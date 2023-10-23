Sumar attacca il PSOE per essersi “schierato con il PP”, rifiutando di estendere la tassa sulle banche

La leader del Sumar, Yolanda Díaz, ha criticato il Partito Socialista, suo alleato nella futura coalizione di governo progressista, per essersi rifiutato di estendere l’attuale tassa straordinaria sulle banche, che “stanno facendo il botto” grazie ai loro profitti record.

Durante un comizio, la Díaz, ministra del Lavoro ad interim della Spagna, ha anche attaccato duramente il leader degli imprenditori spagnoli Antonio Garamendi, che si oppone fermamente all’estensione dell’imposta speciale sulle istituzioni finanziarie.

Giovedì Garamendi, presidente dell’associazione imprenditoriale CEOE, ha avvertito che il mantenimento dell’imposta straordinaria temporanea sulle banche sarebbe un “errore” in quanto ridurrebbe la solvibilità.

Fino a febbraio (2023), le grandi aziende energetiche e gli istituti finanziari spagnoli hanno pagato 1,45 miliardi di euro come prima rata di due imposte straordinarie.

Secondo fonti ufficiali, l’imposta straordinaria per le imprese energetiche ha raccolto 817,4 milioni di euro e quella per il settore bancario 637,1 milioni di euro.

Il Ministero delle Finanze prevede che la raccolta annuale delle due imposte temporanee supererà i 2,9 miliardi di euro entro la fine dell’anno.

PSOE “allineato al Partido Popular”

Secondo la Diaz, poi la posizione del PSOE “coinciderebbe con quella del Partido Popular (PP/PPE) non tassando le banche”, ha dichiarato sabato Díaz,

La futura vicepremier di Sánchez in un esecutivo di coalizione che dovrebbe essere concordato prima della fine di novembre non si è risparmiata in sciabolate nei confronti delle banche.

Nonostante le divergenze, in particolare sulle questioni di politica sociale, è probabile che il PSOE e il Sumar annuncino un accordo di coalizione di governo questa settimana, ha riferito domenica ElDiario.es.

I nuovi dati sui profitti delle banche “travolgono” con le loro enormi cifre, ha detto Díaz, aggiungendo che questi profitti “vengono prodotti in modo profondamente ingiusto”, poiché provengono da un trasferimento di reddito direttamente dalle tasche dei cittadini, ha lamentato.

“Le istituzioni finanziarie, come risultato dell’eccessivo aumento dei tassi di interesse, si stanno arricchendo”, ha deplorato Díaz, aggiungendo che il Sumar lavorerà per garantire che “le banche continuino a pagare le tasse”.

La Spagna è il quarto Paese dell’UE con la più alta percentuale di popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale. Secondo i dati del 2022, più di uno spagnolo su quattro (26%) si trovava in questa situazione precaria, anche se al di sotto di Romania (34,4%), Bulgaria (32,2%) o Grecia (26,3%), come hanno rivelato i dati di Eurostat a giugno.

La leader del Sumar ha espresso la sua rabbia per le dichiarazioni rilasciate dall’associazione dei datori di lavoro del settore bancario, che recentemente ha lamentato l’impatto negativo di questa tassa sui loro profitti.

Nessuna giustizia fiscale in Spagna

Le banche – ha detto Díaz – ritengono che “se non avessimo applicato loro l’imposta, avrebbero ottenuto profitti fino al 67%”.

“Siamo in un’enorme crisi inflazionistica, ora esacerbata, e la domanda che dobbiamo porci è sempre la stessa: chi vince e chi perde?”, ha sottolineato.

Sumar sa “chi rappresentiamo, da che parte stiamo; non siamo dalla parte delle banche, siamo dalla parte dei lavoratori di questo Paese”, ha commentato la leader della piattaforma che riunisce 15 gruppi progressisti, aggiungendo che è fondamentale che “chi ha di più paghi più tasse, per le scuole pubbliche, per la dipendenza, per la sanità pubblica in modo che i nostri figli possano avere libri di testo gratuiti”.

Ha inoltre affermato che “non c’è giustizia fiscale in Spagna” e ha sottolineato che la prossima legislatura e il PSOE devono affrontare una riforma fiscale “profonda”.

(Fernando Heller | EuroEFE.Euractiv.es)