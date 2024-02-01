Sondaggio flash sulle elezioni UE: ECR è in procinto di strappare il quarto posto a Renew

Il gruppo nazional-conservatore ECR potrebbe superare il gruppo liberale Renew Europe come quarta forza politica del Parlamento europeo se la tendenza al ribasso dei liberali dovesse persistere, secondo le ultime proiezioni di Europe Elects per Euractiv.

Negli ultimi sei mesi, le proiezioni di Renew per le elezioni europee di giugno sono scese da 89 a 82 seggi, precedendo di soli due seggi i Conservatori e Riformisti Europei (ECR), la cui stima è attualmente di 80 seggi. Se la tendenza al ribasso dei liberali continuerà, l’ECR diventerà la quarta forza politica del Parlamento europeo.

L’aggiornamento del sondaggio conferma le previsioni secondo cui la destra è destinata a guadagnare notevolmente alle prossime elezioni europee.

Degna di nota è il crescente divario tra i due maggiori gruppi politici, i socialisti (S&D) e il centro-destra (PPE). Il PPE è passato dai 160 seggi di agosto agli attuali 180, mentre S&D ha perso sei seggi da agosto, per un totale di 140 seggi. Rispetto all’attuale distribuzione dei seggi, tuttavia, non cambia molto, poiché S&D ne detiene 141 e il PPE 179.

Rispetto alle proiezioni di Euractiv del 15 gennaio, l’ID, gruppo di estrema destra, mantiene la sua posizione di terza forza con 91 seggi, anche se ne perde due; il gruppo della Sinistra passa da 37 a 42 seggi; mentre i Verdi/EFA ottengono un seggio in più, arrivando a 51.

Principali sviluppi dei partiti nazionali dal 15 gennaio

Germania : Il partito di sinistra Bündnis Sahra Wagenknecht (La Sinistra) entra nelle proiezioni con 3 seggi.

: Il partito di sinistra Bündnis Sahra Wagenknecht (La Sinistra) entra nelle proiezioni con 3 seggi. Polonia : PiS (ECR) perde due seggi, passando da 19 a 17.

: PiS (ECR) perde due seggi, passando da 19 a 17. Ungheria: Fidesz (senza affiliazione), il partito del premier Viktor Orbán, guadagna 2 seggi da 10 a 12; Demokratikus Koalíció (S&D), perde 3 seggi da 5 a 2.

—

*Europe Elects è il fornitore di sondaggi di Euractiv, trovate qui maggiori dettagli sulla loro metodologia.

[A cura di Nathalie Weatherald]