Tajani prende di mira la BCE: il rialzo dei tassi danneggia la crescita dell’Italia

Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio italiano Antonio Tajani ha criticato la decisione della Banca centrale europea (BCE) di alzare i tassi e le ha chiesto di fare esattamente il contrario per incoraggiare la crescita.

Il governo del primo ministro Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia/ECR) non ha esitato a criticare la Banca centrale europea (BCE) e la sua presidente, Christine Lagarde. Mercoledì anche il ministro degli Esteri e vice primo ministro Antonio Tajani (Forza Italia/PPE) si è unito alle critiche al Meeting di Rimini, evento organizzato dall’influente gruppo laico cattolico Comunione e Liberazione.

Tutti contro Lagarde (BCE), per l’aumento dei tassi di interesse I vicepresidenti del Consiglio Salvini e Tajani attaccano la presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde e mettono in guardia da un rischio di recessione, dopo che al Forum di Sintra, in Portogallo, ha annunciato un nuovo rialzo dei …

“L’aumento dei tassi danneggia la crescita del nostro Paese. In Cina, per contrastare la crisi della bolla immobiliare, il tasso di interesse è stato abbassato. Questo è ciò che si sarebbe dovuto fare, ed è l’esatto contrario di ciò che ha fatto la Bce”, ha spiegato il ministro.

Per quanto riguarda l’Italia, Tajani ha illustrato il percorso che il governo seguirà nei prossimi mesi, confermando che procederà con il taglio del cuneo fiscale e l’abbassamento delle tasse sulle retribuzioni dei dipendenti, tassando tredicesime, straordinari e premi di produzione.

“Senza crescita non c’è via d’uscita da un momento complicato, indipendente dalla volontà dell’Italia. È ovvio che non possiamo fare tutto. Dobbiamo dare priorità alle famiglie, alle imprese, difendere il potere d’acquisto degli stipendi, difendere il potere d’acquisto delle pensioni”, ha spiegato il nuovo leader di Forza Italia (PPE), subentrato alla guida del partito dopo la morte del suo fondatore e presidente Silvio Berlusconi.

Panetta (BCE), la politica monetaria può operare non solo alzando i tassi ma mantenendoli ai livelli attuali La politica monetaria della Banca centrale europea (BCE) può operare non solo alzando i tassi di interesse, ma mantenendoli al livello attuale per un periodo prolungato. A dichiararlo, durante un evento organizzato dall’Università Bocconi di Milano, il componente del board …

Già a giugno Tajani si era detto deluso dalla Lagarde per le sue scelte di politica economica, sottolineando in particolare di non essere d’accordo con il fatto che gli annunci di rialzi dei tassi fossero stati fatti con largo anticipo, causando panico e ulteriori danni.

Anche l’altro vice primo ministro del governo, il ministro dei Trasporti e leader della Lega (ID), Matteo Salvini, ha criticato la BCE, definendo l’aumento dei tassi “insensato e dannoso”, soprattutto per l’Italia.

Leggi qui l’articolo originale.