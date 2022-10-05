‘Superprofitti’: I parlamentari francesi non sono d’accordo sulle raccomandazioni

Due parlamentari francesi, incaricati di redigere un rapporto sulla fattibilità di una “tassa temporanea ed eccezionale” sui ‘superprofitti’ non sono riusciti a trovare un accordo sulle raccomandazioni condivise, mentre proseguono i negoziati sul bilancio 2023.

David Amiel (partito di maggioranza ‘Renaissance’) e Manuel Bompard (partito di estrema sinistra ‘La France Insoumise’) hanno pubblicato il rapporto martedì, riconoscendo che l’esistenza dei ‘superprofitti’ è reale e che il governo dovrebbe intervenire, in particolare nei settori del trasporto marittimo e dell’energia.

La questione dei ‘superprofitti’ è stata al centro dei dibattiti politici durante l’estate. Il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, si è sempre opposto alla creazione di una tassa temporanea, arrivando ad affermare di “non sapere” cosa fosse un ‘superprofitto’.

A seguito di audizioni con amministratori delegati di aziende ed esperti, entrambi i parlamentari sono giunti a una conclusione diversa: “Il calo dell’offerta in Europa e la domanda molto anelastica di beni energetici hanno generato aumenti spettacolari dei prezzi, che sono stati scollegati dai costi di produzione”, ha detto Amiel. Si conferma quindi l’esistenza di ‘superprofitti’, che in ultima analisi danneggiano il potere d’acquisto dei cittadini.

L’Osservatorio delle multinazionali, un think tank, ha rilevato che i profitti sono aumentati notevolmente nel primo semestre del 2022 rispetto a quello del 2021, raggiungendo il ‘massimo storico’ di 72,8 miliardi di euro. TotalEnergies è in cima alla classifica, con 10,37 miliardi di euro di profitti nel 2022. Il trasporto marittimo Cma-Cgm ha riscontrato un forte aumento della sua redditività, che passerà dallo 0,7% nel 2015-2019 al 39,6% nel 2022.

Sebbene entrambi abbiano accolto con favore l’esito della riunione del Consiglio europeo dei ministri dell’Energia di venerdì scorso (30 settembre) per la creazione di due nuovi “prelievi che creano entrate”, Bompard vuole andare oltre. Chiede ai parlamentari di creare una tassa che “si applichi a tutte le società con un fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro e che abbiano realizzato profitti superiori del 25% alla media nel periodo 2017-2019”.

Amiel, invece, è contrario alle “supertasse” e vuole vedere “superinvestimenti”: “Il significativo aumento dei profitti dovrebbe consentire alle aziende di aumentare i salari e di effettuare ulteriori investimenti sostenibili”, ha detto.

L’esplosione dei prezzi dell’elettricità ha imposto la questione della tassazione dei ‘superprofitti’ sulla scena europea. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato la creazione di un “contributo di solidarietà” per il settore energetico.