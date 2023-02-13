Vittoria del centrodestra alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia

Vittoria schiacciante del centrodestra sia nel Lazio che in Lombardia dopo le elezioni regionali che si sono tenute domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Fratelli d’Italia è il primo partito in entrambe le regioni.

Nel Lazio (quasi 6 milioni di abitanti), il candidato del centrodestra Francesco Rocca ha vinto con il 49,92% contro il candidato di centrosinistra Alessio D’Amato (36,56%). In questa regione, come ci si aspettava, Fratelli d’Italia supera di netto (33%) gli alleati di coalizione: la Lega di Matteo Salvini (ID) e Forza Italia di Silvio Berlusconi (PPE), che si attestano entrambe circa al 6%.

In Lombardia (circa 10 milioni di abitanti) viene riconfermato governatore della regione il leghista Attilio Fontana con il 54,67% di voti contro il 33,93% del candidato di sinistra Pierfrancesco Majorino.

La Lombardia è una regione strategica sia per la Lega che per Forza Italia. Tuttavia, è Fratelli d’Italia (26%) a superare i due alleati di coalizione confermando la leadership politica della premier Giorgia Meloni.

Scricchiolii nel centrodestra

Le parole inaspettate di Silvio Berlusconi contro il leader ucraino Volodymyr Zelensky di domenica (12 febbraio), appena uscito dal seggio elettorale, hanno causato malcontento all’interno della coalizione e un ovvio attacco dell’opposizione.

Meloni non ha commentato e ha cancellato tutti gli impegni in agenda per lunedì (13 febbraio) a causa di un’influenza, fa sapere una nota di Palazzo Chigi. Voci critiche ipotizzano che Berlusconi abbia fatto dichiarazioni così prorompenti come reazione ai sondaggi negativi di Forza Italia in Lombardia e che la malattia di Meloni sia un escamotage per non dare seguito alle polemiche.

Il leader di Forza Italia, che spesso partecipa ai convegni di coalizione tramite video messaggi o dirette, si era premurato di presenziare all’evento di chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana (Lega) a Milano.

È un “risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo”, ha commentato su Twitter la premier Meloni congratulandosi per la vittoria dei due candidati.

Affluenza al minimo

Preoccupa ancora una volta il dato dell’affluenza, la più bassa di sempre. In Lombardia si attesta al 41.6% mentre nel Lazio al 37.2%. La Capitale conquista il primato negativo con il 33%: due romani su tre non hanno votato.

Nel 2018 le elezioni regionali, che si erano svolte in contemporanea alle elezioni politiche e in un solo giorno (domenica), avevano mobilitato il 70.6% degli aventi diritto. C’è stato un decremento di oltre 30 punti percentuali.

Sinistra a pezzi

La sinistra perde questa tornata elettorale per diverse ragioni. Tra queste, la mancanza di leadership nazionale nel Partito Democratico, che eleggerà il proprio segretario in primavera.

Per sostituire l’ex premier Enrico Letta, sono in testa il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la deputata ed ex europarlamentare Elly Schlein. Si sono candidati anche i deputati Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Sia Bonaccini che Schlein parlano di “sconfitta netta” della sinistra e invitano ad un cambiamento profondo del PD.

Altro elemento a sfavore è stato il posizionamento del Terzo Polo, formato da Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, che ha corso da solo in Lombardia (4%) con l’ex ministro Letizia Moratti e ha invece appoggiato il candidato di sinistra Alessio D’Amato nel Lazio.

Il Movimento 5 Stelle guidato dall’ex premier Giuseppe Conte crolla sia nel Lazio, con la candidata Donatella Bianchi (12%), che in Lombardia, dove ha sostenuto il candidato di sinistra Piefrancesco Majorino insieme al Partito Democratico.

Secondo Majorino, lo scandalo del Qatargate ha influito negativamente sulla reputazione dei partiti di sinistra agli occhi degli elettori e la disfatta del Partito Socialdemocratico (Spd) in Germania, in aggiunta al risultato di questa tornata elettorale, gli fa temere che ci sia una tendenza a diffidare della sinistra progressista a livello europeo.