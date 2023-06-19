Spagna: il Partido Popular firma un patto di governo con l’estrema destra

Il leader del Partido Popular (PP/PPE), Alberto Núñez Feijóo, ha cambiato idea: la formazione di centro-destra ha firmato un accordo con l’estrema destra Vox (ECR) in diverse regioni, accettando implicitamente i suoi principi politici radicali, che includono arretramenti nei diritti delle donne e nelle politiche sociali.

Per i prossimi quattro anni, il PP governerà in 30 dei 50 capoluoghi di provincia spagnoli – ha ottenuto la maggioranza assoluta in 14 – e il partito socialista (PSOE) in dieci, ha riferito EFE, partner di EURACTIV.

Feijóo, che un anno fa molti analisti avevano elogiato per i suoi toni moderati e concilianti, fino a poco tempo fa sosteneva che avrebbe preferito non stringere un patto con Vox e che anzi si sarebbe sentito a disagio.

“Non condivido il discorso di Vox”, “a volte è meglio perdere il governo che vincere con il populismo”, o “loro (Vox) non hanno mai gestito un solo euro pubblico in vita loro” sono solo alcune delle recenti dichiarazioni di Feijóo, riportate dai media spagnoli.

Dopo la cocente sconfitta del partito socialista e del suo partner di coalizione Unidas Podemos alle elezioni regionali e comunali del 28 maggio, le posizioni del PP si sono spostate sempre più velocemente verso quelle di Vox, con cui il PP governerà in molte regioni, tra cui la strategica Comunità Valenciana (Est).

Dopo le elezioni di maggio, la mappa politica regionale e comunale della Spagna cambierà profondamente. Secondo alcuni sondaggi e analisti, questo potrebbe essere il prologo di ciò che potrebbe ripetersi a livello nazionale nelle elezioni generali del 23 luglio, con un ipotetico governo di coalizione PP-Vox.

Di fronte a questa possibilità, domenica il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez (PSOE/S&D) ha avvertito che c’è qualcosa di “molto più pericoloso di Vox”, ovvero un PP che ne assume le “premesse e le politiche”.

In un’intervista esclusiva pubblicata domenica su El País, Sánchez ha detto che gli spagnoli ora hanno informazioni che prima non avevano: “PP e Vox partono già inequivocabilmente dal presupposto di dover governare in coalizione”.

La Comunità dell’Andalusia ha smesso di essere un bastione del PSOE, che l’aveva governata per quasi 40 anni prima di passare nelle mani del PP in diverse grandi città, tra cui Siviglia.

Il PP ha triplicato la sua forza regionale rispetto alle precedenti elezioni del 2019 e finora ha siglato accordi con Vox in sei capoluoghi di provincia, mentre i socialisti hanno perso più della metà dei consigli comunali che detenevano quattro anni fa (con sorpresa, Barcellona fa eccezione).

Cordoni sanitari e veti incrociati asimmetrici

Le ultime elezioni hanno provocato una strategia di “veti incrociati” o “cordoni sanitari” asimmetrici, con alcuni comuni che hanno bloccato l’ingresso di Vox, mentre altri hanno posto dei freni all’ingresso di forze pro-indipendenza nei governi locali.

Un caso emblematico è quello della Catalogna, una delle regioni più prospere della Spagna. Lo scorso fine settimana è stato raggiunto un accordo storico in base al quale il socialista Jaume Collboni (PSC) diventerà sindaco della città catalana grazie al sostegno del PP e di Catalunya en Comú, un partito di sinistra nazionalista, non favorevole all’indipendenza.

L’alleanza PP-PSOE-Catalunya en Comú ha impedito al candidato pro-indipendenza Xavier Trias di governare la città insieme alla Sinistra Repubblicana Catalana (ERC), una forza su cui Pedro Sánchez ha fatto affidamento per governare a Madrid insieme ad altre formazioni pro-indipendenza in Parlamento.

Un altro esempio sono i Paesi Baschi, dove il PP ha dato i suoi voti al PSOE nella città di Vitoria e in altri cinque consigli comunali li ha offerti al Partito Nazionalista Basco (PNV) per evitare che il separatista EH Bildu entrasse nel governo, anche dopo le polemiche che l’hanno travolto, per aver inserito 44 ex membri dell’ex gruppo terroristico ETA nelle sue liste elettorali locali.

Il PP stende il “tappeto rosso” a Vox

A parte i blocchi reciproci, il dibattito politico più duro si concentra sui patti regionali PP-Vox per le ripercussioni che potrebbero avere alle elezioni generali se il PSOE non riuscirà a unire le forze con la nuova piattaforma progressista Sumar, guidata dall’attuale ministra del Lavoro, Yolanda Díaz.

Il progressivo avvicinamento del PP a Vox significa che il partito di centro-destra, che già governa con Vox, tra le polemiche, nella comunità di Castilla y León, ha dovuto accettare alcuni dei principi politici più controversi del partito di estrema destra, attualmente la terza forza in Spagna.

In tono ironico, la settimana scorsa la ministra dell’Economia Nadia Calviño ha dichiarato che il PP “è passato dal tracciare linee rosse (per governare con Vox) a stendere il tappeto rosso” al partito di estrema destra guidato da Santiago Abascal, amico del premier ungherese Viktor Orbán e stretto alleato del presidente Giorgia Meloni.

Smantellamento delle politiche di parità di genere

Una delle questioni più delicate è la posizione di Vox sulle politiche di parità di genere adottate dal governo di coalizione progressista PSOE-Unidas Podemos. Il suo programma di governo prevede la loro soppressione o riduzione, difese dalla controversa ministra dell’Uguaglianza Irene Montero.

La scorsa settimana, José María Llanos, deputato di Vox nel parlamento regionale della Comunità Valenciana, ha assicurato all’emittente pubblica spagnola RTVE che “la violenza di genere non esiste, la violenza maschile non esiste”.

Tuttavia, i dati mostrano che il numero di vittime di violenza di genere in Spagna è aumentato dell’8,3% nel 2022, arrivando a 32.644, secondo i recenti dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (INE), che include gli atti di violenza fisica o psicologica. Secondo l’INE, nel 2022 sono state uccise 49 donne a causa della violenza di genere.

Le parole polemiche di Llano sono un chiaro esempio del fatto che per il PP, Vox potrebbe essere, in vista del 23 luglio, un compagno di viaggio molto scomodo, un pesante fardello nello zaino. Si tratta, però, del prezzo da pagare per “estromettere” Sánchez dal governo: il desiderio finale del PP.

(Fernando Heller | EuroEFE.EURACTIV.es)