Una “destra moderna” che deve fare i conti con mafia, anarchici e accuse di fascismo

Sale la tensione in Italia, dove gli anarchici continuano a minacciare lo Stato e la politica si divide sulla lotta alla mafia e al terrorismo.

Domenica (5 gennaio), alla kermesse del centrodestra a Roma in sostegno del candidato alla regione Lazio Francesco Rocca, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di una “destra moderna” che deve rafforzarsi senza diventare una “cosa diversa” e di un’Italia impossibile da isolare a livello internazionale.

“C’è chi dice che l’Italia è isolata (…) ma non è possibile isolare l’Italia. È fondatrice dell’Ue, della Nato, è membro del G7, una delle nazioni più ricche nel mondo. Ora siamo consapevoli della sua centralità”, ha detto Meloni.

Ma oltre alle sfide decisive a livello internazionale, il governo deve fare i conti con i tumulti interni al Paese.

Da settimane vanno avanti le proteste degli anarchici che chiedono che al carcerato Alfredo Cospito, in sciopero della fame, sia revocato il regime di carcere duro, applicato a mafiosi e terroristi.

Cospito è in carcere da dieci anni per aver gambizzato l’amministratore delegato di Ansaldo Nuclare Roberto Adinolfi ed è stato condannato anche per strage contro la sicurezza dello Stato.

Ha teorizzato le cellule anarchiche legate alla Federazione anarchica internazionale (Fai) e al Fri, sua ramificazione internazionale attraverso la quale sono stati compiuti diversi atti intimidatori a sedi diplomatiche italiane all’estero e a proprietà private di funzionari di Stato. Il gruppo è considerato frangia oltranzista e violenta ritenuta responsabile di oltre 50 attentati in tutta Europa e non solo.

Gli anarchici chiedono l’abolizione dell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario che prevede il cosiddetto “carcere duro”, cioè un regime che restringe alcune libertà di certi carcerati ritenuti particolarmente pericolosi al fine di non farli comunicare con l’esterno. Secondo il ministero della Giustizia, Cospito inviava dal penitenziario messaggi ai “compagni anarchici”.

“Lo Stato non deve trattare con la mafia e nemmeno con chi lo minaccia”, ha affermato Meloni.

La bagarre politica sul tema va avanti dentro e fuori dall’aula parlamentare dopo che il 12 gennaio scorso una delegazione di primo piano del Partito Democratico ha visitato Cospito in carcere.

Pur essendo prerogativa dei parlamentari visitare le carceri, la destra ha chiesto di “fare chiarezza” visto che Cospito ha chiarito di scioperare per fare revocare il carcere duro sia a lui che ai suoi vicini di cella condannati per mafia.

Parallelamente alla kermesse romana, a Milano si è svolto un evento di Italia Viva e Azione (Terzo Polo) a sostegno della candidata alla regione Lombardia Letizia Moratti. Tra i temi affrontati, quello del presidenzialismo, caro alla destra e inviso al Terzo Polo, che ha dato l’occasione per tornare a parlare di fascismo.

La Presidenza della Repubblica “è l’unica cosa che funziona in questo Paese (…) e che io debba spiegarlo a una nazionalista semifascista è deprimente. Via i busti e un po’ di nazionalismo”, ha affermato Carlo Calenda riferendosi ai cimeli storici del ventennio fascista che il presidente del Senato Ignazio La Russa tiene in casa. Calenda ha poi fatto un passo indietro scrivendo su Twitter: “Era una battuta”.