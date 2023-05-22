Vandalizzata dai filo-russi la Casa dell’Europa in Bulgaria

La sede della Rappresentanza della Commissione europea a Sofia, che ospita anche l’Ufficio del Parlamento europeo, è stato imbrattato con vernice rossa durante la protesta di domenica (21 maggio) da parte dei sostenitori del partito filorusso “Vazrazhdane“, tra cui alcuni deputati.

La protesta è stata annunciata sulla pagina Facebook di Vazrazhdane (Rinascita), anticipando la protesta “contro l’interferenza di Bruxelles nei nostri affari interni”.

Vazrazhdane è apertamente filorusso e si batte contro l’assistenza militare all’Ucraina e contro l’ingresso della Bulgaria nell’eurozona.

La manifestazione, che si è svolta nel pomeriggio, ha bloccato il traffico in via Rakovski, nel centro di Sofia, davanti alla Casa d’Europa, come è noto l’edificio, per circa mezz’ora. Gli attivisti hanno gettato vernice rossa, che dovrebbe rappresentare il sangue, per protestare contro il sostegno militare dell’UE all’Ucraina.

È aumentata la presenza della polizia nell’area, ma non sono stati segnalati incidenti violenti.

The building of the European Commission in Sofia pic.twitter.com/XkzrtFakNL — Seyhan De Boeck (@SilSeyDB) May 21, 2023

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha condannato gli atti di vandalismo.

“L’edificio che ospita l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo a Sofia è stato preso di mira da vandali scontenti della nostra posizione a sostegno dell’Ucraina. Ripuliremo tutto. Il nostro sostegno all’Ucraina sarà sempre più forte. La nostra voce di condanna dell’invasione russa sarà sempre più forte”, ha twittato.

The building housing the European Parliament Liaison Office in Sofia was targeted by vandals unhappy with our stance in support of Ukraine. We will clean it up. Our backing of Ukraine will get stronger. Our voice condemning Russia's invasion will only get louder. #SlavaUkraini pic.twitter.com/IHB38RCkXs — Roberta Metsola (@EP_President) May 21, 2023

Anche il ministero degli Affari esteri bulgaro ha condannato l’attacco a Sofia.

“Tali atti sono in contrasto con la Bulgaria moderna e con i valori democratici che il nostro Paese incarna”, ha dichiarato il ministero.

“Vazrazhdane” ha ottenuto il 13,5% alle elezioni del 2 aprile e ha 37 deputati nel Parlamento di 240 seggi. Il partito punta sul sentimento filorusso di molti bulgari, radicato nella storia.

La Bulgaria si trova in una profonda crisi politica dopo diversi fallimenti nella formazione di un governo. Secondo gli esperti, anche l’attuale tentativo dell’ex commissaria europea Mariya Gabriel è destinato a fallire.

[A cura di Zoran Radosavljevic]