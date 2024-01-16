A Davos von der Leyen esclude un collasso dell’economia europea e rilancia sul sostegno all’Ucraina

I timori per un collasso economico dell’Unione europea si sono rivelati “infondati”. Questa la posizione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Lyen, nel suo intervento pronunciato oggi al Forum economico mondiale (World Economic Forum) in corso a Davos che giunge in momento di profonda incertezza sull’economia globale a fronte del proseguimento della guerra tra Russia e Ucraina, della recrudescenza del conflitto tra Israele e con la rotta per il Canale di Suez di fatto bloccata dai continui attacchi dei ribelli sciiti yemeniti Houthi nel Mar Rosso.

“La crisi ha frenato lo slancio dell’economia europea, ma i timori di un collasso economico si sono rivelati infondati. E ora i prezzi dell’energia sono scesi e sono rimasti bassi anche durante la recente ondata di freddo all’inizio di gennaio. I depositi di gas sono ancora ben forniti”, ha affermato von der Leyen il cui intervento è stato preceduto da quello del premier cinese Li Qiang.

“L’Europa – ha aggiunto von der Leyen – ha compiuto progressi concreti nel migliorare la resilienza del suo sistema energetico”. La presidente ha indicato le ragioni che hanno consentito questa “resilienza” europea di fronte agli shock dei mercati energetici seguiti all’invasione russa dell’Ucraina: la collaborazione tra Paesi UE; mercati ben funzionanti e aperti; “buoni amici in tutto il mondo”; l’efficienza del mercato unico UE che ha consentito di reindirizzare i flussi di energia dove era necessario. Tuttavia, per von der Leyen alla base della reazione UE ha giocato un ruolo cruciale “l’impegno nella transizione verso l’energia pulita, investendo nelle tecnologie pulite, efficienti e rinnovabili del futuro”.

Von der Leyen ha sottolineato che la capacità di energia rinnovabile nell’UE ha raggiunto un altro record nel 2023, ed è stata migliorata l’efficienza del suo utilizzo energetico di quasi il 5%. “Per la prima volta è stata prodotta più elettricità dal vento e dal sole che dal gas”. Von der Leyen ha inoltre ricordato che per la prima volta, l’UE otterrà più energia complessiva dall’eolico e dal solare fotovoltaico rispetto alla Russia.

Tuttavia, a fronte di questo ottimismo, von der Leyen ha voluto ricordare gli insegnamenti tratti dalla duplice crisi di Covid e Ucraina.

“Fare eccessivo affidamento su una società, un Paese, una rotta commerciale comporta dei rischi. Ecco perché il Green Deal europeo pone un’enfasi così forte non solo sulla riduzione delle emissioni ma anche su una presenza europea forte e competitiva nella nuova economia dell’energia pulita. Ciò include la leadership dell’Europa nello sviluppo e nell’innovazione delle tecnologie energetiche pulite”, ha affermato la presidente della Commissione UE.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1747207904745115773

L’Ucraina può vincere la guerra scatenata dalla Russia

Nel suo intervento, la presidente della Commissione UE ha lanciato un avvertimento sui rischi per la democrazia europea in vista delle elezioni legislative in programma il prossimo giugno e del ruolo che potrebbe avere la Russia nell’influenzare il voto.

“Ci sarà sempre chi cercherà di sfruttare la nostra apertura, sia dall’interno che dall’esterno. Ci saranno sempre tentativi di portarci fuori strada, ad esempio con la disinformazione e la disinformazione. E da nessuna parte se ne è parlato tanto quanto sulla questione dell’Ucraina”, ha affermato.

Analizzando la situazione a due anni dall’inizio della guerra scatenata da Mosca contro Kyiv, von der Leyen ha fatto notare che la Russia non riesce ad ottenere obiettivi strategici, parlando di un “fallimento militare” per l’aggressore russo.

“Quando la Russia invase l’Ucraina, molti temevano che Kiev sarebbe caduta in pochi giorni e il resto del paese nel giro di poche settimane. Ciò non è accaduto. Invece, la Russia ha perso circa la metà delle sue capacità militari. L’Ucraina ha cacciato la Russia dalla metà dei territori che aveva conquistato. L’Ucraina ha respinto la flotta russa del Mar Nero e ha riaperto un corridoio marittimo per fornire grano al mondo. E l’Ucraina ha mantenuto la sua libertà e indipendenza”, ha aggiunto.

Il 2024: un anno decisivo per la difesa europea? Con la guerra in Ucraina entrata nel suo terzo anno, una crisi sempre più profonda in Medio Oriente e metà della popolazione mondiale che quest’anno si reca alle urne, la politica di difesa europea si trova ad affrontare una lotta …

Come sottolineato da von der Leyen in questi due anni di guerra, Mosca ha assistito anche al fallimento economico provocato dalle sanzioni degli alleati di Kyiv che hanno “disaccoppiato la sua economia dalla tecnologia moderna e dall’innovazione”, rendendola dipendente dalla Cina.

A ciò si aggiunge anche il fallimento sul piano di diplomatico di Mosca con l’adesione della Finlandia alla Nato, la richiesta di adesione avanzata dalla Svezia (ancora in attesa del voto di ratifica di Turchia e Ungheria) e l’avvio dei negoziati di adesione dell’Ucraina all’Unione europea.

“Tutto ciò ci dice che l’Ucraina può prevalere in questa guerra. Ma dobbiamo continuare a rafforzare la loro resistenza. Gli ucraini hanno bisogno di finanziamenti prevedibili per tutto il 2024 e oltre”, ha proseguito von der Leyen, invitando anzitutto a sostenere Kyiv sul piano militare.

Von der Leyen: L’intelligenza artificiale può dare un contributo decisivo per ridurre la burocrazia Semplificare la burocrazia per rendere più semplice fare imprese in Europa e abbracciare le tecnologie più recenti, compresa l’intelligenza artificiale, per sostenere aziende e amministrazioni pubbliche. Questo il messaggio della presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen lanciato in …

Sull’intelligenza artificiale l’Europa non deve restare indietro

Nel suo discorso, von der Leyen ha parlato anche del tema dell’intelligenza artificiale e della sfida per l’UE nel governare questa importante transizione tecnologica. Secondo la presidente della Commissione, l’UE deve “raddoppiare gli sforzi” per evitare di rimanere indietro nella corsa globale all’intelligenza artificiale, la “nuova frontiera della competitività”.

“Chi primo arriva, meglio alloggia e la corsa è già iniziata: la nostra competitività futura dipende dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle nostre attività quotidiane”, ha aggiunto.

“L’intelligenza artificiale può aumentare la produttività a un ritmo precedentemente sconosciuto (…) Questa è la nuova frontiera della competitività. E l’Europa è ben posizionata per diventare un campione dell’intelligenza artificiale industriale, utilizzata per trasformare le infrastrutture critiche”, ha voluto precisare la presidente della Commissione UE, ricordando il ruolo dell’Europa nel governare e nel normare queste tecnologie innovative e arginare i loro potenziali rischi.

In merito von der Leyen ha ricordato che l’UE ha concordato a dicembre, dopo difficili negoziati, una legislazione senza precedenti a livello globale per regolamentare l’intelligenza artificiale, intesa a promuovere l’innovazione limitando al contempo i possibili abusi di queste tecnologie.

Per la responsabile dell’esecutivo europeo, questa legislazione “stabilisce un clima di fiducia” trattando separatamente situazioni “ad alto rischio” come l’identificazione biometrica in tempo reale, che “permette l’innovazione in tutti gli altri ambiti”.

L’UE ha “200.000 ingegneri con esperienza nell’intelligenza artificiale”, una concentrazione maggio di quella presente negli Stati Uniti o in Cina, ha ricordato la presidente della Commissione UE, osservando come i ventisette Paesi europei abbiano quello che per lei è “un enorme vantaggio competitivo sui dati industriali”, offrendo la possibilità di “sistemi di formazione che utilizzino dati di qualità ineguagliabile”.

Von der Leyen ha insistito sulla necessità di investire in questo settore, promuovendo anche l’accesso delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) europee ai supercomputer del continente e a “spazi dati comuni in tutte le lingue dell’Ue”, in modo che l’intelligenza artificiale “funzioni anche per chi non parla inglese”.