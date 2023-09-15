Semestre di presidenza UE, focus sugli obiettivi della prossima presidenza belga

Il Belgio dovrebbe sfruttare la sua prossima presidenza del Consiglio per concentrarsi sulla coerenza delle politiche in settori chiave come lo sviluppo, il commercio e la migrazione, secondo quanto si legge nel rapporto belga sulla cooperazione allo sviluppo del 2023, pubblicato da CNCD-11.11.11 – una ONG – e presentato a giovedì alla stampa.

Il rapporto sottolinea che, nonostante un leggero aumento, gli aiuti allo sviluppo belgi ristagnano nel lungo periodo.

Il Belgio è al di sotto dei suoi vicini, con lo 0,45% del suo reddito nazionale lordo (RNL) destinato allo sviluppo (0,4% nel 2021). Ad esempio, la Francia fornisce lo 0,56% del suo RNL, la Germania lo 0,83% e i Paesi Bassi lo 0,67%. Il Lussemburgo ha ottenuto risultati eccezionali in questo senso poiché stanzia l’1% del suo RNL agli aiuti allo sviluppo, mentre l’obiettivo delle Nazioni Unite è dello 0,7%.

A titolo indicativo, la media dei donatori dei paesi dell’UE è dello 0,57%.

Per raggiungere l’obiettivo dello 0,7% – rispetto al quale il governo si è impegnato nel suo accordo –, il Belgio dovrebbe spendere circa 1 miliardo di euro in più, secondo la ONG, che invita quindi il governo ad aumentare sostanzialmente il budget per la cooperazione allo sviluppo dal 2024 in poi.

Tuttavia, il rapporto apprezza che gli aiuti belgi siano più concentrati sui paesi meno sviluppati (PMS) rispetto alla maggior parte dei paesi donatori, pur sottolineando che sono ancora al di sotto dell’obiettivo internazionale dello 0,15% del RNL, pari allo 0,14%.

Aiuti fantasma

Sebbene il 2022 sembri un anno da record per l’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) a livello mondiale – 204,0 miliardi di dollari secondo l’OCSE – l’ONG avverte che ciò è dovuto principalmente al fatto che la maggior parte dei paesi donatori ha incluso i costi di accoglienza e gli aiuti per i rifugiati nel contesto della guerra in Ucraina. aiuto per lo sviluppo. Nel frattempo, gli aiuti all’Africa subsahariana sono stati ridotti dell’8% tra il 2021 e il 2022.

Escludendo questi costi “a carico dei donatori” , l’APS è comunque aumentato , ma in modo meno marcato.

L’associazione ha sottolineato il problema degli “aiuti fantasma”, che non raggiungono mai le persone che ne hanno bisogno nei Paesi poveri.

Ad esempio, il Belgio (a parte le Fiandre) ha deciso di non contare gli aiuti ai rifugiati ucraini che arrivano sul suo territorio nell’importo complessivo dell’assistenza allo sviluppo. Tuttavia, Paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca lo hanno fatto.

Nella Repubblica Ceca, se non fosse stato preso in considerazione l’aiuto ai profughi, i costi per i profughi come parte dell’APS sarebbero stati negativi, ha affermato la responsabile della ricerca della ONG Antoinette van Haute.

Tuttavia, il 12% degli aiuti del Belgio sono ancora aiuti fantasma. A titolo di paragone, il Lussemburgo ha completamente eliminato gli aiuti fantasma, ha sottolineato.

Presidenza del Consiglio

Oltre ad aumentare il budget per lo sviluppo, l’ONG ha chiesto al Belgio di promuovere una serie di questioni a livello comunitario quando assumerà la presidenza del Consiglio a partire da gennaio.

Tra le questioni, viene sottolineata la coerenza delle politiche per lo sviluppo, che è sancita nei trattati dell’UE ed è un obiettivo di sviluppo sostenibile, e rispetto al quale gli Stati membri dell’UE si sono impegnati. Tuttavia, in caso di mancato rispetto di questo principio, non è prevista alcuna sanzione.

Il Belgio si comporta particolarmente male in questo senso, osserva la ONG. Secondo il

Nell’Indice di spillover, che valuta le azioni intraprese dai Paesi e le loro ricadute sulle capacità di altri Paesi di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Belgio si colloca al 160° posto su 166 posizioni.

Per ridurre le ricadute, è necessario adottare politiche nel loro insieme, poiché una decisione sull’agricoltura o sulla migrazione può anche avere un impatto sugli aiuti allo sviluppo, ad esempio.

Secondo l’ONG, il Belgio deve anche spingere per l’adozione di un accordo commerciale modello che includa un capitolo vincolante sullo sviluppo sostenibile, sostenuto da sanzioni, nonché per l’adozione di un’ambiziosa legislazione UE sulla due diligence aziendale.

Sulla migrazione, il Belgio dovrebbe proporre un patto per la migrazione e l’asilo che promuova la giustizia migratoria.

“La logica dell’esternalizzazione della politica migratoria verso i paesi in via di sviluppo, difesa qualche anno fa solo da Viktor Orban, è oggi difesa da un numero crescente di governi”, ha affermato Arnaud Zacharie, segretario generale del CNCD.

L’esternalizzazione della regolamentazione dell’immigrazione causa preoccupazioni legali e geopolitiche, ha spiegato. Questi accordi non rispettano il diritto di asilo sancito dalla Convenzione di Ginevra e pongono l’UE in una posizione vulnerabile poiché gli accordi conclusi con regimi autoritari pongono l’UE sotto il controllo di questi regimi. Ciò si è visto in particolare con la Turchia, con Erdogan che ha minacciato di aprire le sue frontiere ai migranti per fare pressione sull’UE.

Ha criticato anche il blocco da parte della Polonia e dell’Ungheria del meccanismo di equa distribuzione dei migranti proposto dalla Commissione europea, che è necessario.

La CNCD-11.11.11 vuole stabilire canali legali e sicuri per la migrazione al fine di frenare la crisi migratoria ed eliminare l’immigrazione clandestina e chiede anche una riforma di Frontex, che è stata criticata per le violazioni dei diritti umani.

Anche il segretario di Stato per l’asilo e la migrazione Nicole de Moor sostiene un approccio che implichi la cooperazione sulla migrazione e su altri temi per creare una vita migliore per le persone nei paesi dei migranti, in particolare attraverso l’istruzione o l’occupazione, al fine di impedire loro di fuggire nel primo posto.

(Anne-Sophie Gayet | Euractiv.com)

Leggi qui l’articolo originale.