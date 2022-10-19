Svezia: “Fine della politica estera femminista” e la Turchia blocca ancora l’adesione alla Nato

Il nuovo ministro degli Esteri moderato, Tobias Billström, intende porre fine alla politica estera femminista della Svezia con l’insediamento del nuovo governo, come ha annunciato martedì.

Il nuovo primo ministro svedese, Ulf Kristersson, ha presentato martedì il suo nuovo governo, con ministri scelti dai tre partiti della sua coalizione: i moderati (13 ministri), i cristiano-democratici (6) e i liberali (5). La leader cristiano-democratica, Ebba Busch, è diventata ministra dell’Energia e dell’Alimentazione, mentre il leader liberale, Johan Pehrson, è diventato ministro del Mercato del Lavoro e dell’Integrazione.

“Il cambiamento era necessario, ora è possibile”, ha dichiarato Ulf Kristersson nel suo discorso di presentazione davanti al Riksdag svedese (Parlamento), aggiungendo che “questa cooperazione pone le basi per risolvere i principali problemi sociali della Svezia nel lungo periodo”.

Dopo la presentazione del nuovo governo, il neo-ministro degli Esteri Tobias Billström ha dichiarato in un’intervista per il quotidiano Aftonbladet che con l’insediamento del nuovo governo si porrà fine alla “politica estera femminista della Svezia”.

“Non perseguiremo una politica estera femminista. Questa etichetta non è servita a nulla. Ha oscurato il fatto che la politica estera svedese deve basarsi sugli interessi e sui valori svedesi”, ha dichiarato al quotidiano.

Sotto il precedente governo socialdemocratico, al potere dal 2008, la Svezia ha adottato una “politica estera femminista”, definita come una politica che promuove l’uguaglianza tra donne e uomini come obiettivo fondamentale della politica estera svedese.

Questa politica comprendeva il rispetto dei diritti umani fondamentali delle donne come obbligo nel quadro degli impegni internazionali e come prerequisito per il raggiungimento degli obiettivi più ampi della politica estera svedese in materia di pace, sicurezza e sviluppo sostenibile.

Ma per Billström, ci sono altre importanti sfide di politica estera per il nuovo governo.

“Il compito più grande e importante è quello che il primo ministro ha indicato nella dichiarazione di governo. Garantire che l’adesione alla Nato abbia successo e che si possano realizzare le parti dell’accordo tripartito tra Turchia, Finlandia e Svezia per garantire che possiamo diventare membri e migliorare la nostra sicurezza”, ha dichiarato alla compagnia televisiva Svt Nyheter.

Billström ha sottolineato che il dialogo con Ankara non cambierà con il nuovo governo.

“È importante mantenere un dialogo buono e positivo in questo settore, non noterete alcuna differenza rispetto al governo uscente. Questo tema ha ricevuto un ampio sostegno in Parlamento. La politica in questo settore è fissa”, ha dichiarato a Svt.

La Turchia ha presentato una lista di richieste per approvare la domanda di adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. Tra queste, la richiesta che la Svezia inizi a esportare armi in Turchia, che Stoccolma interrompa tutti i legami con la milizia Ypg combattente dell’Isis e che Ankara considera un’organizzazione terroristica, che il Paese estradi alcuni rifugiati politici curdi accusati di terrorismo da Ankara.