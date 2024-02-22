Una ONG croata accusa il partito al governo HDZ di utilizzare bot farm su Facebook

L’ONG croata Gong ha indagato sull’uso di Facebook da parte dell’HDZ e ha giudicato che i suoi bot ingannano i cittadini e manipolano l’opinione pubblica – una valutazione problematica nell’anno delle “super elezioni” in Croazia, quando si svolgeranno le elezioni del Sabor (parlamento), del capo di Stato e dell’UE.

“Molti bot, programmi che eseguono automaticamente compiti per imitare l’attività umana, sostengono gli insulti dell’HDZ all’opposizione e manipolano i cittadini in un anno di super elezioni”, ha dichiarato martedì Gong.

“Jerko Jere Kotarac, Tino Topić Top e Tomo Toky Marinković sono alcuni dei profili che mettono like ai post sulla pagina Facebook ufficiale dell’HDZ, ma si tratta di bot di partito – profili falsi con foto profilo rubate”, ha detto Gong.

Hanno aggiunto che l’analisi della pagina Facebook dell’HDZ mostra che “i loro post sono commentati, apprezzati e condivisi da diversi profili con un numero minimo di follower e attività”.

“Anche se all’inizio sembrano essere profili privati di cittadini, tutti questi profili sono registrati come pagine e in categorie non correlate – comici, satira, musica, salute e bellezza, ecc. Inoltre, la data di creazione della pagina è spesso ripetuta, così, ad esempio, ci sono diversi profili creati il 13 giugno 2023 e il 9 febbraio 2024”, ha spiegato Gong.

Inoltre, hanno rilevato che le foto di alcune pagine sono state esaminate con Google Image Search e hanno scoperto che non si trattava delle foto originali di quelle pagine, ma di foto di vari profili che “galleggiavano su Internet” da 10 anni su X, Pinterest e vari forum.

Oltre a queste accuse, Gong ha avvertito che il partito al governo ha “deciso di coprire le tracce dei loro bot, ma non hanno avuto molto successo perché li abbiamo semplicemente smascherati” utilizzando la funzione di trasparenza delle pagine di Facebook.

“Il partito al governo non smette di manipolare i cittadini usando i bot su Facebook in un anno di super elezioni, volendo creare l’apparenza di un sostegno più ampio e ingannando così il pubblico”, ha detto Gong in una dichiarazione di mercoledì.

“Usando questo metodo, abbiamo stabilito che, dopo averla smascherata come bot dell’HDZ, Jerko Jere Kotarac è diventato Danijela Vrbelj”, ha detto Gong in una dichiarazione di mercoledì, aggiungendo che lo stesso è accaduto a molti altri bot.

Gong ha poi pubblicato le immagini che confermano i cambi di nome dei profili Facebook citati.

“In definitiva, su 30 profili bot osservati, 15 hanno cambiato nome, mentre 18 hanno cambiato la foto del profilo. Abbiamo cercato le nuove foto del profilo di questi profili bot (pagine) attraverso Google Image Search e abbiamo scoperto che solo due dei 18 bot con foto del profilo modificate utilizzano foto originali. Gli altri 16 hanno scaricato le nuove foto del profilo da vari siti internet, alcuni dei quali vecchi di anni”, ha dichiarato Gong.

Gong ha anche accusato il primo ministro e leader dell’HDZ Andrej Plenković di usare gli stessi metodi del presidente serbo Aleksandar Vučić, aggiungendo che tutto indica che “l’HDZ continuerà a usare i metodi di Vučić durante l’anno delle super-elezioni”.

Euractiv ha contattato il partito HDZ per un commento, che non ha risposto al momento della pubblicazione.

Il politologo e sociologo Anđelko Milardović afferma che anche altri partiti sono presenti sui social network, non solo l’HDZ, anche se quest’ultimo è il più visibile per via delle sue dimensioni.

“Tutti i partiti useranno i social network nella campagna elettorale, e l’HDZ in particolare perché ha le infrastrutture, gli strumenti e un esercito di membri, oltre ai bot come squadre digitali. L’obiettivo di queste bot farm è quello di distogliere l’attenzione da cose importanti a cose non essenziali”, ha dichiarato Milardović a Euractiv.

Secondo Milardović, i social network sono da tempo un luogo in cui si va a “caccia di voti”.

“I social network sono diventati strumenti molto importanti in politica perché portano a ciascun partito una certa percentuale di voti. Dopotutto, oggi quasi tutti i cittadini sono sui social network. Soprattutto le generazioni più giovani sono al computer 24 ore al giorno. L’unico problema è rappresentato dalle generazioni più anziane, che sono meno presenti sui social network”, osserva Milardović.

Conclude che i social network si inseriscono nel modello attuale di politica perché offrono la possibilità di postare “messaggi il più possibile brevi e stupidi”. In questo modo, sono diventati il mezzo di base della “democrazia di Twitter”.

“La politica, in fondo, è solo una tecnica per conquistare e mantenere il potere”, conclude Milardović.

(Adriano Milovan | Euractiv.hr)

Leggi qui l’articolo originale.