Spagna: Sánchez e Feijóo concordi al coinvolgimento della Commissione UE nel rinnovo del CSM

Il presidente del governo spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, e il leader conservatore del Partito Popolare (PP), Alberto Núñez Feijóo, hanno concordato che la Commissione europea supervisioni i negoziati per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura (CGPJ), l’organo di governo dei giudici, dopo cinque anni senza rinnovo a causa di una mancanza di consenso tra i due principali partiti spagnoli.

Si tratta di una proposta del PP che, secondo questo partito, è stata accettata da Sánchez durante l’incontro tenutosi venerdì (22 dicembre) dai due politici al Congresso dei Deputati, il primo da quando Sánchez è stato insediato alla guida dell’Esecutivo lo scorso novembre.

Il rinnovo del CGPJ è una delle questioni pendenti nella politica spagnola, a causa del mancato accordo tra il PP e i socialisti (PSOE), di cui entrambi i partiti sono responsabili e che la stessa Commissione Europea ha sollecitato a risolvere in più occasioni.

Il PP vuole innanzitutto riformare il sistema di elezione dei membri dell’organo direttivo dei giudici, nel quale intervengono i partiti politici.

Il Partito Popolare vuole promuovere immediatamente un cambiamento legislativo affinché questi membri siano eletti dagli stessi magistrati, mentre il PSOE ritiene che si debba prima rinnovare il CGPJ e poi concordare la riforma del sistema elettorale.

Lo stesso commissario alla Giustizia, Didier Reynders, ha più volte sollecitato questo rinnovo, sia da Bruxelles che nei suoi recenti viaggi in Spagna.

L’ opzione preferita da Bruxelles e inclusa nelle raccomandazioni del rapporto annuale sullo Stato di diritto in Spagna, è quella di procedere prima al rinnovo e poi alla riforma dell’organo di governo dei giudici, anche se la Commissione europea non si opporrebbe. Si tratterebbe prima di una riforma e poi di un rinnovamento, se fosse il risultato di un accordo tra i principali partiti politici, ha affermato il commissario Reynders all’inizio di dicembre.

Incontri a tre

Fonti del PP assicurano che, nel suo incontro di due ore con Sánchez, Feijóo ha proposto un sistema di lavoro con incontri “a tre” in Spagna e con “la presenza di autorità pubbliche comunitarie dal profilo incontrovertibile”, un modello che “Sánchez si è mostrato disposto ad accettare”.

Inoltre, secondo le stesse fonti, l’offerta di Feijóo prevede la modifica della legge che regola il sistema di elezione dei membri dell’organo direttivo dei giudici.

Il PP ritiene che “per garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni richieste dall’Unione europea”, l’accordo che si potrà raggiungere per rinnovare il CGPJ “con profili indipendenti” nonché per modificare la normativa, dovrà essere supervisionato dalla Commissione.

Le fonti del PP sottolineano inoltre che sia loro che il governo “stanno già tenendo regolarmente riunioni separate con i commissari responsabili per affrontare la questione”.

“Si tratterebbe quindi di continuare a tenere questi incontri ma con la presenza di tutti e tre i partiti “, concludono.

I rapporti tra il PP e il PSOE sono molto tesi, con continui rimproveri e accuse da entrambe le parti, una realtà che non è nuova nella politica spagnola, ma che è peggiorata dopo che Sánchez ha prestato giuramento come nuovo primo ministro, grazie al sostegno degli indipendentisti catalani.

Il PSOE è stato il secondo partito alle elezioni generali dello scorso luglio, vinte dal PP, ma senza la maggioranza assoluta, e Feijóo non ha ottenuto abbastanza sostegno al Congresso per poter prestare giuramento come capo dell’Esecutivo.

A cura di Lucia Leal

