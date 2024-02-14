Von der Leyen: Putin ha accelerato la transizione green dell’UE

Intervenendo martedì al 50° anniversario dalla fondazione dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) presso l’OCSE, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, hanno affermato che l’aggressione di Vladimir Putin in Ucraina ha costretto l’UE ad accelerare la sua transizione energetica.

“L’anno scorso, nel 2023, per la prima volta in assoluto, abbiamo prodotto più elettricità dal vento e dal sole che dal gas”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea durante il suo intervento al 50° anniversario dell’AIE a Parigi.

La Von der Leyen ha ricordato gli sforzi compiuti dall’UE e dagli europei negli ultimi anni per affrontare le crisi del COVID-19 e della guerra in Ucraina. Soprattutto, ha parlato degli effetti della guerra in Ucraina sul piano energetico dell’UE.

“Un’unità di energia su cinque consumata nell’Unione europea proveniva da combustibili fossili russi. Oggi è una su 20”, ha detto. “Nell’Unione europea abbiamo ottenuto complessivamente più energia dalle fonti rinnovabili che dalla Russia”, ha aggiunto.

Di conseguenza, “il tentativo di Putin di ricattare la nostra Unione è completamente fallito”, ha dichiarato, riferendosi alla drastica riduzione dei flussi di gas russo verso l’UE dopo lo scoppio della guerra.

“Al contrario, ha davvero spinto la transizione verde”, ha proseguito, aggiungendo qualcosa di inedito al suo discorso ufficiale.

È ora che l’UE lavori “più strettamente con i futuri membri della nostra Unione, come i Balcani occidentali, l’Ucraina, la Moldavia e la Georgia”, ha affermato la von der Leyen. Intende inoltre creare nuovi partenariati con Paesi mediterranei come la Tunisia e la Mauritania.

In altre parole, l’UE deve diversificare i fornitori. L’AIE sta spingendo in tal senso, soprattutto per quanto riguarda le materie prime critiche, ha dichiarato il direttore esecutivo dell’AIE Fatih Birol.

“Veicoli elettrici, batterie elettriche o parchi eolici. Se dipendiamo per l’80% dalla Cina per il litio, il cobalto o i materiali rari che si trovano in questi strumenti privi di carbonio, la strategia nazionale è efficace ed efficiente solo in un contesto europeo”, ha dichiarato il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, che ha co-presieduto l’evento insieme al ministro dell’Energia irlandese Eamon Ryan.

“Il pacchetto ‘fit for 55’ di Ursula von der Leyen, la legge sulle materie prime critiche (CRMA) e altri ancora affronteranno queste sfide”, ha proseguito.

Quindi, “grazie a Vladimir Putin, abbiamo accelerato per essere più indipendenti, più sovrani per quanto riguarda l’energia”, ha ribadito.

Soprattutto, Le Maire ha insistito sulla necessità di fondi privati e fondi strutturali europei per completare la transizione energetica, soprattutto perché i fondi pubblici nazionali stanno affrontando il muro del debito.

“Siamo tutti molto chiari, stiamo affrontando enormi difficoltà fiscali dopo la crisi di Covid, con un livello di debito pubblico molto alto”, ha insistito sulla natura del problema negli Stati membri.

Quindi non contate su ulteriori sforzi o finanziamenti pubblici, perché non abbiamo la possibilità di mettere sul tavolo altri finanziamenti pubblici”. Invece, “dobbiamo contare e fare affidamento sui finanziamenti privati”, afferma.

È quindi necessario rendere la transizione attraente attraverso incentivi agli investimenti e “mettere in atto il prima possibile l’Unione del mercato dei capitali”. O perlomeno, completare il lavoro che è già stato fatto in questa direzione.

L’Unione dei mercati dei capitali è un’iniziativa dell’UE volta a creare un vero e proprio mercato unico dei capitali in tutta l’Unione e a consentire una maggiore libertà di circolazione degli investimenti e dei risparmi. Secondo Le Maire, ciò consentirebbe di competere in qualche misura con l’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti, progettato per finanziare la transizione al costo di sussidi e incentivi per diverse centinaia di miliardi di dollari.

Un’unione di capitali “fornirà miliardi di euro”, ritiene Le Maire, rivolgendosi a John Kerry, l’inviato degli Stati Uniti per il clima, presente sul podio.

(Paul Messad | Euractiv.fr)

Leggi qui l’articolo originale.