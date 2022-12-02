Si rafforzano i legami tra la Corea del Sud e la Polonia

L’anno 2022 ha visto un significativo rafforzamento dei legami tra la Corea del Sud e la Polonia, grazie a importanti accordi sulle armi e a una società coreana che ha stipulato un contratto per la costruzione di una centrale nucleare in Polonia, con un tocco di “diplomazia del kimchi”.

La Polonia e la Corea del Sud sono simili per molti aspetti. Entrambe sono arrivate relativamente tardi alla democrazia, all’inizio degli anni ’90, ed entrambe hanno un elettorato notevolmente conservatore. Ora, il 2022 sembra essere l’anno in cui i due Paesi hanno consolidato i loro legami.

Non solo Varsavia ha ordinato 1.000 carri armati K2, circa 600 obici semoventi e 48 aerei da combattimento leggeri da produttori sudcoreani – invece che da alleati europei – nell’ambito di un accordo sugli armamenti da 6 miliardi di dollari, ma gli investimenti delle aziende coreane in Polonia sono aumentati. La Korea Hydro & Nuclear Power ha ricevuto un contratto per la costruzione di quattro reattori nucleari nel Paese europeo.

Anche gli scambi commerciali tra i due Paesi sono aumentati costantemente, raggiungendo quasi 1 miliardo di dollari in importazioni ed esportazioni rispettivamente nel 2021, con la Corea del Sud che esporta in Polonia circa 100 milioni di euro in più rispetto alle importazioni.

“È il culmine di molti anni di cooperazione e fiducia costruiti nel corso degli anni”, ha spiegato l’ufficio del primo ministro polacco.

“La Polonia è stata un partner molto importante per gli investimenti”, ha dichiarato a Euractiv il ministro coreano del Commercio Dukgeun Ahn.

“Molte aziende coreane hanno investito in Polonia perché è un membro molto importante dell’Ue, ha una buona forza lavoro e un accesso relativamente buono agli altri principali partner europei”.

Nel 2013, la Corea del Sud e la Polonia hanno concordato un partenariato strategico, migliorando l’accordo “orientato al futuro” in vigore dal 2004. Il presidente polacco Bronislaw Komorowski è stato il primo leader europeo a visitare la nuova presidente coreana Park Geun-hye.

I punti in comune storici dei due Paesi, ovvero il rapido raggiungimento della democrazia e della crescita economica, dovrebbero favorire la loro cooperazione, ha dichiarato Geun-hye nel 2013. Entrambi i Paesi hanno sofferto per mano dei loro vicini aggressivi e hanno lottato per l’indipendenza. Ad oggi, sia la Polonia che la Corea del Sud sono governate da governi conservatori e i loro legami sono cresciuti – per volontà di Seul.

Il recente e visibile rafforzamento delle relazioni tra Polonia e Corea del Sud è il risultato, tra l’altro, di una decisione strategica della Corea, perseguita con eccezionale coerenza”, sottolinea Małgorzata Bonikowska, presidente del think tank Centre for International Relations.

Piuttosto che avvicinarsi ai tradizionali pesi massimi europei, i politici di Seul sembrano volere che Varsavia diventi la loro porta verso l’Occidente, o almeno verso il mercato regionale dell’Europa centrale.

Il ministro Dukgeun Ahn ha confermato che molte aziende coreane si recano ora nella Repubblica Ceca, in Slovacchia “e in altri luoghi”.

“La Corea punta sulla Polonia da almeno un decennio; ci riconosce come il partner più importante nella regione dell’Europa centrale e orientale”, aggiunge.

Quale modo migliore di dimostrare la propria serietà se non con la “diplomazia del kimchi”? Il kimchi, cavolo fermentato e speziato, è il piatto nazionale della Corea e una delle sue principali esportazioni culturali, accanto alla musica pop e a film come Parasite, vincitore del premio Oscar.

“Faremo del nostro meglio per promuovere l’eccellenza e la legittimità del kimchi in Europa”, ha spiegato l’amministratore delegato di Daesang, il più grande produttore di kimchi in Corea, dopo l’annuncio della costruzione del primo stabilimento in Polonia.

La ‘diplomazia del kimchi’ fa parte della politica estera della Corea. Il piatto nazionale viene offerto ai reali, alle star e alla gente comune, di solito in occasione della giornata nazionale del kimchi, il 22 novembre.

Aumento degli investimenti stranieri

Nonostante la distanza geografica, la Corea è uno dei maggiori investitori stranieri in Polonia. Il totale degli investimenti provenienti dalla Corea del Sud ha eclissato la maggior parte dei Paesi non appartenenti all’Ue, contendendo con gli Stati Uniti il primo posto. Nel 2021, gli investimenti diretti esteri coreani sono stati di circa 1,9 miliardi di dollari.

“Sempre più grandi investitori coreani, tra cui Samsung o LG, decidono di fare grandi investimenti nel nostro Paese”, ha dichiarato Bonikowska a Euractiv.

I grandi conglomerati industriali dominano da tempo l’economia sudcoreana, i cosiddetti ‘chaebol’, tradotti come “famiglie ricche”. Dove vanno loro, altre aziende tendono a seguirli.

“Un gran numero di chaebol coreani è presente in Polonia”, ha dichiarato l’incaricato d’affari polacco in Corea ai partecipanti di un forum d’affari tenutosi a Seul nel maggio 2022.

La maggior parte degli investimenti è destinata all’elettronica di consumo e all’industria automobilistica.

Forse la cosa più visibile è stata comunque la decisione di assegnare l’appalto per la costruzione di quattro reattori da 1.400 MW ciascuno in Polonia – una spinta per il nuovo presidente coreano, il conservatore Yoon Suk-yeol, che vuole rafforzare l’industria nucleare del suo Paese.

Scommesse di investimenti

Per Varsavia, Seul è un alleato gradito, dato che la Polonia continua a litigare con gran parte dell’Europa su questioni relative allo Stato di diritto e ai fondi Ue. Interrogato sull’acquisto di armi da Paesi terzi, il presidente del partito di governo PiS ha chiarito la sua posizione.

“Siamo pronti ad acquistare in altri Paesi, se solo questi ultimi volessero smettere la guerra con noi nell’Unione Europea”, ha dichiarato l’11 novembre.

Forse, Varsavia cerca di segnalare che è disposta a guardare oltre l’Ue, non solo per le armi. Secondo l’ufficio del primo ministro, “è possibile un’ulteriore espansione della cooperazione con la Repubblica di Corea”.

Dopo tutto, le relazioni tra i Paesi europei sono spesso appesantite da secoli di storia. Tra i due ‘nuovi migliori amici’ non c’è questo problema. “Non abbiamo un passato storico, non abbiamo problemi da risolvere, non stiamo cercando di competere”, osserva Bonikowska, esperta di relazioni internazionali.

*János Allenbach-Ammann ha contribuito al servizio.

[A cura di Nathalie Weatherald/János Allenbach-Ammann].