dalle aziende cinesi in espansione in tutto il mondo, ma una serie di gravi shock hanno davvero influenzato la portata e l’ampiezza della BRI”, ha affermato Matthew Erie dell’Università di Oxford.

Gli shock includono una guerra commerciale con gli Stati Uniti, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la pandemia, ha affermato Erie. Altri analisti affermano che anche il rallentamento economico sia in Cina che a livello globale, e l’aumento dei prezzi delle materie prime, hanno gettato un’ombra sull’iniziativa.

Più piccolo e più verde

Di fronte a tali ostacoli, Xi sta spingendo per rendere la BRI più piccola e più verde e per passare da progetti di grandi dimensioni come le dighe a progetti high-tech come la finanza digitale e le piattaforme di e-commerce. L’obiettivo è quello di favorire una spinta più ampia verso un ordine mondiale che sia multipolare e dia al Sud del mondo più libertà d’azione, piuttosto che un ordine dominato da Washington e dai suoi alleati, dicono gli analisti.

La Cina a volte si è irritata per le critiche alla BRI, affermando che porta con sé pregiudizi anticinesi e il desiderio di contenerne l’ascesa, trascurando invece quelle che ritiene siano autentiche buone intenzioni.

La Cina afferma che questa settimana parteciperanno più di 130 Paesi, in particolare dall’America Latina e dall’Africa, anche se, a differenza degli anni precedenti, molti di più invieranno ministri piuttosto che capi di stato.

Lunedì, un hotel nel centro di Pechino che ospitava delegazioni provenienti da Russia, Kazakistan e Congo era pieno di attività, con la sua hall decorata con esposizioni di beni BRI e sorvegliata da metal detector agli ingressi.

“Problemi insormontabili”

Secondo i dati del think tank American Enterprise Institute, oltre 90 miliardi di dollari di investimenti commerciali cinesi in progetti BRI hanno dovuto affrontare “problemi insormontabili”. I problemi vanno dalla cancellazione totale a ritardi indefiniti, “principalmente dovuti a requisiti politici ed errori da parte delle aziende cinesi”.

“Dal punto di vista cinese, il problema più grande è che ora si sono resi conto che stanno portando un enorme debito nei Paesi in via di sviluppo che faranno fatica a ripagarlo”, ha affermato Raffaello Pantucci della Scuola S.Rajaratnam. di Studi Internazionali a Singapore.

Questo è uno dei motivi per cui l’iniziativa si è ridotta e si concentra più sulla qualità che sulla quantità, dicono gli analisti. Ma la BRI è anche più focalizzata su questioni come la pace, il cambiamento climatico, la crisi energetica e l’intelligenza artificiale, tra molte altre aree, secondo un libro bianco del governo cinese pubblicato la scorsa settimana.

Ruby Osman, esperta di Cina presso il Tony Blair Institute for Global Change, ha affermato che il vertice darà alla Cina la possibilità di mostrare alcune delle iniziative globali che Xi ha lanciato negli ultimi due anni.

In particolare, ha indicato la Global Development Initiative, un programma da 10 miliardi di dollari avviato nel 2021 per promuovere lo “sviluppo sociale ed economico”, schemi simili focalizzati sulla sicurezza e sulla “civiltà”.

“Questo tipo di iniziative che si rafforzano a vicenda sono un modo, agli occhi di Pechino, per condividere gli ideali di governance cinese, per creare consenso sulle norme cinesi e per iniziare ad esportare elementi del modello di sviluppo cinese”, ha affermato Osman.

Il cambiamento nel focus della BRI è evidente nell’offerta di assistenza della Cina all’Argentina negli ultimi mesi, raddoppiando l’importo a cui può accedere attraverso una linea di swap valutario fino a quasi 10 miliardi di dollari, in una spinta alle sue riserve di valuta estera in diminuzione, e consentendole di pagare sostenere il debito del Fondo monetario internazionale e acquistare prodotti da importare.

La settimana scorsa, Pechino ha accettato di ristrutturare i prestiti dovuti da Sri Lanka e Zambia, in quella che sembrava essere la sua ultima dimostrazione di buona volontà nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

Wang Huiyao, presidente del think tank Center for China and Globalization, ha affermato che la BRI ha “fatto avanzare notevolmente la consapevolezza globale sul deficit infrastrutturale”.

“Non è perfetto, ma è un processo e le persone stanno gradualmente realizzando che è così importante: dobbiamo costruire infrastrutture. E penso che l’importanza di ciò si stia realizzando”, ha detto Wang.

