Gli olandesi si rivolgono all’India per i medicinali perché l’Europa “non è autosufficiente”

Nel tentativo di mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento di prodotti medici, i Paesi Bassi puntano ad estendere la propria partnership con l’India per aumentare la disponibilità di medicinali e prodotti sanitari di alta qualità per i pazienti olandesi.

In una lettera inviata al parlamento olandese alla fine del 2023, l’ex ministro della sanità olandese Ernst Kuipers ha avvertito che l’Europa non diventerà autosufficiente a breve termine per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali e dispositivi medici.

A novembre, il ministro indiano per la Chimica Bhagwant Khuba ha firmato un Memorandum di Intenti (MoI) con Kuipers a margine del World Local Production Forum (WLPF) all’Aia.

Il memorandum riguarda una possibile cooperazione normativa tra India e Paesi Bassi. In quello che sarebbe diventato uno dei suoi ultimi atti prima di presentare le dimissioni il 10 gennaio, Kuipers ha inviato un’altra lettera al Parlamento che ha fatto più luce sui piani dei due Paesi.

“Nei Paesi Bassi e in Europa dipendiamo in gran parte da operatori di mercato che operano a livello internazionale, molti dei quali si trovano in India e Cina. Nonostante le importanti discussioni sull’autonomia strategica, l’Europa non è attualmente autosufficiente, e non lo diventeremo a breve termine”, ha scritto Kuipers nella sua lettera .

In esso, ha spiegato in dettaglio come la disponibilità di prodotti medici sufficienti e buoni, inclusi medicinali, vaccini e dispositivi medici, sia una priorità per la politica sanitaria pubblica olandese.

“La cooperazione internazionale con questi paesi è quindi di grande importanza. L’India, in quanto importante produttore di medicinali, è di grande importanza per la sicurezza dell’approvvigionamento nei Paesi Bassi”, ha affermato.

Kuipers desiderava che la collaborazione con l’India sostenesse le catene di approvvigionamento rendendole più diversificate e affidabili al fine di aumentare la disponibilità di medicinali e prodotti sanitari di alta qualità per i pazienti olandesi.

Inoltre, un portavoce di Kuipers ha detto a Euractiv, che la cooperazione con l’India consentirà ai Paesi Bassi di mitigare meglio le carenze.

Kuipers voleva inoltre promuovere la condivisione delle conoscenze tra India e Paesi Bassi in materia di supervisione, autorizzazione all’immissione in commercio, valutazione della ricerca clinica e colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento.

Possibile gruppo di lavoro farmaceutico per allineare i requisiti di qualità

Anche i Paesi Bassi e l’India stanno valutando la possibilità di istituire un gruppo di lavoro congiunto sui prodotti farmaceutici.

Alla domanda su cosa potrebbe ottenere un tale gruppo, il portavoce ha detto che intensificando la cooperazione tra le parti che controllano la qualità dei prodotti medici, i requisiti di qualità possono essere meglio allineati.

“I prodotti medici nell’UE devono soddisfare standard di alta qualità. I requisiti per tali prodotti possono variare da regione a regione, con la conseguenza che alcuni prodotti medici non possono essere utilizzati nell’UE”, ha affermato il portavoce.

“Se un numero maggiore di prodotti medici provenienti dall’India dovesse soddisfare i requisiti di qualità dell’UE, si presenterebbero maggiori opportunità per importare prodotti sostitutivi in ​​caso di carenza”, hanno aggiunto.

Digitalizzazione, resistenza antimicrobica e cambiamento climatico

Nella sua lettera, Kuipers si è occupato anche di digitalizzazione, resistenza antimicrobica (AMR) e questioni relative al cambiamento climatico.

Kuipers ha sostenuto che per mantenere l’assistenza sanitaria accessibile, conveniente e di buona qualità, è importante un mix di assistenza sanitaria fisica e digitale. Ha visto l’opportunità di collaborare con l’India in quest’area grazie a quello che ha descritto come il suo ampio arsenale di personale ICT di alta qualità.

Per quanto riguarda la resistenza antimicrobica, Kuipers ha affermato che questa è una priorità per l’India dal 2014 e prevede di integrare gli sforzi olandesi nel nuovo piano d’azione della resistenza antimicrobica del governo indiano.

Infine, Kuipers ha affrontato gli effetti del cambiamento climatico e della salute.

“La complessità e la gravità dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute pubblica stanno diventando sempre più tangibili e visibili. Esempi chiave di ciò sono il crescente pericolo di diffusione di malattie infettive tropicali e problemi di salute pubblica legati al caldo”, ha scritto Kuipers.

L’ex ministro ha visto la possibilità che i Paesi Bassi, in quanto leader nell’affrontare questo argomento, scambiassero le proprie competenze con l’India.

Dopo le dimissioni di Kuiper resta da vedere se i suoi piani pluriennali con l’India si realizzeranno.

Tuttavia, il portavoce di Kuipers ha detto a Euractiv che i Paesi Bassi hanno una politica permanente per migliorare la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento dei prodotti medici.

“Ciò è in linea con gli sforzi dell’UE, ad esempio attraverso l’iniziativa HERA. Inoltre, la nuova legislazione farmaceutica e le iniziative politiche dell’UE mirano a mappare la disponibilità di medicinali essenziali al fine di offrire una migliore sicurezza di approvvigionamento di medicinali a lungo termine”, ha affermato il portavoce.

Il ministro indiano per la Chimica non ha risposto ad una richiesta di commento.

Un momento incerto per le catene di approvvigionamento globale

La partnership tra Paesi Bassi e India giunge però in un momento particolarmente incerto per le catene di approvvigionamento globale. A causa della crisi in corso in Medio Oriente la rotta che collega Asia ed Europa attraverso il Canale di Suez è fortemente minacciata dai continui attacchi condotti dai ribelli sciiti filoiraniani noti come Houthi (dal nome del fondatore del movimento Ansar Allah Hussein al Houthi).

Gli Houthi hanno attaccato almeno 27 navi da trasporto dal dirottamento della portacontainer Galaxy Leader, collegata a Israele, il 19 novembre 2023, in risposta all’offensiva lanciata dallo Stato di Israele nella Striscia di Gaza contro il movimento palestinese Hamas in seguito agli attacchi del 7 ottobre contro i civili israeliani.

Al momento le navi continuano a utilizzare il Canale di Suez e il Mar Rosso non è chiuso alla navigazione, ma il volume dei container che transitano attraverso Suez è diminuito drasticamente da 500.000 al giorno nel novembre 2023 a 200.000 al giorno nel dicembre 2023. Diverse compagnie, comprese quelle energetiche come QatarEnergy, stanno optando per la rotta del Capo di Buona speranza. La rotta è più sicura, ma aumenta di 14-24 giorni le tempistiche di viaggio tra l’Asia e l’Europa rispetto alla rotta del Canale di Suez.

[a cura di Vasiliki Angouridi/Zoran Radosavljevic, con aggiunta di Simone Cantarini]

