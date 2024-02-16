Argentina e Paraguay: non c’è alcun progresso nell’accordo UE-Mercosur

Asunción (EuroEFE) – I presidenti del Paraguay, Santiago Peña, e dell’Argentina, Javier Milei, hanno concordato durante l’incontro di mercoledì (14 febbraio) “che non ci sono davvero le condizioni per avanzare nei negoziati” per un accordo commerciale tra il Mercosur e l’Unione europea, ha dichiarato giovedì (15 febbraio) il ministro degli Esteri paraguaiano Rubén Ramírez.

I due leader sono giunti a questa conclusione durante l’incontro di mercoledì (14 febbraio) a Buenos Aires, dove si è recato Peña, che dal 7 dicembre presiede il blocco dei Paesi del Mercosur, ha spiegato Ramírez in una conferenza stampa presso la residenza presidenziale.

Gli sviluppi dell'accordo di associazione tra UE e Mercosur L’accordo tra Unione europea e Mercosur – organizzazione internazionale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay – va avanti dai primi anni 2000, ma le trattative sono andate incontro più volte ad arresti a causa delle richieste europee ritenute …

La sua valutazione arriva nel contesto di forti manifestazioni di agricoltori e allevatori in tutta Europa, che in molti casi si oppongono al patto commerciale e che hanno portato Paesi come la Francia e l’Irlanda a ratificare la loro opposizione alla ratifica finale dei negoziati per l’accordo, in corso da oltre due decenni.

L’ondata di proteste in Europa è scoppiata subito dopo che i ministri degli Esteri del Mercosur, in una riunione ad Asunción, avevano dato per scontata la volontà dei loro Paesi di andare avanti nella negoziazione delle questioni in sospeso con l’UE, con l’obiettivo di finalizzare la firma di un accordo equo “il prima possibile”.

Dopo l’incontro, la ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, ha dichiarato di aver lavorato con i suoi colleghi per “rivitalizzare” questo meccanismo di integrazione e ha confermato che i negoziatori del blocco stanno lavorando “intensamente” con l’UE per portare a termine la negoziazione di un accordo commerciale.

Guardare ad altri mercati

Nella conferenza stampa di giovedì (15 febbraio), Ramírez ha sottolineato la necessità di “affrontare il più rapidamente possibile” un accordo con un altro gruppo di Paesi, tra cui l’Associazione europea di libero scambio (EFTA), composta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, dove, ha detto, “l’Argentina sta guidando i negoziati”.

Ha inoltre menzionato l’interesse a cercare un accordo con gli Emirati Arabi Uniti, ricordando che “il Paraguay è stato incaricato di guidare questi negoziati”.

Per quanto riguarda la visita di Peña, che è diventato il primo presidente latinoamericano a recarsi ufficialmente in Argentina da quando Milei è entrato in carica il 10 dicembre, Ramírez ha sottolineato che hanno avuto “l’opportunità di fare un’ampia revisione di un’agenda completa”.

È improbabile che l'accordo UE-Mercosur venga concluso prima delle elezioni europee È altamente improbabile che l’accordo di libero scambio UE-Mercosur, fortemente contestato, venga concluso prima delle elezioni europee di giugno, hanno dichiarato a Euractiv France alcuni parlamentari francesi e tedeschi che hanno familiarità con la questione.

All’inizio di febbraio l’ultimo round di …

Tra le altre cose, ha ricordato che hanno valutato i progressi del processo di integrazione regionale del Mercosur, le relazioni con l’UE, nonché i prossimi negoziati con gli Emirati Arabi Uniti, il Canada e la Corea del Sud, e “la revisione delle alternative con il Giappone e altri Paesi” con cui il blocco sudamericano sta negoziando.

Ha sottolineato che hanno concordato “di risolvere in modo definitivo e prevedibile gli aspetti legati alla via d’acqua Paraguay-Paraná”, attraverso un lavoro congiunto delle loro autorità, che sarà successivamente sottoposto al Comitato intergovernativo, in quanto organo politico coinvolto nel funzionamento di questa via fluviale.

Ha inoltre indicato che hanno analizzato la situazione della diga binazionale di Yacyretá e ha confermato che il debito dell’Argentina nei confronti di questa entità “supera i 100 milioni di dollari”.

[A cura di Lucía Leal]

Leggi qui l’articolo originale