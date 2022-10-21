Un governo che mira a rassicurare l’Europa

Giorgia Meloni ha composto a tempo di record il suo governo. Le sue scelte mostrano che la priorità è rassicurare l’Europa riguardo alla posizione italiana sull’Ucraina e il Next Generation EU.

Giorgia Meloni ha battuto ogni record. Nello stesso incontro in cui riceveva dal Presidente della Repubblica l’incarico di formare il Governo ha anche fornito l’elenco dei ministri. Addio ai vecchi riti e alle formule usuali: nessuna riserva nel ricevere mandato e niente ulteriori consultazioni prima di proporre la lista a Mattarella.

Le scelte di Meloni confermano molte delle indiscrezioni filtrate finora, e mostrano che tra le sue priorità c’è rassicurare l’Europa e gli USA sulla collocazione italiana, specialmente rispetto alla guerra in Ucraina e al Next Generation EU.

Il sentiero stretto della Meloni sull’Europa Il video-messaggio di Giorgia Meloni alla kermesse di Vox, partito post-franchista spagnolo, alleato di Fratelli d’Italia nel quadro dei Conservatori e riformisti europei (ECR), ha suscitato molte polemiche in Italia. Cerchiamo di analizzarlo in una prospettiva europea. In Europa esistono vari …

Ecco dunque agli Esteri e come Vicepremier Antonio Tajani, la figura più nota sul piano internazionale con la sua esperienza di Vice-Presidente della Commissione e di Presidente del Parlamento Europeo. Una garanzia per l’Europa, ma anche contro le pulsioni filo-russe presenti in Forza Italia. Alla difesa Guido Crosetto, da sempre persona di fiducia di Meloni, grande esperto dell’industria della difesa italiana, e non incline a tentennamenti rispetto alla collocazione internazionale del Paese. Con un ruolo cruciale Raffaele Fitto, che al Parlamento europeo ha saputo costruire e allargare la rete dei Conservatori europei, favorendo l’arrivo di Meloni alla Presidenza di tale famiglia politica europea. Oltre alle politiche europee Fitto gestirà anche le politiche di coesione e il PNRR. Sarà in sostanza la persona che dovrà interfacciarsi costantemente con l’Unione e responsabile di spendere presto e bene tutti i fondi europei, sia quelli strutturali che quelli del Next Generation EU. Giancarlo Giorgetti all’Economia: il volto dialogante della Lega chiamato a tenere sotto controllo i conti pubblici e negoziare la riforma del Patto di stabilità e della governance economica europea.

Meloni: il difficile equilibrio Giorgia Meloni, (se e) quando verrà chiamata dal Presidente Mattarella a comporre un governo e troverà una maggioranza che le voti la fiducia, dovrà affrontare una serie di compiti estremamente complicati: un paese in forte sofferenza economica, con profonde disuguaglianze …

Il contesto geopolitico ed economico è quanto mai impegnativo. L’Italia avrà bisogno di un governo capace di collaborare al meglio con gli altri Stati membri e con le istituzioni europee per far fronte alla situazione. Nel contesto della sua coalizione Giorgia Meloni ha fatto le scelte che sembrano maggiormente in grado di farlo. Non resta che vederli all’opera per capire quanto siano consapevoli che l’interesse strutturale dell’Italia è il rafforzamento dell’Unione Europea, l’unico quadro in cui è possibile affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte.