Germania e Brasile tentano di mantenere vivo l’accordo UE-Mercosur

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si sono impegnati a concludere l’accordo commerciale UE-Mercosur a Berlino lunedì (4 dicembre), nonostante il contraccolpo ricevuto da Francia e Argentina.

L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il blocco sudamericano del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay) è stato finalizzato nel 2019 dopo circa 20 anni di negoziati, ma le parti coinvolte devono ancora firmarlo.

La conclusione dell’accordo dipende da un’intesa collaterale attualmente in fase negoziale tra l’UE e il Mercosur, che dovrebbe impedire che l’aumento del commercio porti alla deforestazione, in particolare dell’Amazzonia.

Germania e Brasile, le maggiori economie dei rispettivi blocchi, sono favorevoli all’accordo, che sperano possa stimolare il commercio in modo sostenibile.

“Per troppo tempo abbiamo discusso dell’accordo di libero scambio tra l’UE e il Mercosur”, ha detto lunedì sera il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD/S&D) al “Business Forum tedesco-brasiliano” a Berlino, a seguito di una consultazione bilaterale del governo con Brasile.

“Ora si tratta di portare l’accordo al traguardo. Ed è per questo che chiedo pragmatismo, anche da parte dell’UE”, ha detto Scholz, riferendosi ai commenti fatti dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha silurato la fase finale dei negoziati con i commenti fatti questo fine settimana a fianco della COP28 sul clima. conferenza.

Il Brasile spera di concludere i negoziati durante la sua attuale presidenza del blocco Mercosur, che durerà solo fino a giovedì (7 dicembre).

Tuttavia, secondo quanto riferito dal quotidiano Financial Times, il presidente francese Emmanuel Macron è contrario all’accordo. Macron ha affermato che non può chiedere ai suoi agricoltori, industriali in Francia, “ma anche ovunque in Europa di fare sforzi per applicare nuove regole per decarbonizzare e poi dire all’improvviso: ‘Sto rimuovendo tutte le tariffe per consentire a prodotti sui quali non si applicano queste regole di entrare” entrare che non applicano queste regole”.

Nel frattempo, la Germania spera che l’accordo possa sostenere gli sforzi del presidente brasiliano Lula, che ha promesso di porre fine alla deforestazione della foresta amazzonica entro il 2030.

“Direi che ora, con la deforestazione diminuita del 49% in dieci mesi, con la ripresa della creazione di unità di conservazione, la ripresa dei processi per proteggere le popolazioni indigene con investimenti, con queste preoccupazioni che stiamo facendo qui, non ci sono più scuse per non firmare l’accordo del Mercosur con l’Unione europea”, ha affermato durante la conferenza la ministra dell’Ambiente del Brasile Marina Silva.

La Commissione UE si impegna a concludere l'accordo con il Mercosur “il prima possibile” La Commissione europea ha ribadito lunedì il suo desiderio di concludere i negoziati per un accordo di associazione con il Mercosur (Mercato comune del Sud) “al più presto possibile”, ma senza fornire una data precisa.

“Posso confermare che l’Unione europea e …

Argentina e Francia bloccano l’accordo

Durante l’evento a Berlino, il presidente Lula ha confermato che il Brasile “è molto interessato a concludere l’accordo”, affermando che ci sono stati “problemi tecnici” nella conclusione dell’accordo.

“Se non c’è un intervento della cancelliera o del presidente, le cose non si fanno”, ha detto, annunciando di voler portare l’accordo al livello politico dei ministri degli Esteri e dei presidenti del blocco Mercosur mercoledì e giovedì.

Anche l’Argentina sta bloccando l’accordo, poiché il presidente uscente Alberto Fernández, che in precedenza era favorevole all’accordo, ha intenzione di consegnare il dossier nelle mani del presidente eletto Javier Milei, che entrerà in carica domenica (10 dicembre).

“Il cambiamento che l’Argentina ha appena fatto tra l’attuale presidente Alberto Fernández e il presidente eletto Milei è, ovviamente, problematico, per dirla senza mezzi termini”, ha detto Barbara Konner, amministratore delegato della Camera di commercio tedesca a San Paolo, Brasile.

“Andrò lì nel tentativo di convincerlo che possiamo raggiungere un accordo”, ha detto Lula di Fernández, aggiungendo: “Non possiamo fare un accordo con il nostro amico Macron a meno che il Cancelliere [Scholz] non usi tutto il suo fascino”, ha sottolineato Lula.

Ultimatum del Paraguay: "Chiuderemo le trattative Mercosur-UE se non si raggiungerà un accordo entro dicembre" Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha confermato lunedì che non promuoverà le trattative per un accordo commerciale con l’Unione europea a partire dal 6 dicembre, quando il suo Paese assumerà la presidenza pro tempore del Mercosur, il mercato comune …

Ci sono “sempre guai con il vicino”

“Lo riassumo così, in modo un po’ beffardo: ognuno ha il suo vicino. Noi abbiamo i francesi e voi avete gli argentini”, ha detto alla conferenza il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck (Verdi), un altro sostenitore dell’accordo.

Tuttavia, la settimana scorsa il partito dei Verdi di Habeck ha adottato una mozione che chiede di respingere l’accordo UE-Mercosur “nella sua forma attuale” per motivi ambientali.

Habeck ha affermato che la Germania e il Brasile dovrebbero prepararsi al caso in cui i negoziati ufficiali non portassero a un risultato.

“Nella migliore delle ipotesi, ciò potrebbe risultare in un documento non cartaceo, senza carta intestata, senza sigillo statale, senza firme, ma un progetto che possiamo mostrare agli altri e dire, guarda cosa fanno, la Germania, la più grande economia in Europa e il Brasile, il più importante Paese del Mercosur, così potremmo immaginarlo”, ha detto Habeck, facendo riferimento ai tentativi dei due Paesi per rilanciare i negoziati.

“A dire il vero, con il CETA ha funzionato allo stesso modo”, ha aggiunto, riferendosi all’accordo su commercio e investimenti tra l’UE e il Canada.

Anche a Bruxelles i negoziati ufficiali non sono stati abbandonati, nonostante sia stato annullato il viaggio del vicepresidente della Commissione Ue e commissario europeo per il Commercio, Valdis Dombrovskis, in Brasile.

“La volontà politica è quella di andare avanti. La finestra di opportunità è adesso”, ha affermato un diplomatico dell’UE.

Report aggiuntivi di Kjeld Neubert e Max Griera.

[A cura di János Allenbach-Ammann/Alice Taylor]

