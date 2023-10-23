Vučić incontra i Cinque Grandi, in vista del vertice dei leader UE sul Kosovo

Il Presidente serbo Aleksandar Vučić ha definito “difficile” il suo incontro di sabato a Belgrado con i Cinque Grandi, in cui si è discusso della situazione in Kosovo, prima di aggiungere che si sarebbe recato a Bruxelles giovedì o venerdì.

Vučić ha incontrato l’inviato europeo Miroslav Lajčak, l’inviato americano per i Balcani occidentali Gabriel Escobar, nonché i consiglieri per la politica estera e di sicurezza del Presidente della Repubblica francese e del Cancelliere della Repubblica federale di Germania, Emanuel Bonn e Jens Plettner, e il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio della Repubblica italiana, Francesco Talo.

I Cinque Grandi si sono recati in precedenza a Pristina, dove Lajčak ha dichiarato di avere un piano per il proseguimento del dialogo, senza fornire i dettagli.

Vučić ha definito l’incontro difficile e ha annunciato che si aspetta di avere importanti incontri a Bruxelles nei prossimi giorni. Lajčak ha parlato con i media serbi e ha ribadito che Belgrado e Priština devono lavorare sulla de-escalation e sulla normalizzazione delle relazioni.

“Ci aspettiamo che entrambe le parti inizino a rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi vecchi e nuovi. Il dialogo sarà all’ordine del giorno della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi europei di lunedì, ma sarà anche discusso dai leader europei nel corso della settimana”, ha dichiarato Lajčak.

Vučić ha dichiarato a TV Pink che qualsiasi discussione sul Kosovo “oggi è difficile”.

“Fondamentalmente, la politica è tale che Pristina ha sempre il sopravvento perché 22 dei 27 Paesi dell’UE, i più potenti, hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo e gli Stati Uniti. Poi si vede come stanno le cose. Ma credo che troveremo una via d’uscita”, ha detto Vučić.

I suoi commenti sono preoccupanti perché l’obiettivo finale del dialogo in corso è il riconoscimento reciproco dell’indipendenza del Kosovo.

Ha poi annunciato che giovedì o venerdì si recherà a Bruxelles, dove il tema di discussione sarà il Kosovo. Potrebbe essere presente anche la prima ministra serba Ana Brnabić, di ritorno da New York, ma per un motivo diverso.

Il Kosovo sarà uno dei temi del vertice dei leader dell’UE del 26 e 27 ottobre, dove si prevede l’adozione di conclusioni sul dialogo tra Belgrado e Pristina. Secondo RTS, undici Paesi dell’UE hanno chiesto sanzioni contro la Serbia se l’indagine su Banjska dimostrerà il coinvolgimento di Belgrado.

La Commissione europea ha già elaborato misure contro la Serbia se non collaborerà con un’indagine completa sull’attacco terroristico del 24 settembre o se dovesse essere dimostrato il suo coinvolgimento.

