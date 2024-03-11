Spaccatura ideologica nella coalizione di governo: Meloni si schiera con Biden, Salvini con Trump

Dal presunto sostegno a Biden, all’apertura del PPE passando per le elezioni regionali in Abruzzo aumenta sempre di più il divario “ideologico” tra la premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il compagno di coalizione e leader della Lega Matteo Salvini.

La settimana appena trascorsa ha rappresentato in qualche modo un test per la tenuta della coalizione già messa a dura prova dalla sconfitta alle elezioni in Sardegna, vinte dal campo largo formato da Partito democratico e Movimento cinque stelle.

Intervistato da Euractiv Italia, Gianluca Pastori, ricercatore associato presso l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), sottolinea che la maggioranza di governo vive da tempo tensioni di varia natura, che l’avvicinarsi del voto europeo ha reso evidenti e accentuate.

Il divario Meloni-Salvini appare ormai certificato a partire dalla cruciale sfida Biden-Trump negli Stati Uniti cruciale non solo per l’Europa, ma anche per l’Italia dati i rapporti storici tra i due Paesi.

Lo scorso 1° marzo, Meloni ha intrapreso la sua seconda visita in sette mesi per incontrare il presidente Joe Biden, mentre prendeva il via il vertice del G7 guidato dall’Italia.

Nonostante il ruolo istituzionale ricoperto da Meloni è emersa la volontà da parte della premier di rafforzare i legami con gli Stati Uniti e con Biden. Il leader italiano di estrema destra e il presidente democratico hanno coltivato rapporti affettuosi, affermando pubblicamente che “si sostengono a vicenda”.

Di contro l’alleato di governo Salvini sostiene apertamente la vittoria di Trump alle elezioni di novembre, accodandosi al premier populista ungherese Viktor Orban che giovedì e venerdì si è recato negli Stati Uniti per incontrare direttamente il candidato repubblicano, senza incontrare nessuno dell’amministrazione Biden.

Pastori sottolinea il cambiamento strategico della Meloni, affermando: “Giorgia Meloni cerca da tempo di accreditare la sua immagine come quella di leader ‘del partito moderato’. Giusto.'”

Secondo l’analista la decisione della Meloni di allineare Fratelli d’Italia al gruppo parlamentare dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) risponde a questa logica, e finora si è rivelata più vantaggiosa della scelta del vicepremier Matteo Salvini di aderire con la sua Lega Identità e Democrazia (ID) insieme al Rassemblement National francese e all’AfD.

L’analista osserva inoltre che il fatto che la Meloni si avvicini al repubblicanesimo ‘mainstream’ americano “risponde alla stessa logica”. Questa decisione strategica appare mirata a rassicurare quelle parti dell’elettorato “moderato” italiano che hanno contribuito in modo importante a determinarne il successo.

D’altro canto, Pastori ritiene però che lo stretto legame della Meloni con Biden corrisponda ad esigenze istituzionali, soprattutto considerando il ruolo dell’Italia nel G7 di quest’anno.

Nonostante la ferma posizione anti-globalista della Meloni durante la campagna elettorale, il suo partito Fratelli d’Italia, un partito nazional-conservatore e populista di destra, ha adottato un approccio più globalista dopo aver vinto le elezioni.

“Significativamente, Matteo Salvini ha espresso durante la visita della Meloni a Washington l’auspicio di una vittoria di Trump alle elezioni di novembre, provocando non poco imbarazzo al presidente del Consiglio”, osserva l’esperto.

Pastori suggerisce che, sebbene le divergenze tra Meloni e Salvini sul voto negli Stati Uniti siano controverse, non crede che emergerà una crisi solo su questo tema.

Riflettendo sulla visita dell’ungherese Viktor Orbán – stretto alleato di Giorgia Meloni – a Donald Trump, Pastori osserva che i “rapporti del tycoon con Salvini e la Lega appaiono molto più allentati”.

Il tentativo di Salvini di sfruttare i successi di Trump per rafforzare la propria immagine in vista del voto di giugno è visto dagli analisti come una mossa strategica nel contesto del calo di popolarità della Lega e un modo per accreditarsi come vero leader della destra italiana dopo lo spostamento della Meloni verso posizioni più moderate.

Altro nodo che divide il campo di destra ed estrema destra è il tentativo di una parte del Partito popolare europeo (PPE) di far salire sul carro del centrodestra il partito di Meloni. Ciò è stato confermato dal vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani durante il Congresso del PPE organizzato a Bucarest dal 6 al 7 marzo che ha incoronato Ursula von der Leyen come candidato di punta.

Come sottolineato dal quotidiano La Repubblica, sono noti i buoni rapporti tra Meloni e la presidente uscente dell’esecutivo di Bruxelles e l’intera delegazione dei Conservatori e Riformisti sarebbe orientata a votare Ursula von der Leyen per un secondo mandato alla Commissione, garantendo perlomeno un appoggio tecnico sui singoli provvedimenti. Di contro la Lega di Matteo Salvini e i suoi alleati europei respingono qualsiasi sostegno a von der Leyen.

La campagna elettorale per le Europee sta scavando quindi un fossato fra i due maggiori partiti della coalizione che sostiene Meloni. Dopo la sconfitta in Sardegna, l’unità tra i due leader è emersa solo a parole per la campagna elettorale in Abruzzo. Particolarmente significativa è stata la decisione di Salvini di abbandonare l’evento organizzato il 5 marzo a Pescara a sostegno del candidato di Fd’I Marco Marsilio proprio durante il comizio conclusivo di Meloni e la foto finale con tutti i leader di coalizione.