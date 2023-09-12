Biden accusato di aver messo in secondo piano i diritti umani in Vietnam e India rispetto agli interessi strategici

Per gli attivisti dei diritti umani, i viaggi del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in India e Vietnam sono stati una delusione, anche alla luce dei proclami sul rispetto dei diritti umani che la sua amministrazione ha posto in essere sin dal suo insediamento, nel 2021.

La scheda informativa della Casa Bianca rilasciata in occasione della visita del Presidente Joe Biden in Vietnam domenica (10 settembre) aveva oltre 2.600 parole. La sezione sui diritti umani ne conteneva appena 112, compreso un sottotitolo.

Dal punto di vista commerciale e strategico, la visita di Biden in Vietnam domenica e lunedì, e anche in India alla fine della scorsa settimana, sarà probabilmente vista come un rafforzamento dei legami con Paesi che possono aiutare Washington a contrastare la crescente potenza della Cina.

Ad Hanoi, Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno portando le relazioni a un “Partenariato strategico globale”, approfondendo la cooperazione nel cloud computing, nei semiconduttori e nell’intelligenza artificiale. La Casa Bianca ha anche presentato l’acquisto da parte della Vietnam Airlines di 50 jet Boeing 737 Max per un valore di 7,8 miliardi di dollari.

Gli attivisti dei diritti umani temono che la mancanza di attenzione su questo ambito, sebbene non inaspettata, non solo non migliorerà le condizioni in Vietnam e in India, ma rischierà di peggiorarle altrove.

“L’amministrazione Biden sta chiaramente mettendo da parte i diritti umani nell’interesse di promuovere partenariati con governi che considera strategicamente importanti – e sta inviando il messaggio che gli Stati Uniti sono disposti a tollerare palesi mancanze nella protezione e nel rispetto dei diritti umani”, ha dichiarato Carolyn Nash, direttrice per l’Asia di Amnesty International.

Gli attivisti accusano il Bharatiya Janata Party del primo ministro indiano Narendra Modi di discriminazione sistematica nei confronti delle minoranze, in particolare dei musulmani, e i suoi sostenitori di attacchi violenti contro gruppi mirati.

Human Rights Watch (HRW) afferma che l’ideologia maggioritaria indù del governo si riflette nella parzialità del sistema giudiziario e che le autorità hanno intensificato gli sforzi per mettere a tacere attivisti e giornalisti attraverso accuse a sfondo politico.

Sabato HRW ha dichiarato che il Vietnam detiene almeno 159 prigionieri politici – persone imprigionate per aver esercitato pacificamente i diritti civili e politici di base – e almeno altri 22 sono in detenzione in attesa di un eventuale processo davanti a un tribunale controllato dal Partito Comunista al potere.

Solo nei primi otto mesi del 2023, secondo HRW, i tribunali hanno condannato almeno 15 persone a lunghe pene detentive in violazione del loro diritto a un giusto processo.

I giornalisti hanno chiesto a Biden in Vietnam se stesse anteponendo gli interessi strategici degli Stati Uniti ai diritti e lui ha risposto: “Ho sollevato la questione (diritti umani) con ogni persona che ho incontrato”.

Ma Nash e John Sifton di HRW hanno detto che parlare in privato non è sufficiente.

“È tremendamente difficile migliorare le relazioni con i governi che violano i diritti e allo stesso tempo sostenere efficacemente le questioni relative ai diritti umani”, ha affermato Sifton.

Ha detto che i governi devono sapere che ci saranno conseguenze per gli abusi “se non con bastoni, ma con carote sprecate”.

“Questo è particolarmente vero per il Vietnam, dove il governo non si preoccupa particolarmente della sua reputazione a livello internazionale per quanto riguarda i diritti”, ha detto Sifton, aggiungendo che è fondamentale criticare pubblicamente i risultati di Modi in materia di diritti, perché questo è il modo più efficace per spingerlo a cambiare.

Modi ha negato l’esistenza di discriminazioni contro le minoranze sotto il suo governo durante una conferenza stampa con Biden a giugno. Anche il governo del Vietnam nega di aver commesso violazioni dei diritti.

Affrontare il tema dei diritti umani “per via privata”

Biden non ha sollevato pubblicamente questioni relative ai diritti umani durante la sua permanenza in India, anche se ha dichiarato in una conferenza stampa ad Hanoi di aver sottolineato l’importanza del rispetto dei diritti umani e della libertà di stampa nei suoi colloqui con Modi.

In India, la Casa Bianca ha anche evitato di protestare pubblicamente per le restrizioni imposte dal governo indiano ai giornalisti che coprivano l’incontro tra Modi e Biden, che ha visto la stampa statunitense segregata in un furgone mentre i leader conversavano.

Il coordinatore degli Stati Uniti per l’Indo-Pacifico, Kurt Campbell, ha rifiutato di affrontare la questione dell’accesso alla stampa in un briefing con i giornalisti, affermando che Biden preferiva affrontare tali argomenti in privato.

Campbell ha detto che mentre l’India “continua a essere un cantiere aperto” sui diritti, “la chiave è mantenere un dialogo rispettoso e affrontare alcune delle sfide con un certo grado di riservatezza, date alcune delle sfide che dobbiamo affrontare nel nostro Paese”.

Il foglio informativo della Casa Bianca su Hanoi afferma che le parti hanno assunto un “impegno rafforzato per un dialogo significativo” nel dialogo USA-Vietnam sui diritti umani.

Murray Hiebert del Center for Strategic and International Studies di Washington ha affermato che alcuni funzionari statunitensi considerano questo dialogo annuale come uno scambio di vedute senza risvolti pratici. Ha inoltre osservato che quando il capo del Partito comunista vietnamita Nguyen Phu Trong ha tenuto il suo incontro chiave con Biden, il funzionario vietnamita più vicino a lui alla sua sinistra era To Lam, il potente ministro della Sicurezza di Stato responsabile della repressione dei dissidenti.

Derek Grossman, esperto regionale presso la RAND Corp, ha affermato che l’obiettivo principale di Biden nel corteggiare l’India e il Vietnam è quello di farli salire a bordo della strategia indo-pacifica dell’America per contrastare la Cina.

“Per questo motivo, l’amministrazione Biden ha teso a sminuire o a evitare le discussioni sui diritti umani”, ha affermato. “In questo modo si incoraggiano queste nazioni e altre, come l’Arabia Saudita, a continuare a fare affari come sempre”.

