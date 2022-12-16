Un professore di chimica diventa il nuovo candidato premier bulgaro

L’ex ministro dell’Istruzione e professore di chimica Nikolay Denkov sarà promosso come candidato a primo ministro, come ha annunciato giovedì il secondo partito politico bulgaro, Continuiamo il cambiamento.

Mercoledì, il partito GERB dell’ex premier Boyko Borisov ha fallito nel tentativo di formare un governo. Anche il secondo tentativo del partito Continuiamo il cambiamento sembra destinato a fallire. Il partito liberale pro-europeo ha annunciato che ci saranno seri negoziati per il sostegno solo con il partito Bulgaria Democraticavoti di queste due formazioni politiche sono però insufficienti per un voto positivo in Parlame. Into.

Denkov è un sostenitore della riforma liberale dell’istruzione bulgara. È stato ministro dell’Istruzione in tre governi provvisori e in uno regolare, ma non ha esperienza in altri settori del governo. Denkov ha dichiarato di aver accettato la candidatura con l’idea di cercare un accordo nazionale sulle questioni più importanti che dovranno essere una priorità per l’Assemblea nazionale.

“L’obiettivo è vedere cosa ci può unire. Coloro che sono pronti a sostenere un governo di questo tipo devono impegnarsi a lavorare per l’attuazione delle politiche che abbiamo stabilito”, ha detto Denkov. “Se ci chiedete se siamo ottimisti sulla realizzazione di questo tentativo di formare un governo, lasciatemi dire che c’è una possibilità”, ha detto il co-presidente di Continuiamo il cambiamento Assen Vassilev.

La Bulgaria si trova in una grave crisi politica da quasi due anni, che ha colpito un Paese che si trova sul fianco orientale della Nato e dell’Ue, di fronte all’aggressione russa in Ucraina. C’è il rischio che i bulgari siano costretti a votare per una quinta elezione generale nella primavera del 2023, a causa dei conflitti tra i principali attori politici.