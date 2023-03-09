Il circo dell’amore-odio in Spagna, fatto di coalizioni fallite e strane alleanze

Il panorama politico spagnolo potrebbe essere materiale per una produzione circense in vista delle elezioni regionali di maggio e di quelle generali di dicembre: i partner di governo di sinistra Psoe (S&D) e Podemos (La Sinistra) si aggrappano a un matrimonio che sta affondando, mentre i partiti di opposizione di destra PP (PPE) e Vox (ECR) cercano di resistere a una relazione di amore-odio non tanto segreta.

Il colpo di scena? Sia il Pe di destra che il Psoe di sinistra hanno bisogno dei loro partner indesiderati se vogliono governare la Spagna.

Psoe e Podemos si sono scontrati senza tregua negli ultimi mesi sulla riforma della legge “solo il sì è sì”, nata dopo che la legge si è ritorta contro di loro e ha portato alla riduzione della pena detentiva per oltre 700 autori di violenza sessuali.

Lo scontro è culminato martedì in un bizzarro dibattito parlamentare che ha portato alla presentazione formale della riforma della legge, che sarà ora sottoposta a revisione parlamentare.

L’aspetto più paradigmatico è che la presentazione è stata approvata dal Psoe con il sostegno del Pp di destra e l’astensione di Vox di estrema destra, ignorando le preoccupazioni del loro partner di coalizione, Podemos, che ha votato contro.

Nel periodo precedente al voto, i coltelli volanti tra Psoe e Podemos hanno dominato il panorama mediatico, e il dibattito di martedì non ha fatto eccezione.

“Siamo stanchi delle vostre prediche, signore e signori di Podemos”, dobbiamo essere “responsabili”, ha sbottato il Psoe.

“Oggi è un giorno triste”, ha risposto Podemos. “Oggi voi, signore e signori del Psoe, vi siete allineati con Pp e Vox”, hanno aggiunto.

Ma non è la prima volta che il duo di sinistra si scaglia l’uno contro l’altro. Questo dibattito è uno dei tanti casi in cui i partiti si sono scontrati, come sulla consegna di armi all’Ucraina e la riforma delle pensioni.

Questi continui battibecchi stanno logorando la coalizione e la sua credibilità di governo.

Anche il Pp non ha perso l’occasione di dire la sua: “Stiamo assistendo a un evento senza precedenti, la prima volta che un governo si autocorregge, un’abrogazione da parte del governo stesso di una legge che aveva promosso”, ha detto Cuca Gamarra, segretario generale del Pp.

Il segretario ha poi chiesto le dimissioni di Sànchez, accusandolo di non essere presente al dibattito e ha accusato anche il Psoe di aver presentato la riforma per evitare il crollo dei sondaggi.

Che serata!

Tuttavia, la destra non è esente da problemi di coppia. Secondo recenti sondaggi, il Pp di destra avrebbe bisogno dell’estrema destra Vox per governare, ma il Pp si è affrettato a prendere le distanza dalle voci di matrimonio.

“Le coalizioni tra PP e Vox possono essere evitate, e certamente cercherò di farlo, le eviterò”, ha dichiarato il presidente del Pp Alberto Núñez Feijóo.

Tuttavia, il Pp ammette a malincuore che, se necessario, stringerebbe un patto legislativo con Vox, che vedrebbe il partito di estrema destra fuori dal governo ma con un appoggio esterno.

Ma il PP terrebbe Vox fuori dal governo? O è solo una manovra politica per non perdere gli elettori moderati?

Alcuni segnali indicano che il Pp sta lasciando la porta semiaperta per il futuro e, soprattutto, c’è già stato un pesante flirt a livello regionale, con Vox e Pp che governano in coalizione nella regione di Castiglia e Léon.

(Max Griera | EURACTIV.com)