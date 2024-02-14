È improbabile che l’accordo UE-Mercosur venga concluso prima delle elezioni europee

È altamente improbabile che l’accordo di libero scambio UE-Mercosur, fortemente contestato, venga concluso prima delle elezioni europee di giugno, hanno dichiarato a Euractiv France alcuni parlamentari francesi e tedeschi che hanno familiarità con la questione.

All’inizio di febbraio l’ultimo round di negoziati sull’accordo di libero scambio tra l’UE e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), a lungo rimandato, è fallito ancora una volta.

Gli sviluppi dell'accordo di associazione tra UE e Mercosur L’accordo tra Unione europea e Mercosur – organizzazione internazionale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay – va avanti dai primi anni 2000, ma le trattative sono andate incontro più volte ad arresti a causa delle richieste europee ritenute …

Le regole sulla reciprocità degli standard ambientali e sociali continuano a essere un punto di stallo, con la Francia che finora si è rifiutata di firmare a meno che non vengano introdotte le cosiddette “clausole specchio”, che garantirebbero che i Paesi del Mercosur siano vincolati da impegni ambientali simili a quelli già richiesti ai Paesi dell’UE.

A pochi mesi dalle elezioni europee di giugno, il fallimento di questi ultimi negoziati potrebbe significare che non verrà raggiunto alcun accordo prima di allora.

“La situazione ideale sarebbe stata quella di concludere tutto questo [i negoziati sull’accordo UE-Mercosur] prima delle elezioni europee. Questo non è più possibile”, ha dichiarato a Euractiv France Nils Schmid, deputato tedesco e portavoce per gli affari esteri del gruppo socialista al Bundestag (SPD).

La Francia “non ha fretta di arrivare a una conclusione”, ha dichiarato a Euractiv France Pascal Lecamp, deputato del Mouvement démocrate (Modem) e promotore di una risoluzione contro l’accordo nella sua forma attuale.

Oltre due decenni di negoziati

L’accordo è in fase di elaborazione da 25 anni.

Avviati nel 1999, i negoziati tra l’UE e gli Stati del Mercosur miravano a creare il più grande accordo di libero scambio del mondo, consentendo il commercio tra più di 780 milioni di persone con tariffe ridotte su beni e servizi che attualmente valgono 120 miliardi di euro all’anno.

I negoziatori hanno raggiunto un accordo nel 2019, ma la Francia si è successivamente rifiutata di sostenerlo, sostenendo che le garanzie ambientali e sociali offerte dall’allora presidente di estrema destra del Brasile, Jair Bolsonaro, erano insufficienti.

Le discussioni si sono quindi arenate fino al ritorno dell’attuale presidente socialista del Brasile, Lula, che ha riacceso le speranze di una rapida firma alla fine del 2022.

Tuttavia, i colloqui rimangono bloccati sull’inclusione delle “clausole specchio”.

La Commissione europea, che ha competenza esclusiva per gli aspetti commerciali degli accordi di libero scambio, ha proposto l’inclusione di un cosiddetto protocollo aggiuntivo contenente clausole sociali e ambientali.

Tuttavia, questo non è vincolante e quindi ritenuto insufficiente per i Paesi dell’UE che si oppongono all’accordo, mentre i Paesi del Mercosur hanno accusato l’UE di interferire nei loro affari interni.

Sebbene l’ultima tornata di negoziati, tenutasi tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, sia fallita – con la sfida della Francia in parte alimentata dalle diffuse proteste degli agricoltori in tutto il blocco – la Commissione ha dichiarato che i colloqui sono già ripresi.

“Il lavoro continua”

“Il lavoro continua”, ha dichiarato l’8 febbraio il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e responsabile del commercio Valdis Dombrovskis.

“Dombrovskis era, è e rimarrà pronto a recarsi in America Latina se i negoziati tecnici saranno progrediti a sufficienza per raggiungere un accordo politico”, ha dichiarato a Euractiv France un portavoce della Commissione.

“Attualmente non è così. […] la valutazione della Commissione è che le condizioni per concludere i negoziati con il Mercosur non sono ancora soddisfatte”, ha dichiarato il portavoce, facendo eco a quanto dichiarato il 7 febbraio dal commissario per gli affari verdi Maroš Šefčovič.

Finora questa è stata la posizione di Francia, Austria, Paesi Bassi e Belgio, mentre la Spagna, che era favorevole all’accordo nella sua forma attuale, ora vuole che includa clausole specchio.

La Spagna suggerisce di semplificare la PAC e di rafforzare le "clausole specchio" nell'accordo con il Mercosur La Spagna presenterà una proposta per snellire le regole amministrative della Politica agricola comune e rafforzare le clausole specchio negli accordi di libero scambio, come l’accordo UE-Mercosur, così da garantire che i partner commerciali rispettino vincoli agricoli e ambientali simili. …

Tempo perso

Mentre i francesi sono tra coloro che si oppongono a una rapida conclusione dell’accordo, alcuni tedeschi lamentano la mancanza di tempo.

“Abbiamo perso troppo tempo e la Germania è molto delusa”, ha dichiarato il deputato SPD Schmid a Euractiv France.

Schmid, che è anche co-presidente dell’Assemblea parlamentare franco-tedesca, ha sottolineato che il rilancio della politica commerciale internazionale è uno dei punti chiave del programma del cancelliere tedesco Olaf Scholz.

“La Germania è un Paese molto impegnato nel libero scambio”, ha detto Scholz il 5 febbraio a Berlino, a fianco del Primo Ministro Gabriel Attal.

Tuttavia, allo stato attuale delle cose, “non ci sarà alcun accordo tra Francia e Germania sull’accordo UE-Mercosur prima delle elezioni europee”, ha affermato Schmid.

Il deputato del MoDem Lecamp ha concordato, dicendo a Euractiv France che questo è davvero “improbabile”.

“Oggi l’accordo non è una priorità per gli europei. Piuttosto, stanno aspettando progressi sull’immigrazione, sull’intelligenza artificiale e sulle regole di bilancio”, ha aggiunto Lecamp.

Dopo le proteste degli agricoltori, anche le questioni di politica agricola sono state portate in cima all’agenda politica.

“Dobbiamo superare la fase delle elezioni [europee] e l’intrusione della questione agricola nel panorama politico francese. Dopodiché, dovremo vedere se riusciremo a trovare delle clausole per attutire lo shock che gli agricoltori francesi temono”, ha concluso Schmid.

[A cura di Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale in francese

Disponibile anche in inglese e in tedesco