Watergate greco: Governo appeso a un filo

Un nuovo lungo elenco di giornalisti e politici, tra cui un ex primo ministro, sarebbero stati intercettati con il software spia illegale Predator. L’elenco è stato pubblicato domenica dalla rivista Documento, provocando uno shock in Grecia e mettendo a dura prova la democrazia del Paese.

“Il minimo che il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis possa fare è dimettersi”, ha dichiarato a EURACTIV il deputato di sinistra ed ex ministro Dimitris Tzanakopoulos.

Lo scandalo del cosiddetto “Watergate greco” ha scosso la politica greca negli ultimi mesi, quando è stato rivelato che i telefoni di politici e giornalisti dell’opposizione erano intercettati dallo Stato.

Ma il nuovo elenco delle vittime di Predator, pubblicato dal giornalista Kostas Vaxevanis, proprietario del giornale Documento, alimenta il fuoco in quanto include ministri dell’attuale governo di Nuova Democrazia (PPE), le loro mogli e alcuni tra i giornalisti e uomini d’affari più importanti in Grecia.

Anche l’ex primo ministro conservatore Antonis Samaras (Nuova Democrazia, PPE) figura nella lista, così come l’attuale ministro degli Affari esteri Nikos Dendias.

Secondo il rapporto, tutti i politici presenti nella lista erano persone non fidate di Mitsotakis o che miravano alla leadership del partito.

Documento è stato l’unico giornale escluso dai finanziamenti statali dal governo Mitsotakis durante la pandemia nella controversa campagna “Stay Home”.

Il giornalista Vaxevanis ha dichiarato di essere in possesso di prove che presenterà lunedì al procuratore generale del Paese, che nel frattempo ha avviato un’indagine sullo scandalo delle intercettazioni.

Mitsotakis è rimasto finora in silenzio sulle nuove prove. Il portavoce del governo greco Giannis Oikonomou ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la nuova lista deve essere esaminata dalle autorità giudiziarie, ma allo stesso tempo ha lanciato un attacco personale contro Vaxevanis, definendolo un “diffamatore nazionale”.

Oikonomou ha insistito sul fatto che i software spia illegali esistono in Grecia, ma nessuna autorità pubblica li ha utilizzati. D’altra parte, il rapporto di Documento suggerisce che Predator sia stato utilizzato in collaborazione con la tecnologia impiegata dall’agenzia di intelligence statale greca.

Mitsotakis messo all’angolo

I critici suggeriscono che Mitsotakis non sopravviverà alla situazione, soprattutto se Europol interverrà o se le autorità dell’UE solleveranno la questione dello Stato di diritto, come hanno fatto con l’Ungheria e il Fondo di recupero.

Il governo ha ammesso di aver svolto attività di sorveglianza “legale” da parte dei servizi segreti nei confronti di giornalisti e politici senza l’uso di Predator, ma finora si è rifiutato di svelarne le ragioni invocando l’argomento della “sicurezza nazionale”.

Mitsotakis ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali attività nonostante l’emanazione di una legge che lo pone a diretto controllo dell’intelligence. Tuttavia, il suo capo di gabinetto e nipote, Grigoris Dimitriadis, e il capo dei servizi segreti si sono dimessi in seguito alla rivelazione delle attività di spyware.

“Dalla sequenza degli eventi, dalle coincidenze di date e dalle persone sotto sorveglianza, emerge che la mente dietro questo oscuro caso è lo stesso primo ministro. Si tratta di un problema importante per il regime democratico, poiché ciò erode le fondamenta stesse della democrazia”, ha dichiarato Tzanakopoulos a EURACTIV.

La commissione PEGA del Parlamento europeo si è recata ad Atene la scorsa settimana per esaminare lo scandalo e i legislatori dell’UE hanno dichiarato di essersene andati con più domande che risposte.

“Il primo ministro greco, paranoico, è accusato di aver messo sotto sorveglianza persone che sospettava fossero contro di lui, compreso il suo stesso entourage. Questo spiega perché Mitsotakis non si è presentato davanti alla commissione d’inchiesta parlamentare nazionale o europea”, ha twittato ieri l’eurodeputata belga Saskia Bricmont.

La principale forza d’opposizione, Syriza, ha chiesto al governo di vietare immediatamente lo spyware, di costringere le aziende proprietarie di Predator a rivelare chi sono i loro clienti in Grecia e di fare luce sullo scandalo prima delle elezioni generali previste per il 2023.

Syriza vuole anche la sostituzione dell’attuale capo dei servizi segreti, che si rifiuta di rivelare qualsiasi informazione sullo scandalo con la scusa della “sicurezza nazionale”.

“Si tratta dei requisiti minimi per avere elezioni in un Paese democratico”, ha dichiarato una fonte di Syriza a EURACTIV.

Alla domanda se Syriza chiederà un voto di sfiducia contro il primo ministro, diverse fonti del partito hanno detto che la mozione di censura sarà presentata quando potrà rovesciare Mitsotakis.

Bruxelles tollera Mitsotakis, per ora

L’europarlamentare di Renew Europe Sophie in ‘t Veld ha twittato che mentre Europol e la Commissione europea cercano freneticamente di evitare di dover affrontare lo scandalo dello spyware, l’FBI è in Grecia per indagare.

Da parte sua, il parlamentare di Syriza Stelios Kouloglou ha dichiarato a EURACTIV che la Commissione e il Partito Popolare Europeo “finora tollerano le illegalità di Mitsotakis”.

“Mitsotakis controlla ampiamente i media, ma lo scandalo è di tale portata che rende molto difficile la sua sopravvivenza”.

“Sta cercando di guadagnare tempo e cercherà di mantenere il potere con ogni mezzo, perché le intercettazioni sono illegali. Se lascia il governo e perde il controllo della magistratura, non potrà evitare le conseguenze penali per il parastato che ha creato”, ha concluso Kouloglou.