Il gioco di equilibrismo di Giorgia Meloni  

Nel suo primo anno in carica come presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha confuso le aspettative, mescolando atlantismo e pragmatismo nei confronti dell’UE con il populismo di destra sull’immigrazione, le questioni culturali e la politica verde, scrive Luigi Scazzieri.

Luigi Scazzieri è ricercatore senior presso il Centre for European Reform.

Quando Meloni è salita al potere come primo ministro italiano lo scorso ottobre, molti erano preoccupati che la leader del partito di estrema destra Fratelli d’Italia (FDI/ECR) avrebbe dato inizio a spese folli, imbarcandosi in una rotta di collisione con l’UE e mandando in frantumi l’unità occidentale sulla Russia.

Questi timori non si sono concretizzati. La Meloni si è invece impegnata in un delicato atto di bilanciamento. È stata fortemente atlantista, ha adottato un tono costruttivo nei confronti dell’UE e ha seguito una politica fiscale relativamente conservatrice. Tuttavia, questo pragmatismo è andato di pari passo con le tipiche politiche populiste di estrema destra e con la retorica sulla riduzione dell’immigrazione clandestina, sulla promozione dei valori conservatori e sul rallentamento della transizione verde.

Le preoccupazioni che la Meloni potesse cambiare l’UE e la politica estera dell’Italia erano radicate nelle sue origini politiche nel Movimento Sociale Italiano post-fascista e nella retorica anti-UE e anti-establishment che l’aveva spinta alla ribalta nazionale negli ultimi dieci anni.

La Meloni ha criticato l’UE per gli eccessi burocratici chiedendo l’uscita dell’Italia dall’Euro. Ha anche criticato le sanzioni occidentali nei confronti della Russia e ha espresso ammirazione per Vladimir Putin, così come i suoi partner di coalizione, il leader della Lega Matteo Salvini e l’ex primo ministro e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Al momento delle elezioni dello scorso anno, la Meloni aveva annacquato alcune delle sue posizioni più estreme. Le difficoltà del Regno Unito post-Brexit e il lancio del fondo UE per la ripresa post-pandemia, di cui l’Italia è destinata a essere il maggiore beneficiario con 191,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni, hanno portato Meloni a moderare il suo euroscetticismo e a rinunciare a parlare di un’uscita dall’Euro. Inoltre, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, la Meloni ha condannato fermamente l’invasione e si è posizionata come una forte sostenitrice di Kyiv.

Dopo il suo insediamento, Meloni ha perseguito una politica estera fortemente atlantista. Nonostante il diffuso scetticismo dell’opinione pubblica e della sua coalizione, ha sostenuto la candidatura dell’Ucraina per l’adesione all’UE e ha intensificato il sostegno militare a Kyiv, dotandola di più armi, compresi i sistemi di difesa aerea.

La Meloni ha anche inasprito la politica dell’Italia nei confronti della Cina, con il suo governo che indicato con forza l’intenzione di abbandonare l’iniziativa Belt and Road di Pechino, alla quale l’Italia ha aderito nel 2019.

Una volta in carica, la Meloni ha abbandonato o tagliato gran parte degli aumenti di spesa promessi prima prima delle elezioni, consapevole che avrebbero minato la sua credibilità e suscitato dubbi sulla sostenibilità del debito italiano, che alla fine del 2022 ammontava al 147% del Pil.

La necessità di mantenere il flusso dei fondi del Recovery Fund dell’UE ha anche portato la Meloni ad addolcire ulteriormente la sua retorica nei confronti di Bruxelles. La sua politica europea si è concentrata principalmente sul perseguimento delle priorità tradizionali dell’Italia: maggiori sforzi dell’UE nel ridurre il numero di migranti che sbarcano in Italia, regole fiscali dell’UE più flessibili e più prestiti congiunti dell’UE per affrontare gli shock esterni.

Il forte atlantismo della Meloni e la sua posizione pragmatica nei confronti dell’UE le hanno permesso di liberarsi di gran parte del fardello associato alle sue origini di estrema destra e di posizionarsi come una conservatrice più moderata. Ha costruito buoni rapporti di lavoro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e con i principali leader dell’UE come la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Tuttavia, i rapporti con il francese Emmanuel Macron sono stati più problematici e costellati di contrasti, in particolare sulla politica migratoria.

Il pragmatismo di Meloni nei confronti dell’UE, il forte atlantismo e le restrizioni per quanto riguarda le politiche di bilancio sono andati di pari passo con le continue politiche populiste di destra su molte altre questioni. La Meloni ha strombazzato le sue politiche sulla lotta all’immigrazione irregolare, rendendo più difficile per le navi di soccorso delle ONG operare nel Mediterraneo.

Si è posta come difensore dei valori conservatori occidentali e ha implementato politiche in tal senso, ad esempio, rendendo più difficile per le coppie dello stesso sesso con figli essere riconosciute come genitori. Anche nella politica economica, gli istinti populisti della Meloni sono ancora visibili, come dimostra il suo piano di tassare i profitti aggiuntivi delle banche derivanti da tassi di interesse più elevati, che si è dimoastrato così dannoso da dover essere parzialmente rivisto.

Per quanto tempo la Meloni riuscirà a mantenere il suo equilibrio? Dopo le elezioni europee del prossimo anno, Meloni spera che durino abbastanza a lungo da rafforzare la sua influenza nell’arena europea. Finora, i sondaggi suggeriscono che la sua popolarità è aumentata rispetto alle elezioni dello scorso anno.

Nel frattempo, il suo dominio sulla destra italiana è incontrastato, e l’opposizione di centrosinistra risulta divisa e inefficace. Le valutazioni della Meloni sono state sostenute dall’economia italiana, che è riuscita a resistere al taglio del gas russo lo scorso inverno ed è destinata a crescere dell’1,1% quest’anno, secondo le stime del Fondo monatario internazionale (FMI).

Tuttavia, le sfide si profilano all’orizzonte. L’attuazione del Recovery Fund italiano è in fase di stallo e molti progetti subiscono ritardi. Ciò ha portato la Commissione Europea a rinviare e ridurre alcuni dei pagamenti del fondo. Ulteriori ritardi negli esborsi faranno apparire la Meloni come un’incompetente.

Allo stesso modo, il numero crescente di migranti che arrivano in Italia via mare attraverso il Mediterraneo potrebbe rappresentare un problema per la Meloni, considrato che la premier ha scommesso così tanto capitale politico sulla riduzione degli arrivi. Infine, e in modo inquietante per la Meloni, il PIL italiano si è ridotto dello 0,3% nel secondo trimestre dell’anno, suggerendo che l’economia potrebbe rallentare.

Le difficoltà interne potrebbero spingere la Meloni a ricorrere a tattiche populiste ad alto rischio per mantenere il sostegno dei suoi elettori. Il recente annuncio di una tassa sui profitti aggiuntivi delle banche potrebbe essere solo il primo esempio di passi falsi politici irregolari e dannosi.

Più la Meloni vacilla a livello nazionale, più la sua immagine internazionale di pragmatismo e competenza, accuratamente elaborata, sarà indebolita. E ciò potrebbe esserle fatale.

Leggi qui l’articolo originale.