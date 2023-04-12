Un eurodeputato tedesco si scaglia contro la Bce

Il deputato europeo Rasmus Andresen punta il dito contro la Banca centrale europea per la contrazione dell’economia tedesca dello 0,1%, prevista dal Fondo monetario internazionale (Fmi), sebbene altre previsioni indichino una lieve crescita di circa lo 0,3%.

Nel suo “Global Economic Outlook“, il Fmi prevede nubi all’orizzonte dell’economia mondiale per il 2023. “All’inizio del 2023, i timidi segnali che l’economia mondiale avrebbe potuto raggiungere un atterraggio morbido – con una riduzione dell’inflazione e una crescita stabile – si sono attenuati a causa dell’inflazione ostinatamente alta e delle recenti turbolenze del settore finanziario”, scrive il Fmi.

Rispetto alla Germania, il Fmi prevede una contrazione dell’economia dello 0,1%, contrariamente a quanto suggerito da un consorzio di istituti economici tedeschi che aveva previsto un tasso di crescita dello 0,3% nel 2023.

In questo modo, la Germania sarebbe uno dei soli tre Paesi dell’area dell’euro con tassi di crescita economica negativi, assieme a Lituania (-0,3%) e Estonia (-1,2%). Per altri grandi Paesi dell’Eurozona, come la Francia (+0,7%), l’Italia (+0,7%) e la Spagna (+1,5%), si prevedono tassi di crescita positivi.

Per l’area Euro nel suo complesso, il Fmi prevede un tasso di crescita dello 0,8%, inferiore a quello della maggior parte delle altre economie avanzate, come Stati Uniti, Canada, Corea o Australia.

“La politica troppo aggressiva della Bce in materia di tassi d’interesse e gli scarsi investimenti pubblici stanno danneggiando il nostro sviluppo economico”, ha scritto Andresen su Twitter.

“Abbiamo bisogno di una correzione di rotta nella politica fiscale e monetaria”, ha aggiunto.

Dal luglio 2022, la Bce ha aumentato i tassi di interesse di 3,5 punti percentuali per contrastare l’aumento dell’inflazione nell’Eurozona. Innalzando il costo della moneta, è stato contenuto il margine di attività di investimenti nell’economia, riducendo quindi la domanda complessiva per abbassare la pressione sul livello dei prezzi. L’obiettivo è anche quello di segnalare agli investitori e ai consumatori che le banche centrali sono seriamente impegnate a ridurre l’inflazione.

Il Fmi osserva inoltre che gli sforzi delle banche centrali di tutto il mondo per combattere l’inflazione hanno un costo: “Gli effetti collaterali del rapido aumento dei tassi di policy stanno diventando evidenti, in quanto le vulnerabilità del settore bancario sono state messe in evidenza e i timori di contagio sono aumentati in tutto il settore finanziario, comprese le istituzioni finanziarie non bancarie”.

(Jonathan Packroff | EURACTIV.de)