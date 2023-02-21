Sotto attacco la neutralità dell’Austria

In una lettera aperta, esperti e personalità di spicco hanno chiesto di modificare la politica di sicurezza austriaca, criticando il supporto militare ondivago all’Ucraina ad un anno dall’invasione da parte della Russia.

Già a maggio dello scorso anno, 40 esperti avevano chiesto un ripensamento della politica di sicurezza del Paese, indirizzando una lettera aperta al governo austriaco. Poiché l’appello sarebbe rimasto inascoltato, è stata inviata una seconda lettera, firmata tra l’altro anche dal primo vicepresidente del Parlamento europeo Othmar Karas (Ppe).

Per i firmatari non sarebbe concepibile trascurare importanti questioni sul futuro dell’Austria, dell’Europa e dell’ordine internazionale, proprio mentre Svezia e Finlandia si uniranno alla Nato e i Paesi con un approccio tradizionalmente più cauto nei confronti della Russia – come la Germania o la Repubblica Ceca – consegneranno all’Ucraina “armi per un valore di diversi miliardi di euro”.

“Allo stesso tempo, l’Austria si comporta come se il mondo si fosse fermato al 23 febbraio 2022”, si legge nella lettera. “Molti austriaci sembrano ancora credere – o sperare – che nulla sia realmente cambiato per il nostro Paese, che possiamo rimanere fuori da tutti i conflitti militari”.

Secondo gli esperti, l’aumento della spesa militare di 16 miliardi di euro deciso di recente (fino al 2027) non risolverebbe nessuna delle criticità strategiche, poiché le forze armate austriache sarebbero ancora “impreparate a difendere seriamente la patria e a stare al fianco degli altri Stati dell’Ue come effettivamente promesso”. Per questo, chiedono anche un migliore equipaggiamento dei servizi segreti austriaci.

La neutralità non sarebbe in discussione per il governo austriaco

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer, collega di partito di Karas, ritiene però che il dibattito sulla neutralità sia da considerare chiuso da tempo.

“L’Austria era neutrale, l’Austria è neutrale, l’Austria rimarrà neutrale”, ha dichiarato nel marzo dello scorso anno dopo l’inizio della guerra in Ucraina, sottolineando così che il tema non sarebbe stato neanche posto sul tavolo.

La neutralità dell’Austria è sancita dalla Costituzione austriaca e fa parte dell’identità del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre in passato ha avuto un atteggiamento piuttosto favorevole alla Russia. In aprile, Nehammer ha anche visitato il Presidente russo Vladimir Putin a Mosca per avere una conversazione diplomatica, una mossa che è stata fortemente criticata in Austria.

La ministra della Difesa austriaca Klaudia Tanner ha difeso la posizione del governo, sottolineando che l’Austria ha sostenuto tutte le sanzioni dell’Ue contro la Russia dall’inizio della guerra.

“È importante sottolineare che, pur essendo militarmente neutrali in base alla nostra costituzione e alle norme giuridiche, non siamo certamente neutrali dal punto di vista politico quando si tratta dell’Ucraina”, ha dichiarato a EURACTIV in un’intervista esclusiva.

(Chiara Swaton | EURACTIV.de)