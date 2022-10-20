Varsavia inasprisce la disputa legale con i giudici dell’Ue, minacciato il denaro del blocco

Il Tribunale costituzionale polacco è tornato a esaminare la costituzionalità delle multe inflitte dal massimo organo giurisdizionale dell’Ue per il mancato rispetto delle sentenze, dopo che l’esecutivo europeo, con una mossa inaspettata all’inizio della settimana, ha minacciato di trattenere i fondi di coesione per la Polonia a causa dell’indipendenza giudiziaria.

Lunedì scorso, la Commissione europea ha suscitato un’agitazione a Varsavia quando ha annunciato l’intenzione di trattenere i pagamenti della politica di coesione, destinati ad aiutare i membri in ritardo economico a recuperare, a causa del mancato rispetto da parte della Polonia di requisiti cruciali dell’Ue in materia di diritti fondamentali.

La Polonia riceverà 75 miliardi di euro dal Fondo di coesione nell’ambito del bilancio a lungo termine del blocco noto come ‘Quadro finanziario pluriennale 2021-2027’.

Mercoledì, il Tribunale costituzionale polacco, criticato per la mancanza di indipendenza e la strumentalizzazione a fini politici, è tornato a occuparsi di un caso di febbraio riguardante la costituzionalità delle multe imposte dalla massima corte del blocco per il mancato rispetto di precedenti sentenze dei giudici dell’Ue.

Quando l’anno scorso la Polonia si è rifiutata di attuare le sentenze della CGUE (Corte di Giustizia dell’Ue) che le ordinavano di smantellare la Camera disciplinare della Corte suprema e di interrompere l’attività della miniera di lignite di Turów, la Corte suprema dell’Ue, riunita a Lussemburgo, ha sanzionato il Paese con due multe giornaliere, 1.000.000 di euro per la Camera disciplinare e 500.000 euro per Turów.

“Le multe sono illegittime. La Polonia non dovrebbe pagare nemmeno uno złoty, questo è ciò che farò”, ha dichiarato il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, che ha presentato il reclamo sulle multe dell’Ue alla Corte costituzionale, aprendo la strada alla causa.

Tra le altre disposizioni, Ziobro ha messo in discussione l’articolo 279 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, che dà alla CGUE il diritto di “prescrivere le misure provvisorie necessarie” per garantire l’efficacia delle sue decisioni.

Ha affermato che la Polonia non ha accettato le disposizioni che consentono alla CGUE di imporre multe per il mancato rispetto delle misure provvisorie quando ha ratificato i Trattati dell’Ue prima di entrare nel blocco nel 2004. I trattati internazionali alla base del funzionamento dell’Unione sono stati rinnovati nel 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, noto anche come “Trattato di riforma”.

Ziobro ritiene che la CGUE, penalizzando finanziariamente la Polonia, abbia violato l’articolo 90 della Costituzione polacca, secondo cui qualsiasi decisione del Paese di trasferire le proprie competenze a organizzazioni internazionali deve essere ratificata dal Parlamento.

Il Tribunale costituzionale si sta occupando del caso delle multe dell’Ue da febbraio, ma finora non ha preso alcuna decisione. L’udienza di mercoledì è stata aggiornata dopo appena un’ora, come riporta il quotidiano Gazeta Wyborcza, e la nuova data dell’udienza è fissata per il 14 dicembre.

L’anno scorso, il Tribunale è balzato agli onori della cronaca europea per aver stabilito che parti dei trattati sono incompatibili con la Costituzione polacca, mettendo in discussione la supremazia del diritto dell’Ue sulle norme nazionali, un principio fondamentale dell’integrazione europea.

La Commissione europea è ai ferri corti con Varsavia per le riforme giudiziarie adottate dal governo di Diritto e Giustizia (PiS) da quando è salito al potere nel 2015, e che hanno aumentato significativamente il controllo del governo sul sistema giudiziario.

A giugno, la Commissione ha approvato il Recovery Plan da 35,4 miliardi di euro, una tranche separata di finanziamenti dell’Ue, per la Polonia, dopo un lungo ritardo dovuto all’opposizione di Varsavia a far retrocedere le riforme giudiziarie, a condizione di soddisfare diverse condizioni, tra cui lo smantellamento della camera disciplinare e la revisione delle sentenze dei giudici sospesi.

Tuttavia, Varsavia non ha ancora rispettato tutti i suoi impegni e non ha ancora visto i soldi post-pandemia.