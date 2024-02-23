Si inasprisce lo scontro di potere Meloni-Salvini all’interno della coalizione

Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e Forza Italia hanno votato contro la proposta presentata dalla Lega, di Matteo Salvini, di prevedere tre mandati (invece degli attuali due) per i governatori regionali e i sindaci di alcuni comuni.

Fratelli d’Italia (ECR) e Forza Italia (PPE), insieme a PD (S&D) e Movimento 5 Stelle, hanno votato contro la proposta presentata dalla Lega (ID) di consentire ai governatori regionali e ai sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti di governare per tre mandati quinquennali anziché due. Italia Viva (Renew) di Matteo Renzi è stato l’unico partito a sostenere la proposta.

Abbandonata la proposta per i sindaci, Salvini chiede al Parlamento di esprimersi sulla questione dei governatori, minacciando attraverso il senatore della Lega Calderoli di proporre un massimo di due mandati anche per i parlamentari se Fratelli d’Italia non appoggerà la rimozione del limite per i governatori.

“Sento parlamentari che sono in Parlamento da circa trent’anni che si oppongono al terzo mandato per i sindaci e gli amministratori che lavorano sul territorio. Il limite del terzo mandato non esiste in nessuno Stato europeo”, ha commentato Giovanni Toti, governatore della Liguria.

Il terzo mandato è solo un tassello nel più ampio mosaico dello scontro in atto nella maggioranza di centrodestra al governo, composta da Fratelli d’Italia della Meloni, Forza Italia di Tajani e Lega di Salvini, con quest’ultimo sempre più in competizione con gli alleati per recuperare il maggior numero di consensi in vista delle prossime elezioni amministrative e soprattutto di quelle europee di giugno.

Uno dei governatori più popolari, Luca Zaia, che governa il Veneto dal 2010, ha un alto indice di gradimento che gli permetterebbe di vincere le prossime elezioni regionali. Per sostenere Zaia – e tenerlo lontano da ambizioni più grandi a livello nazionale – e per mantenere una roccaforte di voti per il partito, la Lega non si tirerà indietro.

Dall’altra parte c’è la Meloni, che vuole presentare un proprio candidato per governare il Veneto, una regione ricca e produttiva del Nord Italia, nel 2025 per dimostrare ulteriormente la propria forza nei confronti degli alleati.

“Mi sembra chiaro che stiamo assistendo ancora una volta a una partita giocata dalla destra sulla pelle delle istituzioni (…) Ci preoccupa questo approccio di destra che non cambia mai, insofferente alle regole democratiche, al funzionamento delle istituzioni”, ha commentato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia.

Mercoledì sera, tutti i leader del centrodestra sono saliti sul palco di Cagliari, in Sardegna, per sostenere il candidato Truzzu alle elezioni regionali di domenica – che, essendo le prime elezioni del 2024, saranno il primo banco di prova per i partiti già in campagna elettorale per i seggi di Bruxelles.

“In Giorgia non ho trovato un alleato o una buona premier, ma un’amica, che in politica fa la differenza. Andremo avanti per cinque anni”, ha assicurato Salvini.

(Federica Pascale | Euractiv.it)

