Tusk criticato per non aver mantenuto le 100 promesse elettorali

Mentre il governo polacco raggiunge il traguardo dei 100 giorni, l’opposizione e l’ex coalizione di governo hanno criticato il Primo Ministro Donald Tusk per non aver mantenuto le sue 100 promesse elettorali, nonostante abbia affermato che il suo gabinetto ha fatto più di ogni altro governo dalla caduta del comunismo.

L’elenco delle 100 promesse elettorali fatte dalla Coalizione Civica (KO, PPE), ora al governo, è stato ampiamente considerato come una risposta alle ripetute accuse che il partito stesse semplicemente cercando di scalzare il partito conservatore Diritto e Giustizia (PiS, ECR).

Tra le promesse, il raddoppio della soglia di reddito esente da imposte, l’offerta agli insegnanti di un aumento di stipendio del 30% e la garanzia che la Commissione europea avrebbe sbloccato i fondi UE congelati per la Polonia sotto il governo del PiS a causa delle preoccupazioni relative allo stato di diritto.

Quest’ultimo è stato uno dei successi di Tusk, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che si è impegnata a sbloccare 137 milioni di euro dai fondi Next Generation e Cohesion in risposta alle riforme giudiziarie proposte dal ministro della Giustizia.

Dato il tempo limitato a disposizione e la realtà di dover affrontare il presidente Andrzej Duda, sostenuto dal PiS, sono sorti dubbi sulla fattibilità di anche solo metà del piano. Secondo vari strumenti di monitoraggio, la Coalizione Civica ha attuato completamente o parzialmente 14 promesse.

Tusk ha difeso i risultati del suo governo.

“Coloro che ci accusano di non aver rispettato tutti i nostri impegni (…) sono coloro che negli ultimi tre mesi hanno fatto di tutto per impedire i cambiamenti”, ha insistito.

Prendersi i meriti del PiS

Mentre il cambio di governo in Polonia lo scorso dicembre è stato accolto con entusiasmo in molte capitali europee, che hanno salutato il “ritorno della Polonia all’Europa”, alcuni sostengono che la decisione sia stata presa con un’indulgenza senza precedenti, dato che il sistema giudiziario polacco non è ancora stato ampiamente riformato.

“La decisione si basa su quanto fatto dal governo precedente”, ha dichiarato a Euractiv Witold Waszczykowski (PiS), eurodeputato ed ex ministro degli Esteri.

Ha sostenuto che lo stato di diritto in Polonia è solo peggiorato da quando il PiS ha perso il potere.

“Il governo tenta di cambiare l’ordinamento giuridico con risoluzioni parlamentari che non hanno alcuna forza legale”, ha affermato, sottolineando che la maggior parte delle proposte di legge annunciate non sono ancora state presentate al Parlamento.

Questioni sociali spinose

Un altro problema per la coalizione al governo è la sua frammentazione interna, in quanto comprende sia partiti di sinistra che conservatori, spesso in disaccordo su politiche chiave.

Ad esempio, il presidente della Camera Szymon Hołownia, leader del partito socialmente conservatore Polonia 2050 (Renew), ha recentemente deciso di rinviare il dibattito sul disegno di legge per la liberalizzazione della legge sull’aborto fino a subito dopo le elezioni locali, cosa che la deputata di sinistra Paulina Matysiak ha definito “puro opportunismo”.

Il partito conservatore Polonia 2050, guidato da Hołownia, e il Partito Popolare Polacco (PSL, PPE), che collaborano all’interno dell’alleanza della Terza Via, hanno paura di rivelare le loro opinioni agli elettori con le elezioni locali alle porte, ha dichiarato a Euractiv.

“La posizione della sinistra è sempre stata chiara: le donne hanno il diritto di decidere del proprio corpo e la legge (sull’aborto) dovrebbe essere liberalizzata”, ha sottolineato.

La Matysiak rappresenta un partito di sinistra più piccolo, Sinistra Insieme, che ha formalmente aderito alla coalizione di governo ma si è rifiutato di entrare nel governo, adducendo garanzie finanziarie insufficienti per le sue richieste principali, tra cui maggiori investimenti nell’edilizia abitativa, nella sanità e nella scienza.

Si oppone inoltre all’abolizione della politica dell’IVA zero sui prodotti alimentari e alla fine dei sussidi per l’energia, citando l’impatto negativo sulla vita della gente comune, ma ha espresso la speranza che il governo alla fine trovi “le soluzioni di cui ha bisogno”.

Fase di riparazione e “cautela”

Mentre la sinistra spinge sull’agenda sociale, la Coalizione Civica continua la sua “fase di riparazione” indagando sui presunti abusi di potere e sulla cattiva gestione dei fondi da parte del PiS.

Le principali aree di interesse, come il sistema giudiziario e i media, rimangono in sospeso, con il presidente del PiS Andrzej Duda che probabilmente bloccherà la maggior parte delle iniziative.

Tusk dovrà trovare un equilibrio tra i suoi buoni rapporti con Bruxelles e le sue promesse agli agricoltori in protesta. Proprio come l’attuale leader del PPE Manfred Weber, Tusk sottolinea i difetti della politica di punta del Green Deal e promette di rivederla.

“Giudicare un governo dopo 100 giorni è come giudicare un libro dopo le prime 40 pagine. Se è interessante, continuiamo a leggerlo; se non lo è, lo mettiamo giù. Ma possiamo essere sicuri che la fine ci piacerà se ci piace l’inizio? Ovviamente no”, ha dichiarato a Euractiv Olgierd Annusewicz del Centro di analisi politica.

L’importante è che le azioni del governo siano visibili, ha aggiunto.

(Sonia Otfinowska | Euractiv.pl)

