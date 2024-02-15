Il rappresentante commerciale dell’Ucraina critica la Polonia per lo scontro sull’importazione di prodotti alimentari

Kyiv non si farà intimidire dai “tentativi della Polonia di stigmatizzare” la propria produzione alimentare in mezzo alle tensioni al confine e agli ulteriori blocchi pianificati dagli agricoltori polacchi, ha detto mercoledì (14 febbraio) il rappresentante commerciale ucraino Taras Kachka.

“I prodotti ucraini non causano alcun danno (…) agli agricoltori dell’UE”, ha detto Kachka a un gruppo di giornalisti a Bruxelles, aggiungendo che “alcuni paesi” stanno cercando di “screditare” i prodotti alimentari di Kyiv.

“Non abbiamo paura”, ha detto Kachka quando gli è stato chiesto quali fossero le intenzioni di Varsavia.

I suoi commenti arrivano dopo che il viceministro dell’agricoltura polacco, Michal Kolodziejczak, ha dichiarato lunedì all’agenzia di stampa statale PAP che il suo governo effettuerà controlli di qualità su tutto il grano proveniente dall’Ucraina.

Lo stesso giorno, il ministro polacco dell’Agricoltura Czeslaw Siekierski ha dichiarato a TVP Info che la Commissione europea “ha commesso un errore aprendo troppo il mercato europeo”.

Anche l’atmosfera nelle strade è tesa, poiché gli agricoltori polacchi continuano a bloccare diversi valichi di frontiera con l’Ucraina.

Azioni simili hanno avuto luogo in altri paesi vicini e per il 22 febbraio è prevista una protesta congiunta al confine slovacco-polacco-ceco.

I rappresentanti delle organizzazioni agricole dei paesi dell’Europa centrale e orientale si sono incontrati martedì in Polonia per concordare l’organizzazione della protesta congiunta contro la politica agricola dell’UE, che avrà luogo il 22 febbraio.

La Commissione europea ha annunciato il 31 gennaio che estenderà le misure commerciali autonome (ATM) per un altro anno, fino a giugno 2025.

In considerazione del significativo aumento delle importazioni di alcuni alimenti, l’esecutivo dell’UE ha introdotto “misure di salvaguardia”, compreso un “freno di emergenza” nel caso in cui l’afflusso di pollame, uova e zucchero da Kyiv superi i volumi medi delle importazioni nel 2022 e 2023.

La portavoce della Camera Agraria Barbora Pánková …

Tuttavia, gli eurodeputati dei principali gruppi politici del Parlamento europeo sostengono che la Commissione non sta facendo abbastanza per proteggere gli agricoltori europei.

Lunedì l’eurodeputato Herbert Dorfmann, coordinatore del Partito popolare europeo (PPE) presso la commissione Agricoltura del Parlamento europeo, ha accusato l’esecutivo dell’UE di “sminuire” e ha invitato ad ammettere “che è stato un errore aprire il mercato all’Ucraina senza condizioni”, utilizzando una formulazione simile di Siekierski.

“Lei ha affermato che le misure sarebbero applicabili se ci fossero distorsioni del mercato, ma le distorsioni esistono da molto tempo e stanno peggiorando”, ha detto al vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis durante uno scambio di opinioni in una riunione della commissione agricoltura.

Anche la coordinatrice socialista della commissione per l’agricoltura, Clara Aguilera, si è chiesta se la “liberalizzazione totale” con l’Ucraina sia “una buona idea”.

La Polonia si oppone alla Commissione europea per la proroga della politica commerciale favorevole all'Ucraina La Polonia non darà il suo consenso alla proroga della politica commerciale speciale nei confronti dell’Ucraina da parte della Commissione europea. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Agricoltura Michał Kołodziejczak, segnalando che, nonostante i punti di vista diversi su molte questioni, …

Soglia delle importazioni controversa

La Commissione ha basato la soglia per le importazioni di pollame, uova e zucchero sul livello medio per il 2022-2023, una decisione che Kachka ha messo in dubbio.

“Nel 2022, la nostra economia è stata completamente distrutta”, ha affermato, aggiungendo che tale periodo non dovrebbe essere rilevante per la misurazione.

Kachka ha affermato che il periodo del 2023 è “assolutamente ragionevole” e ha espresso il suo impegno a non superare tali volumi.

Nel frattempo, nella commissione del Parlamento europeo, l’eurodeputato rumeno del PPE Daniel Buda e l’eurodeputata francese Anne Sander hanno affermato che la soglia dovrebbe essere basata sui dati prebellici.

“Stiamo parlando del 2022 e del 2023, quando le merci che entrano nell’Unione europea erano già enormi in termini di volume”, ha detto Buda a Dombrovskis, “per favore, smettila di fingere che siamo stupidi”, ha aggiunto.

[A cura di Angelo Di Mambro/Alexandra Brzozowski]

