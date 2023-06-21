Sicurezza UE: l’Austria punta a far sentire la voce degli Stati neutrali

In vista dell’incontro di martedì con il suo omologo maltese Byron Camilleri, la ministra della Difesa austriaca Klaudia Tanner ha dichiarato che gli Stati neutrali dell’UE – come Austria e Malta – devono essere ascoltati sulle questioni di sicurezza, citando il numero ormai ridotto di Stati neutrali in conflitto.

Martedì, Tanner (ÖVP) e Camilleri hanno discusso dell’attuale situazione in Ucraina, dell’andamento della guerra, delle sfide migratorie a Malta e in Austria e delle misure adottate da Malta per proteggere le frontiere esterne dell’UE. I due hanno anche discusso della loro neutralità nei confronti dei conflitti.

“La politica di sicurezza globale è in continuo mutamento e il mondo non sta affatto diventando più sicuro”, ha dichiarato Tanner alla vigilia dell’incontro, aggiungendo di voler parlare “dell’importanza del nostro particolare approccio alla politica di sicurezza”, ha riferito l’APA.

“Sebbene non siano rimasti molti Stati neutrali, è ancora più importante farsi sentire”, ha sottolineato Tanner.

A maggio, la Tanner ha dovuto affrontare le critiche del presidente austriaco Alexander Van der Bellen dopo aver escluso il suo sostegno allo sminamento dei territori ucraini a causa della neutralità dell’Austria.

La neutralità del Paese e il suo significato per gli aiuti inviati all’Ucraina sono stati ripetutamente oggetto di dibattito dall’inizio della guerra di aggressione russa.

(Chiara Swaton | EURACTIV.de)