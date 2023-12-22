Economista Cristini sull’accordo UE-Mercosur: l’Argentina ha bisogno di investimenti verdi, non di regole

Questo articolo fa parte dello Special Report Gli sviluppi dell’accordo di associazione tra UE e Mercosur.

Marcela Cristini, economista senior presso la Fondazione argentina per le indagini economiche in America Latina (FIEL), ha sostenuto che il nuovo governo argentino sarebbe favorevole all’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur, ma che i requisiti ecologici dell’UE sono andati troppo oltre.

Mentre la presidenza spagnola dell’UE volge al termine, l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur non può essere finalizzato e potrebbe quindi essere ritardato di oltre due anni a causa delle elezioni tra l’UE e gli Stati Uniti.

Nei negoziati degli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata sul Brasile, il più grande stato del Mercosur, che si è opposto agli standard ambientali che l’UE voleva imporre attraverso il protocollo aggiuntivo dell’accordo. Tuttavia, l’Argentina ha obiezioni simili.

Requisiti “esagerati”

Secondo Cristini, i requisiti ambientali dell’UE erano troppo impegnativi rispetto ai benefici economici che l’accordo avrebbe avuto per l’Argentina.

“I requisiti sono esagerati”, ha detto Cristini a Euractiv, sostenendo che l’Argentina deve pensare alla propria sicurezza alimentare.

“L’accordo commerciale non è molto vantaggioso per l’Argentina”, ha detto Cristini, sostenendo che sono state aperte solo piccole quote per alcuni prodotti. “In realtà non ci aspettiamo grandi risultati commerciali”.

Investimenti

“Ciò che speriamo, però, è che l’Europa riconsideri la sua alleanza con l’America Latina e ricominci a investire in America Latina”, ha detto a Euractiv: “È qui che sarà il nostro vero vantaggio”.

Gli investimenti sono anche il modo in cui Cristini vede l’Europa e l’America Latina cooperare in modo più produttivo e reciprocamente vantaggioso in termini di transizione verde.

“L’investimento nel nostro ambiente e l’adattamento possono essere una soluzione”, ha affermato.

“Non si tratterebbe di regole che [gli europei] ci impongono, ma di collaborazioni che potremmo realizzare insieme tra europei e latinoamericani”.

“Capisco che, per il bene del pianeta, non possiamo continuare a deforestare”, ha detto l’economista.

“Ma dovremo raggiungere un compromesso attraverso il quale potremo investire nella tecnologia e nei cambiamenti infrastrutturali”, ha aggiunto, sostenendo che questo è il modo più produttivo per raggiungere gli obiettivi economici e ambientali.

“Ciò avvantaggerebbe molto le aziende europee”, ha affermato Cristini, indicando come esempio le opportunità di investimento nell’energia idroelettrica.

Geopolitica

Inoltre, ha sostenuto che l’allevamento argentino è molto più rispettoso dell’ambiente rispetto a quello europeo, suggerendo un doppio standard europeo che diventa evidente quando i suoi elevati standard per gli accordi commerciali vengono confrontati con l’elevato impatto ambientale della sua agricoltura.

Naturalmente il tema presenta anche un aspetto geopolitico.

“Vista la nostra storia, l’ideale sarebbe farlo con l’Unione europea e non con la Cina”, ha detto Cristini prima di aggiungere: “Ma i cinesi sono pronti alla porta. Se li chiamiamo, verranno sicuramente”.

Tuttavia, ha sottolineato che il nuovo governo insediatosi questo mese sotto la guida dell’autoproclamato libertario Javier Milei, di estrema destra, era geopoliticamente più allineato con gli Stati Uniti e l’Europa rispetto al governo precedente.

Alla domanda sulla possibilità che il governo Milei sia pronto a concludere l’accordo commerciale con l’UE, Cristini ha risposto con un inequivocabile “sì”.

Per quanto riguarda le relazioni esterne, il nuovo governo sarebbe “senza dubbio molto vantaggioso”, secondo lei, anche se ha sottolineato che si tratta di un caso molto diverso e più difficile per la politica interna e sociale di Milei.

Già nei suoi primi giorni al governo, Milei ha utilizzato i poteri di emergenza per annunciare tagli alla spesa sociale e ai servizi pubblici, oltre a limitare significativamente il diritto di protestare, provocando lo scoppio di grandi proteste a Buenos Aires e in altre città.

[Modificato da Alice Taylor]

Leggi qui l’articolo originale.