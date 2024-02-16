Da Willy Brandt al progetto Spinelli: riscoprire un’eredità politica utile all’Europa contemporanea

Il 14 febbraio presso l’Università Link Campus di Roma si è tenuto il convegno “Dall’Ostpolitik all’Unione Europea: l’eredità di Willy Brandt, del progetto Spinelli e il futuro delle relazioni continentali”. L’evento è stato organizzato dal Centro di studi storici europei e transnazionali Alizè presso l’Antica Biblioteca dell’Ateneo, vedendo la partecipazione di studenti e studiosi e ha provato a costruire un parallelismo tra il passato e il presente, sottolineando punti in comune e differenze.

Dopo le introduzioni del prof. Marco Filoni, Coordinatore del Corso in Studi strategici e politiche della sicurezza, l’incontro si è diviso in due parti. I lavori della mattina si sono concentrati sulla figura di Willy Brandt e il suo impegno per una politica di distensione con l’Europa dell’est. La sessione, dal titolo “Brandt e l’Europa: Ostpolitik e integrazione continentale”, è stata arricchita dai contributi di diversi accademici.

L’intervento del prof. Stefano dell’Acqua (Università di Pavia) ha trattato il controverso caso dell’ex nazista Ernst Achenbach e della sua militanza nel partito liberale tedesco e della non sempre facile transizione democratica all’interno della Repubblica Federale Tedesca. Il prof. Paolo Caraffini (Università degli Studi di Torino) ha invece toccato il tema dei rapporti franco-tedeschi e dell’accoglienza a Parigi dell’Ostpolitik, in modo assolutamente complementare al prof. Stefano Quirico (Università del Piemonte Orientale) che ha portato all’attenzione del pubblico la figura del politologo e successivamente Commissario europeo Ralf Dahrendorf e della sua influenza sull’Ostpolitik dell’epoca.

A questo intervento è seguito quello del prof. Giuseppe Romeo (Università di Torino) che ha ricostruito i passaggi fondamentali dell’Ostpolitik, provando a renderne la prospettiva storica non solo da un punto di vista tedesco ma anche nel quadro della dinamica tra Nato e Unione Sovietica. Tiberio Graziani (CEO Vision & Global Trends – International Institute for Global Analyses) ha approfondito proprio questo tema, concentrandosi sul ruolo di Mosca, sul Patto di Varsavia e sulla politica sovietica nei confronti della Comunità Europea.

La prima parte dell’incontro è stata chiusa dal prof. Giorgio Grimaldi (Università Link Campus) che ha gettato luce sulla politica ecologista di Willy Brandt, un aspetto importante ma poco conosciuto della sua azione prima a livello locale e poi come Cancelliere. Il dibattito, acceso e pieno di spunti di riflessione, è stato moderato dal prof. Maurizio Melani (Università Link Campus), ex diplomatico e già ambasciatore presso il Comitato politico e di sicurezza dell’Unione Europea e attualmente co-presidente del Circolo di studi diplomatici.

La seconda parte del convegno è stata dedicata al Progetto Spinelli, un altro argomento di estrema attualità dopo che il Parlamento Europeo ha proposto il 22 novembre scorso al Consiglio Europeo una modifica dei Trattati che regolano l’Unione Europea.

Quest’iniziativa ricorda quella di Altiero Spinelli, il quale il 14 febbraio 1984 (esattamente 40 anni fa) convinse il Parlamento a votare una riforma dei Trattati allora esistenti. Questa seconda parte è stata introdotta da Piervirgilio Dastoli, all’epoca assistente di Altiero Spinelli e ora Presidente del Movimento Europeo in Italia, che ha ricostruito le intenzioni e lo spirito del parlamentare italiano in questa battaglia politica, disegnando un parallelismo con i tempi attuali.

Un approfondimento di carattere più storico è stato affrontato dalla prof.ssa Daniela Preda (Università di Genova), la quale ha sottolineato il carattere molto pragmatico del progetto Spinelli e le sue differenze con l’Atto Unico Europeo che fu proposto dai governi dell’allora Comunità Europea come compromesso intergovernativo per proseguire su un percorso di integrazione più funzionalista.

Lo spunto di attualità dato dal parallelismo tra il Progetto Spinelli e l’attuale riforma dei Trattati è stato colto e approfondito dal prof. Roberto Castaldi (Università eCampus e direttore del Cesue), il quale ha dedicato spazio al parallelismo tra le due proposte, spiegando al pubblico presente quali sarebbero oggi le strade di una possibile revisione dei Trattati europei, non escludendo un metodo costituente proprio per arrivare ad un cambiamento dell’assetto istituzionale.

A questo intervento è seguito quello della prof.ssa Maria Teresa Morelli (Università Link Campus), la quale ha ricostruito gli aspetti più istituzionali del Progetto Spinelli, citando anche i deputati e le deputate che diedero un contributo di idee nel così detto “club del coccodrillo”. Il Prof. Filippo Maria Giordano (Università Link Campus) ha ripreso in perfetta continuità questo discorso, soffermandosi sull’aspetto della sussidiarietà, soffermandosi sull’aspetto della sussidiarietà, come questa era intesa all’epoca e come è intesa oggi, creando anche un parallelismo con gli Stati Uniti.

L’incontro è stato concluso dagli interventi di altri due docenti della Link Campus: Tommaso Visone e Federico Castiglioni che hanno approfondito le similitudini e differenze del Progetto con altre due iniziative di Spinelli, ossia il Manifesto di Ventotene e la Comunità Europea di Difesa.

Il prof. Visone, in particolare, ha sottolineato il pragmatismo e realismo di Spinelli negli anni ’80 e il coraggio di una proposta di riforma dei Trattati che, discostandosi dal Manifesto di Ventotene, ad eccezione che per il rilancio della battaglia federalista e del discrimine progressisti e reazionari, non transigeva – a differenza dell’attuale Trattato di Lisbona – sull’eventuale secessione degli Stati membri, caratteristica che distingue una Federazione da una Confederazione.

Il prof. Castiglioni (Università Link Campus) si è soffermato sulla politica Estera e di Difesa, pensata come marginale ed intergovernativa nel progetto Spinelli, provando ad offrire delle spiegazioni del perché di questa scelta a fronte dell’impegno dei federalisti per una Difesa europea negli anni ’50.

L’incontro è stato concluso dal prof. Giorgio Grimaldi, che ha moderato questa seconda parte di dibattito e che ha invitato alla riflessione su come gli insegnamenti del passato possano giovare al futuro dell’Unione. Durante questa seconda parte sono stati letti alcuni passaggi significativi tratti dai discorsi di Altiero Spinelli al Parlamento europeo tra il 1984 e il 1986 e, al termine dell’evento, è stato proiettato l’ultimo accorato intervento del federalista che, dopo l’accantonamento e la sconfitta del suo Progetto, sollecitava il Parlamento a uscire nuovamente in mare aperto rilanciando la battaglia per la Federazione europea.