Socialisti UE: la cooperazione con il PPE non è più possibile

I Socialisti e Democratici (S&D) sono sempre stati in grado di collaborare con tutte le forze pro-europee del Parlamento europeo. Tuttavia, i movimenti del Partito popolare europeo (PPE) di centro-destra verso l’estrema destra oltrepassano la nostra “linea rossa pro-UE” e rischiano di alterare questo delicato equilibrio, ha dichiarato Iratxe García Pérez, leader del gruppo S&D al Parlamento europeo, in un’intervista a EURACTIV Polonia.

Mentre la “tradizionale” collaborazione tra cristiano-democratici, socialisti e democratici e liberali ha funzionato bene negli ultimi anni, è improbabile che continui dopo le elezioni della primavera del 2024, ha detto García, incolpando il PPE.

Alla domanda sulle sue recenti critiche all’attuale capo del PPE Manfred Weber per la ricerca di alleanze con la destra dello spettro politico, ha risposto:

“Se questa alleanza è in pericolo, è perché alcuni si stanno muovendo in una direzione molto pericolosa: verso l’estrema destra e le forze politiche che non sono favorevoli all’integrazione europea”.

Il leader socialista ha sottolineato la capacità del PPE e dell’S&D di cooperare sempre nonostante le differenze politiche.

Tuttavia, il legislatore europeo ha aggiunto che l’unica linea rossa di S&D è la cooperazione con l’estrema destra, una linea rossa che il PPE ha “tristemente oltrepassato”.

Weber ha cercato di costruire ponti il Gruppo dei Conservatori e Riformisti (ECR) presieduto da Giorgia Meloni.

ECR è attualmente la sesta forza del Parlamento europeo, ma si sta avvicinando a diventare il terzo gruppo più numeroso con 85 seggi, come dimostrano le recenti proiezioni per le prossime elezioni europee del 2024.

Intervenendo in video alla convention di Forza Italia di Silvio Berlusconi tenutasi a Milano nel fine settimana, Weber ha ribadito il suo auspicio affermando che la coalizione italiana composta da Forza Italia (PPE), Fratelli d’Italia (ECR) e la Lega di estrema destra di Matteo Salvini (ID) è un modello “interessante” per il PPE.

“Il modello italiano è particolarmente interessante per il PPE […] Penso che possiamo imparare molto dalla vostra esperienza, viste le prossime elezioni europee. Vincere, per noi, è una responsabilità. Chi altro potrebbe guidare l’Europa in questi tempi difficili?”.

Zdzisław Krasnodębski, vicepresidente del Parlamento europeo e membro del partito polacco Diritto e Giustizia (PiS, ECR), ha dichiarato a EURACTIV Polonia che i membri del partito di Meloni non hanno segnalato ai loro colleghi dell’ECR di essere disposti a cambiare la loro affiliazione europea.

Ha detto invece di aver sentito dai deputati tedeschi del PPE che i cristiano-democratici (CDU) sono interessati ad approfondire la cooperazione con l’ECR, poiché i due gruppi hanno posizioni comuni su molte questioni e spesso votano allo stesso modo al Parlamento europeo.

Tuttavia, almeno ufficialmente sia la CDU che la CSU hanno rifiutato l’ipotesi.

Jürgen Hardt, portavoce per la politica estera del gruppo di partito CDU/CSU al Bundestag, ha dichiarato a EURACTIV.com nel gennaio 2023 che, sebbene la coalizione di governo italiana comprenda anche Forza Italia, le posizioni degli altri partiti della coalizione italiana “sono ampiamente incompatibili con quelle del PPE”.

“Non c’è motivo di collaborare ulteriormente con gli altri partiti del governo italiano al Parlamento europeo, finché questi collaborano con forze apertamente antieuropee come l’AfD tedesco”, ha detto Hardt.

All’inizio di febbraio, EURACTIV ha riferito che diversi membri del PPE hanno reagito negativamente al “riavvicinamento” Weber-Meloni, lamentando in particolare la mancanza di una consultazione preliminare.

Le elezioni cruciali

Un elemento chiave per le future collaborazioni del PPE è rappresentato dalle prossime elezioni spagnole e greche. In entrambi i Paesi, i partiti di centro-destra hanno adottato una linea di comunicazione simile per quanto riguarda le collaborazioni con l’estrema destra.

In Grecia si terranno le elezioni nazionali il 21 maggio e l’attuale primo ministro Kyriakos Mitsotakis (Nuova Democrazia – PPE) è considerato il più stretto alleato di Weber nel PPE.

Per la nuova legge elettorale sarà necessario dare vita ad un governo di coalizione.

Al momento si prevede che i socialisti greci (Pasok) giocheranno il ruolo di kingmaker, essendo al terzo posto nei sondaggi, dietro al principale partito di opposizione di sinistra Syriza (Sinistra UE) e a Nuova Democrazia.

Syriza ha detto che si dovrebbe formare una coalizione progressista con i socialisti per estromettere i conservatori dal potere. Il Pasok tiene le carte coperte fino alle elezioni, anche se il suo programma elettorale è molto più vicino a quello di Syriza.

Una partnership Pasok-Nuova Democrazia è difficile anche perché il telefono dell’attuale leader del Pasok Nikos Androulakis era tra quelli tenuti sotto controllo dei servizi segreti greci, come emerso dalla scandalo del cosiddetto “Watergate greco”.

Ufficialmente, Nuova Democrazia ha dichiarato di voler guidare un governo a partito unico.

Ma diversi media anti-governativi nel fine settimana ad Atene hanno citato “prove conclusive” che suggeriscono che funzionari di alto livello di Nuova Democrazia sono stati in contatto con politici di estrema destra per creare un “cuscinetto di estrema destra” sul lato destro nel caso in cui abbiano bisogno di persone per formare un governo.

“Mentre il signor Mitsotakis cerca di apparire come un presunto oppositore dell’estrema destra […] i suoi accordi sotterranei, che vengono rivelati quotidianamente, mostrano il suo obiettivo di formare un governo di estrema destra se vincerà le elezioni”, ha detto Syriza in un comunicato.

Un’altra elezione cruciale è quella del prossimo dicembre in Spagna, dove secondo i sondaggi il PSOE di García è al secondo posto dopo il Partido Popular (PP-PPE).

Secondo gli analisti, il PP avrà bisogno di un partner per formare un governo e Vox (ECR), partito di estrema destra, potrebbe essere un’opzione, essendo al terzo posto nei sondaggi.

Pubblicamente, il PP ha detto che preferirebbe governare da solo, ma non ha escluso a priori una partnership con Vox, se necessario. Il PP e Vox hanno già stretto alleanza nella regione di Castiglia e León.

Da parte sua, il PSOE sta cercando di creare alleanze a sinistra, che al momento risulta frammentata.

Diverse fonti del PPE hanno dichiarato a EURACTIV che sia le elezioni greche che quelle spagnole saranno determinanti per il futuro politico personale di Weber e del PPE in generale.

EURACTIV è stata informata che i tradizionali partiti di centro-destra pro-UE non vedono di buon occhio questi partenariati e se questo “esperimento” in stile italiano dovesse fallire, avrebbe un effetto importante.

(Aleksandra Krzysztoszek, Sonia Otfinowska | EURACTIV.pl, Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)