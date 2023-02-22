Vicepresidente del Parlamento Ue accusa l’Austria: non si nasconda dietro la neutralità

L’Austria deve assumere una posizione più proattiva nella definizione delle questioni di politica estera e di difesa dell’Ue e non nascondersi dietro la sua posizione storicamente neutrale. Lo ha dichiarato martedì il vicepresidente del Parlamento europeo Othmar Karas a EURACTIV, dopo aver firmato una lettera aperta e rivolta al governo.

Karas, austriaco e membro del partito conservatore Övp, è stato tra i 90 firmatari di una lettera aperta che chiede al governo del suo Paese di modificare la propria politica di sicurezza e di adeguarla alla nuova realtà della guerra in Ucraina. La lettera definisce “anacronistica” l’attuale posizione austriaca sulla sicurezza e le sue disposizioni costituzionali.

Mentre la Germania ha annunciato un’inversione di rotta della sua politica estera e di sicurezza con la Zeitenwende (letteralmente “svolta storica”, con il riarmo tedesco) e altri Paesi formalmente neutrali o non allineati, come la Svezia e la Finlandia, hanno analogamente invertito le loro posizioni tradizionali, l’Austria continua ad attestarsi sulla sua linea di neutralità.

“Non abbiamo bisogno di un nuovo dibattito sulla neutralità in Austria. Ma non dobbiamo nemmeno nasconderci dietro la neutralità”, ha dichiarato Karas a EURACTIV.

Per Karas, l’Austria dovrebbe assumere una posizione più proattiva nella definizione della politica estera e di sicurezza dell’Ue.

“Un’Unione Europea di Difesa capace di agire, alla quale l’Austria partecipi attivamente e che quindi ne tragga vantaggio, non è in alcun modo in contraddizione con la nostra Costituzione federale”, ha affermato, sottolineando che l’Austria dovrebbe “accelerare le decisioni sulla politica estera, di sicurezza e di difesa” a livello europeo e nazionale.

“Altrimenti non avremo più un ruolo nel mondo e saremo schiacciati tra le grandi potenze”, ha sostenuto Karas.

Karas si aspetta anche che la Bussola strategica, la nuova strategia militare dell’Ue adottata anche dall’Austria, venga attuata in modo coerente. Nell’ambito della Bussola strategica, i Paesi dell’Ue si sono impegnati ad aumentare significativamente la spesa per la difesa e hanno concordato di avere una capacità di dispiegamento rapido dell’Ue di 5.000 uomini da impiegare “in ambienti non permissivi”.

“Ogni euro che viene ora investito nella difesa deve essere utilizzato per una unione di difesa comune dell’Ue”, ha detto Karas, auspicando che gli eserciti nazionali lavorino insieme in modo efficiente e siano ben equipaggiati attraverso acquisti comuni.

(Chiara Swaton | EURACTIV.de)