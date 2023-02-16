Le Capitali – Tutti contro Berlusconi, lo molla anche il PPE

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

ROMA

Le parole di Berlusconi spingono il PPE verso Meloni. La presa di posizione dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi contro l’Ucraina sta avvicinando l’attuale premier Giorgia Meloni alla famiglia politica di centro-destra dell’Ue. Lo ha dichiarato a EURACTIV Italia il professor Lorenzo Castellani. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Qatargate: Eva Kaili presenterà una nuova richiesta di rilascio. La deputata europea Eva Kaili, attualmente in carcere, presenterà giovedì una nuova richiesta di scarcerazione in attesa del processo per il suo coinvolgimento nel Qatargate. Nel frattempo, Le Soir ha riferito che dieci eurodeputati socialisti, tutti italiani, hanno inviato una lettera alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola per denunciare le condizioni in cui la loro ex collega è detenuta nel carcere di Haren. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Energia: la prima ministra francese difende il Paese. La prima ministra francese Elisabeth Borne incontrerà giovedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per difendere e sostenere la posizione francese in materia di energia. Per saperne di più

VIENNA

L’Ucraina boicotterà il prossimo summit dell’Osce. L’Ucraina boicotterà la riunione dell’Osce a Vienna a causa della partecipazione della delegazione russa. I parlamentari ucraini temono il “colpo di spugna” sui crimini di guerra russi e il loro rappresentante ha chiesto di rinviare la riunione, che si terrà esattamente un anno dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

I russi attraversano la Norvegia per fare acquisti in Finlandia. Anche se il confine tra Finlandia e Russia è chiuso e i visti per i russi sono stati cancellati, esiste una scorciatoia legale per fare shopping nel nord della Finlandia. Per saperne di più

STOCCOLMA

Il Premier svedese è a Kyiv per discutere di aiuti e ricostruzione. Il sostegno all’Ucraina, la ricostruzione e il processo di candidatura del Paese all’Ue sono stati tra gli argomenti discussi mercoledì a Kyiv dal capo del governo svedese Ulf Kristersson e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Scontro tra la destra e i socialisti Ue sul Pnrr spagnolo. I Socialisti e Democratici (S&D) sono in rotta di collisione con il centrodestra europeo (Ppe) per una missione autorizzata del Parlamento europeo in Spagna relativa al Pnrr. I socialisti sostengono che il Ppe miri a screditare il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, mentre il partito di centro-destra sostiene di voler approfondire le modalità di distribuzione dei fondi Ue. Per saperne di più

Presidenza Ue: Sánchez in mini-tour per presentare le sue priorità. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez inizierà giovedì il suo mini-tour nell’Ue per illustrare le priorità di Madrid quando a luglio assumerà la presidenza semestrale di turno del Consiglio. Per saperne di più

LISBONA

Il Portogallo vuole svolgere un ruolo chiave nelle relazioni Ue-Africa. Il Portogallo vuole svolgere un ruolo centrale nell’aiutare l’Ue a comprendere gli sviluppi nel continente africano, in particolare rispetto alla pace, alla sicurezza e alla stabilità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri João Gomes Cravinho a Lusa, durante il vertice dell’Unione africana di Addis Abeba di mercoledì. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

La Commissione cita in giudizio la Polonia per la sfida sul primato del diritto Ue. La Commissione europea ha avviato mercoledì un procedimento legale contro la Polonia, citando la sentenza del 2021 del Tribunale costituzionale come una sfida alla supremazia del diritto dell’Ue. Per saperne di più

Agenda

UE : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ospita la prima ministra francese Elisabeth Borne;

: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ospita la prima ministra francese Elisabeth Borne; La vicepresidente della Commissione Ue Vĕra Jourová parla con il vicepresidente della Banca centrale europea Luis de Guindos;

Il commissario per il Bilancio e l’Amministrazione Johannes Hahn partecipa alla Münchner Europa-Konferenz e alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco;

La Commissaria per la parità Helena Dalli interviene all’evento “Dal piano all’azione – Conferenza di alto livello sull’attuazione dei piani d’azione nazionali contro il razzismo”, organizzato dalla presidenza svedese del Consiglio Ue;

Il Commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski partecipa al dibattito del Parlamento europeo su “garantire la disponibilità e l’accessibilità dei fertilizzanti”;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola partecipa alla Conferenza dei Presidenti;

Germania : La Ministra dell’Interno Nancy Faeser tiene una conferenza stampa sulla situazione dei rifugiati nel Paese;

: La Ministra dell’Interno Nancy Faeser tiene una conferenza stampa sulla situazione dei rifugiati nel Paese; Francia : Il presidente Emmanuel Macron ospita il primo ministro della Regione del Kurdistan Masrour Barzani;

: Il presidente Emmanuel Macron ospita il primo ministro della Regione del Kurdistan Masrour Barzani; Belgio : Il tribunale decide se prorogare la custodia cautelare del deputato belga Marc Tarabella, arrestato per lo scandalo di corruzione “Qatargate”;

: Il tribunale decide se prorogare la custodia cautelare del deputato belga Marc Tarabella, arrestato per lo scandalo di corruzione “Qatargate”; Austria : Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez in visita ufficiale;

: Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez in visita ufficiale; Grecia : Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis firma accordi sull’energia con il presidente bulgaro Rumen Radev;

: Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis firma accordi sull’energia con il presidente bulgaro Rumen Radev; Turchia : Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in visita ufficiale;

: Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in visita ufficiale; Russia: Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov incontra i funzionari di diverse alleanze post-sovietiche, tra cui Csis, Csto e Unione economica eurasiatica.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Vlad Makszimov, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].